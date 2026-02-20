لینک‌های قابل دسترسی

جهان

برخی کشورهای اروپایی برای مهاجرین در خارج از اتحادیۀ اروپا مرکز ایجاد می‌کنند

گروهی از مهاجرین در کمپی در یونان
گروهی از مهاجرین در کمپی در یونان

جرمنی، هالند، اتریش، دنمارک و یونان توافق کرده‌اند که مرکزی را برای مهاجران در خارج از اتحادیۀ اروپا ایجاد کنند.

تانوس پلوریس، وزیر مهاجرت یونان روز جمعه گفت، مهاجرانی که درخواست پناهندگی‌شان رد شده و کشورهای مبدا آنها را نمی‌پذیرند، به مرکز جدید فرستاده خواهند شد.

بر اساس گزارش‌ها، این مرکز احتمالاً در افریقا ایجاد خواهد شد، اما نمایندگان پنج کشور اروپایی قرار است در هفتۀ جاری در این باره دوباره دیدار کنند.

یونان بیش از یک دهه است که مسیر اصلی مهاجران به اروپا بوده است و بسیاری از افغان‌ها نیز از طریق یونان برای درخواست پناهندگی در سایر کشورهای توسعه‌یافته اروپایی سفر کرده‌اند.

وزیر خارجۀ ایران: پیشنهاد ایران به امریکا برای توافق طی دو تا سه روز آینده آماده می‌شود

عباس عراقچی، وزیر خارجۀ ایران
عباس عراقچی، وزیر خارجۀ ایران

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران روز جمعه، اول حوت گفت که پیشنهاد تهران برای توافق هسته‌ای با واشنگتن طی دو تا سه روز آینده آماده می‌شود و مدعی شد که مذاکره‌کنندگان امریکایی از ایران نخواسته‌اند برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود را متوقف کند.

این در حالیست که دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده و دیگر مقام‌های امریکایی بارها به‌صراحت از لزوم توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران و جلوگیری از رسیدن تهران به سلاح هسته‌ای صحبت کرده‌اند.

عراقچی در گفت‌وگو با شبکۀ تلویزیونی امریکایی «ام‌اس‌ان‌بی‌سی» دربارۀ مذاکرات اخیر گفت: "واشنگتن از تهران نخواست که غنی‌سازی اورانیوم را به‌طور دائم کنار بگذارد. همچنین تهران به واشنگتن پیشنهاد تعلیق موقت غنی‌سازی اورانیوم را نداد."

این در حالیست که دونالد ترمپ روز پنج‌شنبه ضرب‌الاجلی به مدت ۱۰ تا ۱۵ روز برای رسیدن به توافق با ایران تعیین کرد و بار دیگر نسبت به وقوع "اتفاقات بسیار بد" هشدار داد. همزمان روند استقرار تجهیزات نظامی ایالات متحده در شرق میانه ادامه دارد.

ایران و امریکا در ماه جاری دو نوبت مذاکرات در مسقط، پایتخت عمان، و ژنیو سوئیس با میانجی‌گری مقامات عمانی برگزار کرده‌اند.

ترمپ: در حال بررسی انجام حملۀ محدود نظامی به ایران هستم

دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا
دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا

دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا گفت که در حال بررسی احتمال انجام عملیات نظامی محدود علیۀ ایران است.

وقتی از دونالد ترمپ در یک کنفرانس مطبوعاتی در قصر سفید در روز جمعه پرسیده شد که آیا او این عملیات محدود را برای فشار بر ایران برای پایبندی به توافق انجام می‌دهد؟

آقای ترمپ در پاسخ گفت: "حد اکثر چیزی که می‌توانم بگویم این است که در حال بررسی آن هستم."

رئیس جمهور امریکا پیش از این روز پنج‌شنبه گفته بود که در ۱۰ تا ۱۵ روز آینده در مورد ایران تصمیم خواهد گرفت.

دور دوم مسابقات جام جهانی بیست آورۀ کریکت روز شنبه آغاز می‌شود

جریان بازی نیوزلند و کانادا در دور نخست جام جهانی بیست آورۀ ۲۰۲۶
جریان بازی نیوزلند و کانادا در دور نخست جام جهانی بیست آورۀ ۲۰۲۶

در نخستین بازی نیوزلند و پاکستان در گروه B جام جهانی به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

این جام جهانی در ۷ فبروری به میزبانی مشترک سریلانکا و هند آغاز شد و بیست تیم جهان در آن شرکت کردند.

