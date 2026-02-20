سازمان ملل اعلام کرد یک هیئت جدید در بخش هوش مصنوعی ایجاد کرده تا «کنترل انسان بر تکنالوژی» را تقویت کند.

انتونیو گوترش، سرمنشی این سازمان، در نشست دهلی‌نو گفت جهان به‌سرعت به سوی ناشناخته‌ها می‌رود و باید به‌جای ترس و هیجان، به واقعیت‌ها توجه شود.

او افزود ۴۰ عضو برای «هیئت علمی بین‌المللی هوش مصنوعی» تعیین شده‌اند.

به گفته او، مدیریت علمی می‌تواند این فناوری را ایمن‌تر و عادلانه‌تر کند.

این درحالی است که در کنار مزایای هوش مصنوعی، نگرانی‌هایی مانند از بین رفتن شغل‌ها، سوءاستفاده آنلاین و مصرف زیاد برق نیز وجود دارد.

قرار است رهبران جهان امروز در پایان نشست هوش مصنوعی در دهلی، دیدگاه مشترک شان درباره خطرات و فرصت‌های هوش مصنوعی بیان کنند.