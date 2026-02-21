لینک‌های قابل دسترسی

جهان

ترمپ: در اعتراضات اخیر در ایران بیش از ۳۲ هزار تن کشته شده اند.

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکا، روز جمعه(۲۰ فبروری) در یک سخنرانی در قصر سفید، شرایط ایران را «غم‌انگیز» توصیف کرده، گفت که"۳۲ هزار تن در مدت کوتاهی کشته شدند."

این نخستین بار است که رئیس‌جمهور امریکا به‌صراحت به تعداد کشته‌شدگان اعتراضات گسترده اخیر در ایران اشاره می‌کند.

حکومت ایران تعداد گشته‌شدگان را سه‌هزار و ۱۱۷ تن اعلام کرده، اما نهادهای حقوق بشری می گویند که تعداد جان‌باختگان بسیار بیشتر است.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

ترمپ تصمیم ستره محکمه امریکا در مورد تعرفه‌ها را شرم‌آور خواند

دونالد ترمپ پس از آن‌که ستره محکمه ایالات متحده بخشی از تعرفه‌های قبلی او را غیرقانونی اعلام کرد، فرمان‌های اجرایی جدید صادر کرد.

بر اساس این فرمان‌ها، بر تمامی واردات از شرکای تجاری امریکا به مدت ۱۵۰ روز، ده درصد تعرفه وضع شده است.

ستره محکمه امریکا روز جمعه با شش رأی موافق در برابر سه رأی مخالف، تعرفه‌هایی را که ترمپ بر اساس قانون وضعیت اضطراری وضع کرده بود، رد کرد و گفت رئیس‌جمهور چنین صلاحیتی ندارد و این اختیار طبق قانون اساسی به کانگرس تعلق دارد. جان رابرتس، رئیس محکمه، نیز بر همین موضوع تأکید کرده است.

ترمپ این تصمیم را محکوم کرده و گفته است تعرفه‌هایی که تحت قوانین اضطراری وضع نشده‌اند، همچنان پابرجا خواهند ماند.

ادامه خبر ...

یونسکو: ۴۰ درصد دانش آموزان در جهان به آموزش به زبانی که آن را صحبت می‌کنند، دسترسی ندارند.

همزمان با ۲۱ فبروری، روز جهانی زبان مادری، یونسکو می‌گوید ۴۰ درصد دانش آموزان در جهان به آموزش به زبانی که آن را می‌فهمند یا صحبت می‌کنند، دسترسی ندارند.

یونسکو در وب‌سایت خود نوشته است که روز جهانی زبان مادری در سال جاری بر نقش جوانان در شکل‌دهی آینده آموزش چندزبانه تأکید دارد.

به باور این سازمان، زبان تنها وسیله ارتباط نیست، بلکه بخش مهمی از هویت، روند یادگیری، سلامت روان و مشارکت افراد در جامعه محسوب می‌شود.

این روز در سال ۱۹۹۹ از سوی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) نام‌گذاری شد تا از تنوع زبانی، چندزبانگی و میراث فرهنگی پاسداری شود.

افغانستان نیز با داشتن زبان‌ها و گویش‌های گوناگون، از جمله کشورهایی است که حفظ زبان‌های مادری در میان نسل‌های آینده آن، به‌ویژه در میان خانواده‌های مهاجر، با چالش‌های جدی روبه‌رو است.

ادامه خبر ...

برخی کشورهای اروپایی برای مهاجرین در خارج از اتحادیۀ اروپا مرکز ایجاد می‌کنند

جرمنی، هالند، اتریش، دنمارک و یونان توافق کرده‌اند که مرکزی را برای مهاجران در خارج از اتحادیۀ اروپا ایجاد کنند.

تانوس پلوریس، وزیر مهاجرت یونان روز جمعه گفت، مهاجرانی که درخواست پناهندگی‌شان رد شده و کشورهای مبدا آنها را نمی‌پذیرند، به مرکز جدید فرستاده خواهند شد.

بر اساس گزارش‌ها، این مرکز احتمالاً در افریقا ایجاد خواهد شد، اما نمایندگان پنج کشور اروپایی قرار است در هفتۀ جاری در این باره دوباره دیدار کنند.

یونان بیش از یک دهه است که مسیر اصلی مهاجران به اروپا بوده است و بسیاری از افغان‌ها نیز از طریق یونان برای درخواست پناهندگی در سایر کشورهای توسعه‌یافته اروپایی سفر کرده‌اند.

ادامه خبر ...

وزیر خارجۀ ایران: پیشنهاد ایران به امریکا برای توافق طی دو تا سه روز آینده آماده می‌شود

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران روز جمعه، اول حوت گفت که پیشنهاد تهران برای توافق هسته‌ای با واشنگتن طی دو تا سه روز آینده آماده می‌شود و مدعی شد که مذاکره‌کنندگان امریکایی از ایران نخواسته‌اند برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود را متوقف کند.

این در حالیست که دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده و دیگر مقام‌های امریکایی بارها به‌صراحت از لزوم توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران و جلوگیری از رسیدن تهران به سلاح هسته‌ای صحبت کرده‌اند.

عراقچی در گفت‌وگو با شبکۀ تلویزیونی امریکایی «ام‌اس‌ان‌بی‌سی» دربارۀ مذاکرات اخیر گفت: "واشنگتن از تهران نخواست که غنی‌سازی اورانیوم را به‌طور دائم کنار بگذارد. همچنین تهران به واشنگتن پیشنهاد تعلیق موقت غنی‌سازی اورانیوم را نداد."