مسابقات دور دوم بین هشت تیم برتر در دو گروه برگزار خواهد شد.

تیم افغانستان نتوانست از دور اول به دور دوم صعود کند.

مرحلۀ نهایی این جام جهانی قرار است در ۸ مارچ در حیدرآباد هند برگزار شود.

سازمان ملل از ایجاد «هیئت علمی بین‌المللی هوش مصنوعی» خبر داد

سازمان ملل اعلام کرد یک هیئت جدید در بخش هوش مصنوعی ایجاد کرده تا «کنترل انسان بر تکنالوژی» را تقویت کند.

انتونیو گوترش، سرمنشی این سازمان، در نشست دهلی‌نو گفت جهان به‌سرعت به سوی ناشناخته‌ها می‌رود و باید به‌جای ترس و هیجان، به واقعیت‌ها توجه شود.

او افزود ۴۰ عضو برای «هیئت علمی بین‌المللی هوش مصنوعی» تعیین شده‌اند.

به گفته او، مدیریت علمی می‌تواند این فناوری را ایمن‌تر و عادلانه‌تر کند.

این درحالی است که در کنار مزایای هوش مصنوعی، نگرانی‌هایی مانند از بین رفتن شغل‌ها، سوءاستفاده آنلاین و مصرف زیاد برق نیز وجود دارد.

قرار است رهبران جهان امروز در پایان نشست هوش مصنوعی در دهلی، دیدگاه مشترک شان درباره خطرات و فرصت‌های هوش مصنوعی بیان کنند.

ترکیه یک خبرنگار رسانه «دویچه‌وله» را بازداشت کرده است

آرشیف
آرشیف

یک خبرنگار ترک همکار «دویچه‌وله» به اتهام «نشر اخبار نادرست» و «توهین به رئیس‌جمهور» در ترکیه بازداشت شده است.

مقام‌های سارنوالی ترکیه می‌گویند علیجان اولوداغ روز پنج‌شنبه در انقره به‌دلیل پست‌هایش در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شد.

وکیل او گفته است که این خبرنگار به‌خاطر گزارش‌هایش درباره بازگرداندن شهروندان ترک مرتبط با گروه داعش هدف بازداشت شده است.

به گفته رسانه دویچه‌وله، این اتهام‌ها به یک پیام قدیمی در شبکه ایکس مربوط است که در آن از دولت ترکیه انتقاد شده بود.

پولیس او را در خانه‌اش بازداشت و وسایلش را ضبط کرده است. قرار است او امروز در محکمه حاضر شود.

سازمان «گزارشگران بدون مرز» و رئیس دویچه‌وله این بازداشت را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری او شده‌اند.

وزارت خارجه پاکستان می‌گوید حق دارد علیه پناهگاه‌های « تروریستی» در داخل افغانستان اقدام کند

طاهر اندرابی
طاهر اندرابی

وزارت خارجه پاکستان می‌گوید حق دارد علیه پناهگاه‌های « تروریستی» در داخل افغانستان اقدام کند.

طاهر انداربی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت که بارها از مقام‌های افغان خواسته شده تا مانع استفاده از خاک افغانستان برای حمله به پاکستان شوند، اما «پاسخ مثبتی دریافت نشده است» و در صورت ادامه این وضعیت، «همه گزینه‌ها روی میز است.»

این اظهارات پس از افزایش تنش‌ها به‌دنبال یک حمله در ۱۶ فبروری در ولسوالی باجور مطرح شده است.

در این حمله ۱۱ سرباز پاکستانی کشته شدند و مسولیت آن را تحریک طالبان پاکستان « تی تی پی» بر عهده گرفته است.

این درحالی است که رسانه‌های پاکستانی به نقل از منابع امنیتی این کشور گزارش داده‌اند که عامل این حمله فردی به نام «قاری عبدالله» و باشنده ولایت بلخ افغانستان بوده است.

