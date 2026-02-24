پوتین به اهدافش نرسیده است، او اوکراینی‌ها را نشکسته است، این جنگ را نبرده است

نیروهای اوکراینی در برابر حملات فرسایشی نیروهای روسی در سنگرهای یخ‌زده مقاومت می‌کنند، در حالی‌که افراد ملکی هر شب با حملات گستردهٔ طیارات بی پیلوت و راکتی روبه‌رو هستند؛ حملاتی که در سرمای شدید زمستان، بخش‌هایی از تأمین انرژی اوکراین را قطع کرده است.

برآوردها از تلفات متفاوت است، اما در یک گزارش تازه تعداد کشته‌شدگان، زخمی‌ها و مفقودان در جانب روسیه را حدود ۱.۲ میلیون تن و ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تن در جانب اوکراین اعلام کرده است.

در این جنگ میلیون‌ها اوکراینی از خانه‌های‌شان آواره شده اند. در آستانهٔ سالگرد این جنگ، بانک جهانی گفت که در یک دهۀ آینده بازسازی اقتصاد اوکراین ۵۸۸ میلیارد دالر هزینه خواهد داشت. اما در آغاز این روند، باید این جنگ پایان یابد.

گفت‌وگوهای صلح

مذاکرات صلح به رهبری ایالات متحده که پس از روی‌کارآمدن، دونالد ترمپ رئیس‌جمهور امریکا، در ماه جنوری ۲۰۲۵ میلادی آغاز شد، هنوز به پیشرفت چشم‌گیری نرسیده است؛ هرچند به گفتهٔ مقام‌های اوکراینی، ممکن است که گفت‌وگوهای بیشتر، در اواخر همین هفته برگزار شود.

در گفت‌وگوهای هفتهٔ گذشته، استیو ویتکوف نمایندهٔ ارشد امریکا، گفت که «پیشرفت معناداری» به‌دست آمده است، بی‌آن‌که جزئیاتی ارائه کند، افزود که «هر دو طرف توافق کردند که به کار خود برای رسیدن به یک توافق ادامه دهند».

آنتون پنکوفسکی، تحلیل‌گر سیاسی، به شبکهٔ «کرنت تایم» گفت:

«به‌نظر من، با گذشت زمان هر دو طرف فشار قابل توجهی هم اقتصادی و هم در عرصهٔ سیاست خارجی از سوی ایالات متحده احساس می‌کنند».

او افزود:

«اکنون، در واقع از هر دو طرف پرسش‌های مشخص‌تری درمورد سرزمین‌ها و مسئلهٔ دونباس می‌شنویم».

پس از ماه‌ها گفت‌وگو، مسئلهٔ سرزمین همچنان یکی از اصلی‌ترین نقاط اختلاف باقی مانده است. روسیه خواستار آن است که اوکراین بخش‌هایی را که هنوز در منطقهٔ شرقی دونباس در اختیار دارد، واگذار کند؛ با وجود این‌که روسیه نتوانسته آن‌ها را از طریق نظامی تصرف کند.

اتحادیهٔ اروپا با قاطعیت و پایداری در کنار مردم اوکراین ایستاده است

این موضوعی است که ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، به عقب‌نشینی از آن حاضر نشده، گفته است که برای همچو تصمیم باید همه‌پرسی دایر شود و اوکراینی‌ها هرگز با آن موافقت نخواهند کرد.

زلنسکی در سخنرانی خود به مناسبت چهارمین سالگرد تهاجم روسیه گفت که اوکراین «همه‌چیز» را برای تأمین صلح و عدالت انجام خواهد داد.

او در پیام ویدیویی که در ۲۴ فبروری منتشر شد، گفت:

«پوتین به اهدافش نرسیده است، او اوکراینی‌ها را نشکسته است، این جنگ را نبرده است، ما اوکراین را حفظ کرده‌ایم و هر کاری خواهیم کرد تا صلح و عدالت برقرار شود».

مراسم در کی‌یف

در ۲۴ فبروری، روز سالگرد جنگ، رئیس جمهور زلنسکی از طریق تماس ویدیویی پارلمان اروپا را خطاب قرار می دهد و از رهبران ارشد اتحادیهٔ اروپا در کی‌یف استقبال می‌کند.

بر اساس اعلامیهٔ مطبوعاتی اتحادیهٔ اروپا، اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا و آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا، در مراسم رسمی یادبود شرکت کرده و همچنین از زیربنا‌های انرژی اوکراین که در اثر حملات راکتی روسیه آسیب دیده‌اند، بازدید می کنند.

