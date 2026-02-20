جهان
ترکیه یک خبرنگار رسانه «دویچهوله» را بازداشت کرده است
یک خبرنگار ترک همکار «دویچهوله» به اتهام «نشر اخبار نادرست» و «توهین به رئیسجمهور» در ترکیه بازداشت شده است.
مقامهای سارنوالی ترکیه میگویند علیجان اولوداغ روز پنجشنبه در انقره بهدلیل پستهایش در شبکههای اجتماعی بازداشت شد.
وکیل او گفته است که این خبرنگار بهخاطر گزارشهایش درباره بازگرداندن شهروندان ترک مرتبط با گروه داعش هدف بازداشت شده است.
به گفته رسانه دویچهوله، این اتهامها به یک پیام قدیمی در شبکه ایکس مربوط است که در آن از دولت ترکیه انتقاد شده بود.
پولیس او را در خانهاش بازداشت و وسایلش را ضبط کرده است. قرار است او امروز در محکمه حاضر شود.
سازمان «گزارشگران بدون مرز» و رئیس دویچهوله این بازداشت را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری او شدهاند.
سازمان ملل از ایجاد «هیئت علمی بینالمللی هوش مصنوعی» خبر داد
سازمان ملل اعلام کرد یک هیئت جدید در بخش هوش مصنوعی ایجاد کرده تا «کنترل انسان بر تکنالوژی» را تقویت کند.
انتونیو گوترش، سرمنشی این سازمان، در نشست دهلینو گفت جهان بهسرعت به سوی ناشناختهها میرود و باید بهجای ترس و هیجان، به واقعیتها توجه شود.
او افزود ۴۰ عضو برای «هیئت علمی بینالمللی هوش مصنوعی» تعیین شدهاند.
به گفته او، مدیریت علمی میتواند این فناوری را ایمنتر و عادلانهتر کند.
این درحالی است که در کنار مزایای هوش مصنوعی، نگرانیهایی مانند از بین رفتن شغلها، سوءاستفاده آنلاین و مصرف زیاد برق نیز وجود دارد.
قرار است رهبران جهان امروز در پایان نشست هوش مصنوعی در دهلی، دیدگاه مشترک شان درباره خطرات و فرصتهای هوش مصنوعی بیان کنند.
وزارت خارجه پاکستان میگوید حق دارد علیه پناهگاههای « تروریستی» در داخل افغانستان اقدام کند
وزارت خارجه پاکستان میگوید حق دارد علیه پناهگاههای « تروریستی» در داخل افغانستان اقدام کند.
طاهر انداربی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت که بارها از مقامهای افغان خواسته شده تا مانع استفاده از خاک افغانستان برای حمله به پاکستان شوند، اما «پاسخ مثبتی دریافت نشده است» و در صورت ادامه این وضعیت، «همه گزینهها روی میز است.»
این اظهارات پس از افزایش تنشها بهدنبال یک حمله در ۱۶ فبروری در ولسوالی باجور مطرح شده است.
در این حمله ۱۱ سرباز پاکستانی کشته شدند و مسولیت آن را تحریک طالبان پاکستان « تی تی پی» بر عهده گرفته است.
این درحالی است که رسانههای پاکستانی به نقل از منابع امنیتی این کشور گزارش دادهاند که عامل این حمله فردی به نام «قاری عبدالله» و باشنده ولایت بلخ افغانستان بوده است.
پاکستان پیش از این بار ها گفته که رهبران «تی تی پی» در افغانستان حضور دارند؛ اما حکومت طالبان این ادعاها را رد کرده و تأکید میکند که پاکستان باید مشکلات خود را در داخل خاک خود حل کند.
پولیس: انفجار گاز در کراچی پاکستان جان ۱۶ تن را گرفت
پولیس می گوید که براثر انفجار بالن گاز در شهر کراچی پاکستان، دستکم ۱۶ نفر امروز پنجشنبه ( ۳۰ دلو) جان باختند و ۱۳ تن دیگر زخمی شدند.
به گزارش خبرگزاری فرانسپرس ، در نتیجۀ این انفجار یک ساختمان رهایشی فروریخته است.
علت رویداد هنوز مشخص نشده.
