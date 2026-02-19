افغانستان
برلین:روند انتقال افغان هایی که وعدۀ پذیرش جرمنی را دریافت کرده اند رو به پایان است
یک سخنگوی وزارت داخلۀ جرمنی روز چهارشنبه ( ۲۹ دلو) گفت که تقریباً ۲۳۰ نفر از برنامه پذیرش فدرال برای افغانستان و تقریباً ۵۰ کارمند سابق محلی، به شمول نزدیکان شان، در حال حاضر در پاکستان منتظر هستند تا به جرمنی منتقل شوند.
حکومت جرمنی در ماه دسمبر سال گذشته به بیش از ۶۵۰ افغان اطلاع داد که این کشور آنها را نخواهد پذیرفت.
این افراد کسانی اند که به دلایل حقوق بشری برای رفتن به جرمنی درخواست داده بودند.
جرمنی با لغو وعدۀ پذیرش این افراد پیشنهاد کرده بود که در صورت برگشت شان به افغانستان و یا رفتن به کشور دیگری با آنها کمک مالی خواهد کرد.
۲۰ افغان امروز از پنجاب پاکستان به کشور شان برگشتانده می شوند
مقام های ایالت پنجاب پاکستان می گویند که ۲۰ شهروند افغانستان را امروز پنجشنبه (۳۰ دلو) به کشور شان برمیگردانند.
وزارت داخلۀ این ایالت در بیانیه ای گفت که از زمان آغاز روند اخراج افغان هایی فاقد اسناد از پاکستان در اواخر سال ۲۰۲۳ ، بیش از دو میلیون افغان برگشت داده شده اند.
بر اساس بیانیه ، تنها از پنجاب اضافه از ۱۵۰ هزار افغان بی اسناد اخراج شده اند.
بر بنیاد گزارش ها ، در حال حاضر ۳۷ مرکز برای نگهداری افغان هایی فاقد اسناد در پنجاب فعال اند.
در این مراکز ۶۹ افغان نگهداری می شوند و در گام نخست ۲۰ تن آنان به افغانستان برگشتانده می شوند.
بیش از ۳۱ هزار نفر از سیلاب ها در افغانستان در سال ۲۰۲۵ آسیب دیدند
برنامۀ اسکان بشر سازمان ملل متحد (یو ان هبیتات ) میگوید که بیش از ۳۱ هزار تن بر اثر سیلهای ناگهانی در ۲۸ ولایت افغانستان در سال ۲۰۲۵ متضرر شده اند.
این نهاد در پستی در شبکۀ ایکس امروز پنجشنبه ( ۳۰ دلو ، ۱۹ فبروری ) نوشت که شوک های اقلیمی در افغانستان در حال افزایش است.
ولایت های مختلف افغانستان در سال های اخیر گواه سیلاب های مرگبار و ویرانگر بودند.
افغانستان یکی از ده کشور آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی است.
مرضیه حمیدی جایزۀ بینالمللی حقوق زنان ۲۰۲۶ را دریافت کرد
مرضیه حمیدی، تکواندوکار و فعال حقوق زنان افغان در هجدهمین اجلاس ژنو برای حقوق بشر و دموکراسی، جایزۀ بینالمللی حقوق زنان ۲۰۲۶ را دریافت کرد.
این جایزه به پاس تعهد او برای حمایت از حقوق زنان افغانستان روز چهارشنبه (۲۹ دلو ) اهدا شد.
خانم حمیدی پس از حاکمیت دوبارۀ طالبان در افغانستان به فرانسه مهاجر شد.
طالبان در بیش از چهارسال گذشته ، زنان را از کار در بسیاری از ادارات در این کشور منع کرده اند.
طالبان همچنان مانع رفتن دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم به مکاتب شده و پوهنتون ها را به روی دختران بسته کرده اند.
زنان و دختران در افغانستان همچنان اجازۀ رفتن به باشگاههای ورزشی، پارکهای تفریحی، حمامهای زنانه و سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی را ندارند.
با وصف محدودیت های فزاینده در برابر زنان و دختران در افغانستان ، حکومت طالبان مدعی است که همه حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی تامین است.
در جام جهانی کریکت ۲۰ آووره، امروز تیم های افغانستان و کانادا با هم مقابل می شوند
در ادامۀ رقابت های جام جهانی کریکت ۲۰ آووره، قرار است، امروز(۱۹ فبروری) تیم های افغانستان با کانادا، سریلانکا با زیمبابوی و ویست اندیز با آسترلیا به مصاف هم بروند.
بازی امروز افغانستان با کانادا در استدیوم چینای در هند برگزار می شود.
تیم کریکت افغانستان در این جام تا اکنون سه بازی را انجام داده، افغانستان در برابر نیوزیلند و افریقای جنوبی شکست خورده، اما در برابر تیم امارات متحدۀ عربی پیروز شده است.
جام جهانی کریکت ۲۰ آووره به میزبانی مشترک هند و سریلانکا برگزار شده و بازی نهایی یا فاینل این جام در ۸ مارچ برگزار خواهد شد.
طالبان شش تن را در محضر عام شلاق زدند
در ولایت کابل و ولسوالی چهارآسیاب، بر پنج تن به اتهام قمار و بر یک تن به اتهام لواطت، مجازات در محضر عام تطبیق شد.
