وزارت دفاع طالبان: یک طیارۀ نظامی پاکستان سقوط داده شد

یک طیارۀ نظامی پاکستان سقوط داده شد

سید طیب حماد، سخنگوی قوماندانی امنیهٔ ننگرهار، گفته که نیروهای افغان این طیارۀ جنگی پاکستان را سقوط داده اند. به گفتهٔ حماد ، پیلوت این طیاره زنده مانده و دستگیر شده است.

وزارت دفاع طالبان تصاویر ویدیویی این طیاره را در شبکۀ کس خود نیز منتشر کرده است.

تا اکنون حکومت پاکستان در مورد سقوط این طیاره نظامی چیزی نگفته است.

موج تازهٔ از خشونت میان افغانستان و پاکستان، یک‌شنبهٔ این هفته با حملات هوایی پاکستان بر کابل و پکتیا آغاز شد. در آن زمان طالبان از کشته‌شدن ۱۸ فرد ملکی خبر دادند، اما پاکستان اعلام کرد که ده‌ها فرد مسلح را کشته است.

هر دو طرف هنوز هم ادعا می‌کنند که به یکدیگر تلفات سنگین وارد کرده‌اند.

عطاالله طرار وزیر اطلاعات پاکستان، امروز در شبکۀ اکس نوشته است که نیروهای‌ پاکستان تا اکنون ۳۳۱ طالب افغان را کشته و بیش از ۵۰۰ تن دیگر را زخمی کرده‌اند. او همچنان ادعا کرده که نیروهای پاکستانی ۱۰۴ پوسته را در داخل قلمرو افغانستان تخریب و ۲۲ پوسته را تصرف کرده‌اند.

طرار در مورد تلفات نیروهای پاکستانی چیزی نگفته است.

وزارت دفاع حکومت طالبان امروز در شبکۀ اکس نوشته که نیروهای هوایی‌ طالبان شب گذشته بار دیگر بر مراکز نظامی پاکستان در میرانشاه و سپین وام حمله کرده و این مراکز را از بین برده‌اند.

طیارات پاکستانی شب گذشته بر ولایت کنر حمله کردند

حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، امروز(۸ حوت) گفت که طیارات پاکستانی شب گذشته بر ولایت کنر حمله کردند که در نتیجهٔ آن ۱۱ فرد ملکی کشته و شش تن دیگر زخمی شده‌اند.

طالبان شب گذشته نیز گفته بودند که در بمباران‌های روز جمعه ۱۹ فرد ملکی کشته شده‌اند.

ادعاهای هر دو جانب به‌گونهٔ مستقل قابل تأیید نیست.

در این حال، در شفاخانهٔ لیدی ریدینگ در شهر پشاور وضعیت اضطراری اعلام شده است.

براساس گزارش روزنامهٔ دان چاپ پاکستان، شفاخانهٔ لیدی ریدینگ امروز در یک اطلاعیه گفته که با توجه به جنگ جاری میان افغانستان و پاکستان، در این شفاخانه، وضعیت اضطراری اعلام شده است.

همچنان گفته می شود که در شفاخانه‌های وزیرستان شمالی نیز حالت اضطراری اعلام شده است.

افزون بر آن، در شهرهای بنو و دیرۀ اسماعیل خان در ولایت خیبرپښتونخوا هم تدابیر شدید امنیتی روی دست گرفته شده است.

رسانه‌های پاکستانی امروز گزارش دادند که در دیرۀ اسماعیل خان پس از ساعت شش شام، رفت‌وآمد ممنوع اعلام گردیده، همچنان در بنو حالت اضطراری برقرار شده است.

در همین حال، ایالات متحدهٔ امریکا به شهروندان مقیم این کشور در پاکستان هشدار داده که با در نظر داشت جنگ جاری میان افغانستان و پاکستان، احتیاط کنند.

شماری از کشورهای جهان و مقام‌ها از هر دو طرف خواسته‌اند که جنگ را متوقف ساخته و برای تامین صلح گفت‌وگو کنند.

نیروهای‌ پاکستان تا اکنون ۳۳۱ طالب افغان را کشته و بیش از ۵۰۰ تن دیگر را زخمی کرده‌اند

در این راستا، خبرگزاری رویترز گزارش داده که کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیهٔ اروپا، از حکومت طالبان و پاکستان خواسته که از گسترش جنگ جلوگیری کرده و به گفت‌وگو روی آورند.

همچنان ایلسن هوکر، معاون وزارت خارجهٔ امریکا، در در شبکۀ اکس نوشته که از تلفات انسانی میان پاکستان و افغانستان ابراز تأسف و همدردی می‌کند و افزوده است که امریکا وضعیت را از نزدیک زیر نظر دارد.

ایران که خود امروز هدف حمله قرار گرفته، از طریق وزارت امور خارجۀ خود، در یک اعلامیه نگرانی ایران را از گسترش جنگ میان افغانستان و پاکستان ابراز کرده است.

سرمنشی سازمان ملل متحد نیز خواستار آتش‌بس شده است.

بر اساس خبرگزاری رویترز، انتونیو گوتیریش خواهان آتش‌بس فوری میان افغانستان و پاکستان شده و نگرانی عمیق خود را از گسترش جنگ ابراز کرده است.

پیش از این، قطر، عربستان سعودی و ترکیه نیز خواستار توقف جنگ میان افغانستان و پاکستان و آغاز گفت‌وگوهای صلح شده بودند.