پاکستان پیش از این بار ها گفته که رهبران «تی تی پی» در افغانستان حضور دارند؛ اما حکومت طالبان این ادعاها را رد کرده و تأکید می‌کند که پاکستان باید مشکلات خود را در داخل خاک خود حل کند.

پولیس: انفجار گاز در کراچی پاکستان جان ۱۶ تن را گرفت

پولیس می گوید که براثر انفجار بالن گاز در شهر کراچی پاکستان، دست‌کم ۱۶ نفر امروز پنجشنبه ( ۳۰ دلو) جان باختند و ۱۳ تن دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری فرانسپرس ، در نتیجۀ این انفجار یک ساختمان رهایشی فروریخته است.

علت رویداد هنوز مشخص نشده.

کارکنان ادارۀ حالات اضطراری بیش از ده تن را از محل رویداد نجات داده و گفته اند که ممکن است افراد بیشتری زیر آوار گیر مانده باشند.

قصرسفید:دلایل زیادی برای حمله به ایران وجود دارد ؛ اما ترجیح دونالد ترمپ دیپلماسی است

کارولین لویت سخنگوی قصر سفید
کارولین لویت سخنگوی قصر سفید

سخنگوی قصر سفید می گوید که رئیس‌جمهور ایالات متحده دیپلماسی را ترجیح می‌دهد و اگر ایران «عاقل» باشد، با ادارۀ دونالد ترمپ دربارۀ برنامه هسته‌ای خود به توافق می رسد.

کارولین لویت، در نشست خبری روز چهارشنبه (۲۹ دلو ) گفت که در مذاکرات ایران و امریکا روز سه شنبه در ژنو اندکی پیشرفت شده ؛ اما دربارهٔ برخی مسائل هنوز فاصلۀ زیادی با هم دارند.

این مذاکرات به میزبانی عمان در شهر ژنو سوئیس برگزار شد.

رئیس جمهور دونالد ترمپ که دو کشتی طیاره بردار و صدها سرباز را به منطقۀ خلیج فرستاده است در شبکۀ اجتماعی خود « تروث سوشال» دیروز نوشت که اگر ایران تصمیم بگیرد که به توافقی دست نیابد، ممکن است برای ایالات متحده ضروری باشد که از پایگاه هوایی در جزایر چاگوس در اقیانوس هند استفاده کند تا از یک حملۀ احتمالی از سوی رژیمی بسیار بی‌ثبات و خطرناک جلوگیری شود.

اسرائیل به تعدادی از فلسطینی‌ها از کرانۀ غربی اجازه داد که در نمازهای جمعۀ در مسجدالاقصی، شرکت کنند

نمایی از مسجد الاقصی(آرشیف)
نمایی از مسجد الاقصی(آرشیف)

اسرائیل اعلام کرد که در جریان ماه مبارک رمضان که چهارشنبه(۱۸ فبروری) آغاز شد، تعدادی از نمازگزاران فلسطینی از کرانۀ غربی اشغالی اجازه دارند که در نمازهای جمعۀ در مسجدالاقصی در بیت‌المقدس شرقی، شرکت کنند.

براساس خبرگزاری فرانسپرس، ادارۀ هماهنگی فعالیت‌های حکومت اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی که یک نهاد وابسته به وزارت دفاع آن کشور است، چهارشنبه(۱۸ فبروری) در یک اعلامیه گفت که در ماه رمضان، ۱۰ هزار نمازگزار فلسطینی اجازه خواهند داشت که برای ادای نماز جمعه وارد مسجدالاقصی شوند، مشروط بر اینکه از قبل اجازه نامۀ مخصوص را دریافت کرده باشند.

اسرائیل همچنان محدودیت‌های سنی بر فلسطینیان کرانۀ غربی وضع کرده‌؛ به‌گونه‌ای که تنها مردان ۵۵ ساله و بالاتر، زنان ۵۰ ساله و بالاتر و کودکان تا سن ۱۲ سال اجازه ورود را خواهند داشت.

ادارۀ هماهنگی فعالیت‌های حکومت اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی همچنین گفته که این محدودیت‌ها تنها بر فلسطینیانی تطبیق می‌شود که از کرانۀ غربی سفر می‌کنند؛ منطقه‌ای که اسرائیل از زمان جنگ اعراب‌ و اسرائیل در سال ۱۹۶۷ میلادی اشغال کرده است.