کارکنان ادارۀ حالات اضطراری بیش از ده تن را از محل رویداد نجات داده و گفته اند که ممکن است افراد بیشتری زیر آوار گیر مانده باشند.
قصرسفید:دلایل زیادی برای حمله به ایران وجود دارد ؛ اما ترجیح دونالد ترمپ دیپلماسی است
سخنگوی قصر سفید می گوید که رئیسجمهور ایالات متحده دیپلماسی را ترجیح میدهد و اگر ایران «عاقل» باشد، با ادارۀ دونالد ترمپ دربارۀ برنامه هستهای خود به توافق می رسد.
کارولین لویت، در نشست خبری روز چهارشنبه (۲۹ دلو ) گفت که در مذاکرات ایران و امریکا روز سه شنبه در ژنو اندکی پیشرفت شده ؛ اما دربارهٔ برخی مسائل هنوز فاصلۀ زیادی با هم دارند.
این مذاکرات به میزبانی عمان در شهر ژنو سوئیس برگزار شد.
رئیس جمهور دونالد ترمپ که دو کشتی طیاره بردار و صدها سرباز را به منطقۀ خلیج فرستاده است در شبکۀ اجتماعی خود « تروث سوشال» دیروز نوشت که اگر ایران تصمیم بگیرد که به توافقی دست نیابد، ممکن است برای ایالات متحده ضروری باشد که از پایگاه هوایی در جزایر چاگوس در اقیانوس هند استفاده کند تا از یک حملۀ احتمالی از سوی رژیمی بسیار بیثبات و خطرناک جلوگیری شود.
اسرائیل به تعدادی از فلسطینیها از کرانۀ غربی اجازه داد که در نمازهای جمعۀ در مسجدالاقصی، شرکت کنند
اسرائیل اعلام کرد که در جریان ماه مبارک رمضان که چهارشنبه(۱۸ فبروری) آغاز شد، تعدادی از نمازگزاران فلسطینی از کرانۀ غربی اشغالی اجازه دارند که در نمازهای جمعۀ در مسجدالاقصی در بیتالمقدس شرقی، شرکت کنند.
براساس خبرگزاری فرانسپرس، ادارۀ هماهنگی فعالیتهای حکومت اسرائیل در سرزمینهای فلسطینی که یک نهاد وابسته به وزارت دفاع آن کشور است، چهارشنبه(۱۸ فبروری) در یک اعلامیه گفت که در ماه رمضان، ۱۰ هزار نمازگزار فلسطینی اجازه خواهند داشت که برای ادای نماز جمعه وارد مسجدالاقصی شوند، مشروط بر اینکه از قبل اجازه نامۀ مخصوص را دریافت کرده باشند.
اسرائیل همچنان محدودیتهای سنی بر فلسطینیان کرانۀ غربی وضع کرده؛ بهگونهای که تنها مردان ۵۵ ساله و بالاتر، زنان ۵۰ ساله و بالاتر و کودکان تا سن ۱۲ سال اجازه ورود را خواهند داشت.
ادارۀ هماهنگی فعالیتهای حکومت اسرائیل در سرزمینهای فلسطینی همچنین گفته که این محدودیتها تنها بر فلسطینیانی تطبیق میشود که از کرانۀ غربی سفر میکنند؛ منطقهای که اسرائیل از زمان جنگ اعراب و اسرائیل در سال ۱۹۶۷ میلادی اشغال کرده است.
ایران یک سپر کانکریتی بر فراز یک تأسیسات جدید در یک پایگاه حساس ساخته است
تصاویر گرفته شده از اقمار مصنوعی نشان میدهد که ایران اخیراً یک سپر کانکریتی را بر فراز یک تأسیسات جدید در یک پایگاه نظامی حساس ساخته و آن را با خاک پوشانیده است؛ این محل در سال ۲۰۲۴ میلادی در جریان تنشها با ایالات متحده امریکا، توسط اسرائیل بمباران شده بود.
خبرگزاری رویترز، روز چهارشنبه(۱۸ فبروری)گفت، این تصاویر همچنین نشان میدهد که ایران دهانههای تونلها را در یک تأسیسات هستهای که در سال گذشته در جریان جنگ ۱۲ روزۀ اسرائیل با ایران توسط امریکا بمباران شده بود، زیر خاک مدفون کرده، همچنین ورودیهای تونلها را در نزدیکی یک محل دیگر تقویت نموده و پایگاههای راکتی را که در این درگیری هدف قرار گرفته بودند، ترمیم کرده است.
