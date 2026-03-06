کودکان ما آن طرف، در افغانستان هستند و ما در این طرف گیر مانده‌ایم

تورک روز جمعه(۱۵ حوت) در اعلامیه‌ای گفت که از هفتهٔ گذشته به این‌سو، در نتیجه افزایش درگیری‌ها ۵۶ فردملکی افغان کشته شده‌اند که ۲۴ کودک و شش زن شامل آن هستند. همچنان ۱۲۹ تن دیگر زخمی شده‌اند که ۴۱ کودک و ۳۱ زن در زمرۀ زخمی‌ها شامل‌اند.

او تأکید کرده که هر دو طرف ‌باید بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر حفاظت از افرادملکی را تضمین کنند و در مورد تخطی‌های احتمالی، تحقیقات مستقل را انجام دهند.

کمشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، افزوده که در پاکستان نیز به دلیل گلوله‌باری توپچی و تیراندازی، مردم مجبور شده‌اند که خانه‌هایشان را ترک کنند.

سازمان ملل متحد همچنین گفته که در نتیجهٔ این درگیری‌ها تا اکنون در افغانستان حدود ۶۶ هزار تن بی‌جا شده‌اند.

براساس آمار سازمان ملل متحد، در حال حاضر در افغانستان حدود ۲۲ میلیون تن به کمک‌های بشری نیاز دارند که از جمله بیش از ۱۱ اعشاریه ۶ میلیون تن آنها کودکان اند.

دیشب هم در اینجا تیراندازی و درگیری بود

در این حال ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، نیز در اعلامیه‌ای از افغانستان و پاکستان خواسته تا جنگ میان خود را پایان دهند. زاخارووا همچنین گفته که مسکو از گزارش‌های مربوط به درگیری‌های مسلحانه میان افغانستان و پاکستان نگران است.

پیش از این نیز عربستان سعودی، ایران، قطر، امارات متحده عربی، اندونیزیا، مالیزیا و اتحادیۀ اروپا از افغانستان و پاکستان خواسته بودند که جنگ را متوقف کرده، گفت‌وگوها را آغاز کنند.

همچنان شماری از مهاجران افغان که از پاکستان اخراج شده و یا داوطلبانه برگشته‌اند، در تورخم و سایر مناطق گیر مانده‌اند. آنها می‌گویند که بر اساس تصمیم حکومت پاکستان و در نتیجهٔ آزار و اذیت مداوم پولیس آن کشور مجبور شدند که به سوی افغانستان حرکت کنند، اما هنوز از تورخم عبور نکرده بودند که جنگ آغاز شد.

آنها در مورد مشکلات خود به رادیو آزادی گفته اند:

"ما در اینجا گاهی روی خاک،گاهی در (تانک تیل) و گاهی هم در دکان‌ها می‌خوابیم. بسیار خوار و خسته شده‌ایم. کودکان ما آن طرف، در افغانستان هستند و ما در این طرف مانده‌ایم. آن روز در افغانستان کمپ مهاجرین را هدف قرار داده بودند. من بسیار نگران بودم که مبادا به کودکانم آسیبی رسیده باشد، اما وقتی بعداً پرس‌وجو کردم، شکر که به کودکانم آسیبی نرسیده بود".

"گاهی در یک جا هستیم و گاهی در جای دیگر. اول به چاروازگی رفتیم، بعد به لوړه‌گی رفتیم و حالا اینجا هستیم. دیشب هم در اینجا تیراندازی و درگیری بود. بعد دوباره به اینجا آمدیم، اما حتی معلوم نیست از اینجا به کدام طرف برویم. زنان و کودکان ما از مرز گذشته‌اند و به افغانستان رفته‌اند، اما ما همراه با لاری‌ها و اموال مانده‌ایم؛ یکی یا دو نفر در کنار بارها. از حال فرزندان خود خبری نداریم و خدا می‌داند که آن‌ها در چه وضعیتی هستند."

ادارۀ هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان(یوناما) روز جمعه(۱۵ حوت) در گزارشی اعلام کرد که از شام ۲۶ فبروری تا ۵ مارچ در نتیجهٔ گلوله‌باری غیرمستقیم و حملات هوایی پاکستان، ۵۶ فردملکی در افغانستان کشته و ۱۲۹ تن دیگر زخمی شده‌اند.

به گفتهٔ یوناما، بیشتر قربانیان زنان و کودکان هستند که حدود ۵۵ درصد همۀ تلفات ثبت‌شدهٔ افراد ملکی در این مدت در افغانستان را تشکیل می‌دهند.