کوستا پیش از این سفر گفت:

«اتحادیهٔ اروپا با قاطعیت و پایداری در کنار مردم اوکراین ایستاده است، در کنار کسانی که عزیزان‌شان را از دست داده‌اند، کسانی که زخمی شده‌اند و همهٔ آن‌هایی که همچنان این رنج ناعادلانه را تحمل می‌کنند».

او افزود:

«چهار سال بعد، بار دیگر تأکید می‌کنیم که حمایت ما نیرومند، متحد و تزلزل‌ناپذیر باقی می‌ماند».

پس از آن‌که دونالد ترمپ رئیس‌جمهور ایالات متحده، تصمیم گرفت کمک‌های نظامی امریکا با اوکراین را به‌طور قابل توجهی کاهش دهد، کشورهای اروپایی تلاش کرده‌اند که این خلأ را جبران کنند.

بر اساس یک طرح ناتو، کشورهای اروپایی اکنون سلاح‌های امریکایی و سایر تجهیزات نظامی را برای اوکراین خریداری می‌کنند و در عین حال کمک‌های خود به کی‌یف را ادامه می‌دهند.

می‌خواهم وزیر دفاعی باشم که نیروهای بریتانیایی را به اوکراین اعزام می‌کند

سال گذشته همچنین شاهد تشکیل «ائتلاف مایلان» از سوی کشورهای اروپایی، کانادا و سایر متحدان بود؛ ائتلافی که برای هماهنگی حمایت از اوکراین و همچنین برنامه‌ریزی برای یک مأموریت احتمالی حفظ صلح پس از جنگ، کار می کند.

این ائتلاف در ۲۴ فبروری، به میزبانی رهبران مشترک کیر استارمر صدراعظم بریتانیا و امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه یک نشست ویدیویی دایر می کند.

جان هیلی، وزیر دفاع بریتانیا، پیش از سالگرد جنگ در اوکراین، نوشت:

«می‌خواهم وزیر دفاعی باشم که نیروهای بریتانیایی را به اوکراین اعزام می‌کند، زیرا به معنای آن خواهد بود که این جنگ سرانجام پایان یافته است».

تضمین‌های امنیتی

احتمال حضور نیروهای غربی در اوکراین بخشی از خواسته‌های کلیدی کی‌یف برای صلح است؛ تضمین‌های امنیتی مؤثر تا مسکو نتواند از هر وقفه‌ای در جنگ برای تجدید قوا و حملهٔ دوباره در آینده استفاده کند.

این موضوع نیز یکی از نقاط اختلاف است؛ مقامات روسی بارها گفته‌اند که استقرار نیروهای غربی در اوکراین غیرقابل پذیرش است.

بسیاری از تحلیل‌گران گفته‌اند که روسیه در واقع خواهان صلح در اوکراین نیست.

جک واتلینگ از موسسۀ تحقیقاتی «انستیتوت سلطنتی خدمات متحد» در ۲۳ فبروری نوشت:

«برنامه همچنان این است که توانایی اوکراین برای مقاومت فرسوده شود. روس‌ها باور دارند که می‌توانند جنگ را تا سال ۲۰۲۷ ادامه دهند و روند جاری مذاکرات را ابزاری برای ایجاد درز در اتحاد فراآتلانتیک می‌دانند».

در ۲۳ فبروری، زمانی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به عساکری که در اوکراین جنگیده‌اند مدال می‌داد، نشانه‌ای از تمایل به پایان دادن به جنگ دیده نشد. پوتین به آنها گفت:

«شما قاطعانه از روسیه دفاع می‌کنید».

رئیس جمهور پوتین افزود:

«ما به همهٔ کسانی که با به‌خطر انداختن جان خود، با شجاعت و دلیری و با عشق به روسیه، در سرحدات ما ایستاده‌اند، افتخار می‌کنیم».

این روایت کرملین که می‌گوید روسیه در حال دفاع از خود است، در حالی‌ست که در واقع بخش‌های بزرگی از قلمرو اوکراین را اشغال کرده و در پی تصرف بیشتر است.

یکی از باشندگان محل در گفت‌وگو با یک تیم تصویربرداری رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی در شهر کراماتورسک، در شرق اوکراین، شهری که بارها هدف گلوله‌باری نیروهای روسی قرار گرفته است، آرزوی گستردهٔ مردم برای صلح را هم‌زمان با ورود جنگ به پنجمین سال آن، چنین بیان کرد:

«آرزو دارم روی چیزی خوبی به توافق برسند، ما برای آن دعا کرده‌ایم، مردم چقدر باید رنج بکشند، ما صلح می خواهیم».

هنوز سخنان او تمام نشده بود که صدای یک انفجار مهیب بلند شد.