این تصاویر فعالیتهای ایران در برخی از تاسیسات را نشان میدهد که در مرکز تنشها با اسرائیل و ایالات متحدۀ امریکا قرار دارند. این در حالیست که واشنگتن تلاش میکندکه همزمان با تهدید به اقدام نظامی در صورت ناکامی گفتوگوها، در مورد برنامۀ هستهای ایران، با تهران به یک توافق دست یابد.
تمرینات مشترک نظامی ایران و روسیه فردا آغاز میشود
ایران از برگزاری تمرینات مشترک نظامی با روسیه در بحیره عمان و شمال اقیانوس هند خبر داده است.
رسانههای ایران به نقل از حسن مقصودلو فرماندۀ نیروی دریایی ایران گزارش دادهاند که این تمرینات نظامی سر از روز پنجشنبه، ۳۰ دلو، برگزار خواهد شد.
این تمرینات، چند روز پس از آن برگزار میشود که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مانورهایی را در تنگۀ هرمز انجام داد.
برگزاری این تمرینات همزمان با اعزام دومین کشتی طیاره بردار ایالات متحده به منطقه صورت میگیرد؛ اقدامی که به گفتۀ برخی مقامهای امریکایی، در صورت ناکامی مذاکرات میان واشنگتن و تهران میتواند بخشی از آمادگی برای یک کارزار احتمالی نظامی طولانی باشد.
پیشتر نیز کشتی طیاره بردار موسوم به "ابراهام لینکلن" به سوی شرق میانه حرکت کرده و در جنوب تنگۀ هرمز و در محدودۀ عملیاتی سنتکام، فرماندهی مرکزی اردوی ایالات متحده، مستقر شدهاست.
جسی جکسون، رهبر جنبش حقوق مدنی ایالات متحده امریکا درگذشت
جسی جکسون، رهبر جنبش حقوق مدنی ایالات متحده امریکا، در سن ۸۴ سالگی درگذشت.
درگذشت او روز سهشنبه، ۲۸ دلو، در بیانیهای از سوی خانوادهاش تأیید شد.
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده، در شبکۀ اجتماعی خود، تروت سوشل، از جسی جکسون به عنوان شخصیتی «تکرارنشدنی» یاد کرد و گفت که در مسیر تلاشهای این رهبر نامدار حقوق مدنی برای توانمندسازی سیاهپوستان امریکا، از «او حمایت کرده است.»
او یکی از نزدیکان مارتین لوتر کینگ خوانده میشد که از دهۀ ۱۹۶۰ فعالیت اش را به حمایت از حقوق سیاهپوستان امریکا و دیگر جوامع به حاشیه رانده شده آغاز کرد.
جکسون در سالهای ۱۹۸۴ و ۱۹۸۸ برای کسب نامزدی ریاستجمهوری حزب دموکرات رقابت کرد.
او در سال ۲۰۱۷ اعلام کرده بود که به بیماری پارکینسون مبتلا شده است.
وزیر خارجه ایران: «مسیر توافق شروع شده ولی بهسرعت به آن نخواهیم رسید»
وزیر خارجه ایران دور دوم مذاکرات جدید با ایالات متحده را «سازنده» توصیف کرد ولی گفت دو طرف هنوز مواضعی دارند که نزدیکشدن آنها به هم کار میبرد.
عباس عراقچی پس از پایان گفتوگوها در سفارت عمان در ژنو گفت مسیر توافق آغاز شده، اما نتیجه فوری به دست نخواهد آمد.
او افزود زمان دور بعدی مذاکرات هنوز مشخص نیست و دو طرف در پایتختهای خود مشورت خواهند کرد.
در این مذاکرات، عراقچی ریاست هیئت ایرانی را برعهده داشت و استیو ویتکاف و جرد کوشنر نمایندگان امریکا بودند. دونالد ترمپ نیز این گفتوگوها را «بسیار مهم» توصیف کرد.
ایران میگوید مذاکرات فقط درباره برنامه هستهای است، اما امریکا تأکید دارد که موضوع موشکهای بالستیک و نقش منطقهای تهران نیز باید بررسی شود.