این در حالیست که دونالد ترمپ روز پنج‌شنبه ضرب‌الاجلی به مدت ۱۰ تا ۱۵ روز برای رسیدن به توافق با ایران تعیین کرد و بار دیگر نسبت به وقوع "اتفاقات بسیار بد" هشدار داد. همزمان روند استقرار تجهیزات نظامی ایالات متحده در شرق میانه ادامه دارد.

ایران و امریکا در ماه جاری دو نوبت مذاکرات در مسقط، پایتخت عمان، و ژنیو سوئیس با میانجی‌گری مقامات عمانی برگزار کرده‌اند.

ادامه خبر ...

ترمپ: در حال بررسی انجام حملۀ محدود نظامی به ایران هستم

دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا گفت که در حال بررسی احتمال انجام عملیات نظامی محدود علیۀ ایران است.

وقتی از دونالد ترمپ در یک کنفرانس مطبوعاتی در قصر سفید در روز جمعه پرسیده شد که آیا او این عملیات محدود را برای فشار بر ایران برای پایبندی به توافق انجام می‌دهد؟

آقای ترمپ در پاسخ گفت: "حد اکثر چیزی که می‌توانم بگویم این است که در حال بررسی آن هستم."

رئیس جمهور امریکا پیش از این روز پنج‌شنبه گفته بود که در ۱۰ تا ۱۵ روز آینده در مورد ایران تصمیم خواهد گرفت.

ادامه خبر ...

دور دوم مسابقات جام جهانی بیست آورۀ کریکت روز شنبه آغاز می‌شود

در نخستین بازی نیوزلند و پاکستان در گروه B جام جهانی به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

این جام جهانی در ۷ فبروری به میزبانی مشترک سریلانکا و هند آغاز شد و بیست تیم جهان در آن شرکت کردند.

مسابقات دور دوم بین هشت تیم برتر در دو گروه برگزار خواهد شد.

تیم افغانستان نتوانست از دور اول به دور دوم صعود کند.

مرحلۀ نهایی این جام جهانی قرار است در ۸ مارچ در حیدرآباد هند برگزار شود.

ادامه خبر ...

سازمان ملل از ایجاد «هیئت علمی بین‌المللی هوش مصنوعی» خبر داد

سازمان ملل اعلام کرد یک هیئت جدید در بخش هوش مصنوعی ایجاد کرده تا «کنترل انسان بر تکنالوژی» را تقویت کند.

انتونیو گوترش، سرمنشی این سازمان، در نشست دهلی‌نو گفت جهان به‌سرعت به سوی ناشناخته‌ها می‌رود و باید به‌جای ترس و هیجان، به واقعیت‌ها توجه شود.

او افزود ۴۰ عضو برای «هیئت علمی بین‌المللی هوش مصنوعی» تعیین شده‌اند.

به گفته او، مدیریت علمی می‌تواند این فناوری را ایمن‌تر و عادلانه‌تر کند.

این درحالی است که در کنار مزایای هوش مصنوعی، نگرانی‌هایی مانند از بین رفتن شغل‌ها، سوءاستفاده آنلاین و مصرف زیاد برق نیز وجود دارد.

قرار است رهبران جهان امروز در پایان نشست هوش مصنوعی در دهلی، دیدگاه مشترک شان درباره خطرات و فرصت‌های هوش مصنوعی بیان کنند.

ادامه خبر ...

ترکیه یک خبرنگار رسانه «دویچه‌وله» را بازداشت کرده است

یک خبرنگار ترک همکار «دویچه‌وله» به اتهام «نشر اخبار نادرست» و «توهین به رئیس‌جمهور» در ترکیه بازداشت شده است.

مقام‌های سارنوالی ترکیه می‌گویند علیجان اولوداغ روز پنج‌شنبه در انقره به‌دلیل پست‌هایش در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شد.

وکیل او گفته است که این خبرنگار به‌خاطر گزارش‌هایش درباره بازگرداندن شهروندان ترک مرتبط با گروه داعش هدف بازداشت شده است.

به گفته رسانه دویچه‌وله، این اتهام‌ها به یک پیام قدیمی در شبکه ایکس مربوط است که در آن از دولت ترکیه انتقاد شده بود.

پولیس او را در خانه‌اش بازداشت و وسایلش را ضبط کرده است. قرار است او امروز در محکمه حاضر شود.

سازمان «گزارشگران بدون مرز» و رئیس دویچه‌وله این بازداشت را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری او شده‌اند.

ادامه خبر ...

وزارت خارجه پاکستان می‌گوید حق دارد علیه پناهگاه‌های « تروریستی» در داخل افغانستان اقدام کند

وزارت خارجه پاکستان می‌گوید حق دارد علیه پناهگاه‌های « تروریستی» در داخل افغانستان اقدام کند.

طاهر انداربی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت که بارها از مقام‌های افغان خواسته شده تا مانع استفاده از خاک افغانستان برای حمله به پاکستان شوند، اما «پاسخ مثبتی دریافت نشده است» و در صورت ادامه این وضعیت، «همه گزینه‌ها روی میز است.»

این اظهارات پس از افزایش تنش‌ها به‌دنبال یک حمله در ۱۶ فبروری در ولسوالی باجور مطرح شده است.

در این حمله ۱۱ سرباز پاکستانی کشته شدند و مسولیت آن را تحریک طالبان پاکستان « تی تی پی» بر عهده گرفته است.

این درحالی است که رسانه‌های پاکستانی به نقل از منابع امنیتی این کشور گزارش داده‌اند که عامل این حمله فردی به نام «قاری عبدالله» و باشنده ولایت بلخ افغانستان بوده است.

پاکستان پیش از این بار ها گفته که رهبران «تی تی پی» در افغانستان حضور دارند؛ اما حکومت طالبان این ادعاها را رد کرده و تأکید می‌کند که پاکستان باید مشکلات خود را در داخل خاک خود حل کند.

ادامه خبر ...

