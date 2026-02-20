عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران روز جمعه، اول حوت گفت که پیشنهاد تهران برای توافق هسته‌ای با واشنگتن طی دو تا سه روز آینده آماده می‌شود و مدعی شد که مذاکره‌کنندگان امریکایی از ایران نخواسته‌اند برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود را متوقف کند.

این در حالیست که دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده و دیگر مقام‌های امریکایی بارها به‌صراحت از لزوم توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران و جلوگیری از رسیدن تهران به سلاح هسته‌ای صحبت کرده‌اند.

عراقچی در گفت‌وگو با شبکۀ تلویزیونی امریکایی «ام‌اس‌ان‌بی‌سی» دربارۀ مذاکرات اخیر گفت: "واشنگتن از تهران نخواست که غنی‌سازی اورانیوم را به‌طور دائم کنار بگذارد. همچنین تهران به واشنگتن پیشنهاد تعلیق موقت غنی‌سازی اورانیوم را نداد."

این در حالیست که دونالد ترمپ روز پنج‌شنبه ضرب‌الاجلی به مدت ۱۰ تا ۱۵ روز برای رسیدن به توافق با ایران تعیین کرد و بار دیگر نسبت به وقوع "اتفاقات بسیار بد" هشدار داد. همزمان روند استقرار تجهیزات نظامی ایالات متحده در شرق میانه ادامه دارد.

ایران و امریکا در ماه جاری دو نوبت مذاکرات در مسقط، پایتخت عمان، و ژنیو سوئیس با میانجی‌گری مقامات عمانی برگزار کرده‌اند.