ستره محکمۀ طالبان، روز چهارشنبه(۱۸ فبروری) در ویب سایت رسمی خود نوشته که این مجازات بر اساس فیصله های محاکم ابتدایی و تائید ستره محکمه، تطبیق شده است.
ستره محکمۀ طالبان، همچنین گفته که پنج تن به شش ماه حبس تنفیذی و هر یک ۱۵ ضربه شلاق و یک تن هم به ۲۹ ضربه شلاق، محکوم شده بودند.
طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان، مجازات بدنی در محضر عام از جمله اعدام و شلاقزدن را آغاز کرده اند که با واکنشهای گستردۀ ملی و بینالمللی روبهرو شده، اما حکومت طالبان این مجازات را تطبیق شریعت اسلام دانسته و بر ادامۀ آن تأکید کرده و تا اکنون صدها تن توسط طالبان در محضر عام مجازات شده اند.
در یک حادثه ترافیکی در مسیر شاهراه کابل– کندهار، در مربوطات غزنی، سه تن کشته شده اند
مقامات محلی طالبان در غزنی میگویند که روز چهارشنبه(۱۸ فبروری) در اثر یک حادثه ترافیکی در مسیر شاهراه کابل– کندهار، در مربوطات ولسوالی مقر این ولایت، سه تن کشته شده اند.
به گفتۀ مقامات این رویداد در اثر تصادم یک موتر باربری با یک بس مسافربری رخ داده است.
روز سه شنبه نیز در ولسوالیهای قرهباغ و آببند ولایت غزنی، در اثر دو رویداد جداگانۀ ترافیکی هفت تن کشته و زخمی شدند و در یک حادثه ترافیکی دیگر در شاهراه کابل - جلالآباد نیز دو تن کشته و دو تن هم زخمی شدند.
دلایل اساسی حوادث ترافیکی در افغانستان، بیاحتیاطی رانندهگان، عدم رعایت قواعد ترافیکی، سرعت و خرابی سرک ها را شامل می شود.
اخراج بیش از ۸۰۰ خانوادۀ افغان از ایران و پاکستان
ایران و پاکستان تنها روز سه شنبه۲۸ دلو، ۸۱۲ خانوادۀ مهاجر افغان را به افغانستان بازگرداندند.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان ناوقت روزگذشته با نشر خبرنامهای گفت که این خانوادهها از طریق ولایتهای نیمروز، ننگرهار، هلمند، هرات و کندهار به کشور بازگشتهاند.
از سوی دیگر، سازمان حمایت از رسانهها در تبعید از حکومتهای پاکستان و ایران خواسته است که خبرنگاران افغان مقیم این کشورها را که در انتظار دریافت ویزای بشردوستانۀ برازیل به سر میبرند و با تهدیدهای جدی امنیتی روبهرو هستند، به افغانستان اخراج نکنند.
این سازمان امروز چهارشنبه در بیانیهای تأکید کرده است که ایران و پاکستان باید با خبرنگاران بر اساس اصول بینالمللی بشردوستانه برخورد کنند.
ایران و پاکستان در هفتههای اخیر روند اخراج مهاجران افغان مقیم این کشورها، از جمله خبرنگاران، را شدت بخشیده است.
آتشزدن صدها ابزار موسیقی در پروان و لغمان از سوی طالبان
وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان اعلام کرده است که صدها ابزار موسیقی را در ولایتهای پروان و لغمان به آتش کشیده است.
این وزارت با نشر ویدیویی از روند آتشزدن این وسایل گفته است که ۵۰۰ قلم ابزار موسیقی در پروان و ۱۰۰ قلم دیگر در لغمان که در جریان یک سال گذشته جمعآوری شده بودند، روز سهشنبه ۲۸ دلو به آتش کشیده شدند.
به گفتۀ این وزارت، هارمونیه، تبله، دف و دیگر ابزارهای موسیقی در میان وسایل سوختاندهشده شامل بودهاند.
حکومت طالبان موسیقی را حرام میداند و پس از بازگشت به قدرت در بیش از چهار سال گذشته آن را ممنوع اعلام کرده است؛ اقدامی که در پی آن بسیاری از آوازخوانان و هنرمندان، افغانستان را ترک کردهاند.
قرارداد خرید برق از ایران برای سال ۱۴۰۵ تمدید شد
شرکت برشنا تحت کنترول طالبان از تمدید قرارداد خرید برق از ایران برای سال ۱۴۰۵ خورشیدی خبر داده است.
این شرکت امروز چهارشنبه، ۲۹ دلو، در اعلامیهای نوشت که این قرارداد در جریان سفر هیئتی از مسئولان برشنا به تهران امضا شده است.
شرکت برشنا دربارۀ میزان برق خریداریشده از ایران جزئیاتی ارائه نکرده است.
افغانستان برق مورد نیاز خود را از ازبیکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ایران وارد میکند و به برق وارداتی متکی است.
برق وارداتی از ازبیکستان یکی از منابع اصلی تأمین انرژی در افغانستان به شمار میرود و بخش قابل توجهی از کابل و چندین ولایت دیگر به این منبع وابستهاند.
شرکت برشنا در حالی از تمدید قرارداد خرید برق از ایران خبر داده است که شهروندان افغانستان، بهویژه باشندگان کابل، از پرچاویهای دوامدار برق شکایت دارند.