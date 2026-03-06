دیروز بعد از ظهر در اینجا دو راکت اصابت کرد. دو تن از جوانان ما کشته شدند و شمار غیرنظامیان زخمی بسیار زیاد است
شخصاً همسرم، چهار فرزندم، پدر و مادرم از اینجا بیرون شدهاند. در این قریه هزاران خانواده زندهگی میکردند که همهشان بیرون شدهاند. خانوادهٔ خود ما هم به بالای کوه رفته است. ما در آنجا یک جای قدیمی پدری داشتیم که اکنون به ویرانه تبدیل شده و در حال فرو ریختن است؛ در همانجا جا به جا شدهاند. اگر کسی زخمی شود، همینجا افتاده میباشد، چون نه داکتر داریم، نه دوا و نه هم ترانسپورت. به همین دلیل خانوادهٔ خود را از اینجا بیرون کردیم، زیرا اگر کسی زخمی شود، هیچ امکاناتی برای تداوی وجود ندارد."
فولاد خان افزود که در ولسوالیهای دند پتان و سمکنی تنها یک شفاخانهٔ ملکی ۷۵ بستری وجود دارد که بهگفتهٔ او، به دلیل وضعیت اضطراری، جز مجروحان جنگی دیگر بیماران نه جا دارند و نه هم امکانات تداوی برایشان فراهم است.
این در حالی است که عنایتالله خوارزمی، سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان، روز جمعه (۱۵ حوت) با نشر یک بیانیهٔ ویدیویی در صفحهٔ ایکس خود ادعا کرد که نیروهای آنان در جریان حملات انتقامی، در ۲۴ ساعت گذشته در امتداد خط دیورند در ۲۸ منطقه بر نیروهای پاکستانی عملیات انجام دادهاند.
او گفت:
"این حملات که در آن پوسته ها و قرارگاه های دشمن متجاوز مورد هدف قرار گرفت در 28 نقطه تمرکز داشت در نتیجه چهارده پوسته و سه قرارگاه دشمن فتح شده و کاملا منهدم گردید، و به تعداد 102 تن از نظامیان دشمن متجاوز به هلاکت رسیدند، و به تعداد 148 تن دیگر هم زخمی شدند و بیش از ده واسطه نظامی فوج پاکستانی توسط نیرو های افغان تخریب گردیده است. و همچنان صد ها میل اسلحه سبک و سنگین با مهمات زیاد به دست مجاهدین افتاد."
خوارزمی همچنان ادعا کرد که شب گذشته دو طیارهٔ کشفی پاکستان نیز توسط نیروهای آنان سرنگون شده و در این درگیریها سه نیروی طالبان کشته و ۹ تن دیگر زخمی شدهاند.
او افزود که در جریان درگیریهای ۲۴ ساعت گذشته در مناطق جنگی، هفت غیرنظامی افغان نیز کشته و ۱۳ تن دیگر زخمی شدهاند.
براساس ادعای وزارت دفاع حکومت طالبان، در جریان یک هفتهٔ گذشته در عملیاتها علیه نیروهای پاکستانی، ۶۴ پوسته و هفت قرارگاه بزرگ آنان تصرف یا تخریب شده و در این میان ۳۲۷ نیروی پاکستانی کشته و بیش از ۳۵۰ تن دیگر زخمی شدهاند.
حکومت و مقامهای پاکستان تا زمان نشر این گزارش درباره این ادعاهای تازه چیزی نگفته اند، اما عطاالله تارر، وزیر اطلاعات پاکستان، روز چهارشنبه در صفحه اکس (تویتر سابق) خود ادعا کرده بود که از زمان آغاز درگیریها با طالبان، ۴۸۱ تن از نیروهای طالبان کشته، ۶۹۶ تن زخمی و ۲۲۶ پوستهی آنان تخریب شدهاست.
بهگفته او، در سراسر افغانستان ۵۶ مکان به گونه مؤثر از طریق حملات هوایی هدف قرار داده شدهاند، ادعاهاییکه پیش از این وزارت دفاع طالبان رد کرده بود.
رادیوآزادی به گونه مستقل نمیتواند ادعاهای هیچیک از طرفها را تأیید کند.
در همین حال، ملک عباد محمد، یکی از باشندهگان و بزرگان قومی ولسوالی مهمند درۀ ولایت ننگرهار، نیز میگوید که این جنگها مردم ساکن آنجا را به شدت با مشکل روبهرو ساخته و آنان را مجبور به ترک خانههای شان کردهاست.
بهگفته او، بیشتر این خانوادهها حتی به اندازه کافی مواد غذایی نیز در اختیار ندارند:
شب گذشته نیز در مهمند دره جنگ بسیار شدیدی رخ داد. از این ولسوالی شمار زیادی از مردم به مناطقی بیجا شدهاند که مرمیها بیشتر به آنجا نمیرسد
واقعاً مردم این ولسوالی با مشکلات بسیار جدی روبهرو هستند، برخی خانوادهها حتی برای افطار و سحری نیز چیزی برای خوردن ندارند."
بهگفتهٔ او، باشندهگان مناطق غورکی، داکه و تورخم در این ولسوالی بهگونهٔ کامل خانههای شان را ترک کردهاند.
رومان نادر مهمند، یکی دیگر از باشندهگان و بزرگان قومی ولسوالی لعلپور ولایت ننگرهار نیز به رادیو آزادی گفت:
"در مربوطات ولسوالی لعلپور، در مناطق درهنور، پارچه، پلوسۍ، نظرخیل و ملاخیل، شب گذشته حدود ساعت نه جنگ آغاز شد، اما تا کنون گزارشی از تلفات در دست نیست."
در همین حال، دفتر هماهنگی امور بشردوستانهٔ سازمان ملل متحد (اوچا) روز پنجشنبه در یک گزارش تازهٔ هفتصفحهای خود گفته است که در جریان درگیریها میان طالبان و پاکستان، دستکم ۵۶ غیرنظامی کشته و ۱۲۹ تن دیگر زخمی شدهاند.
بهگفتهٔ این اداره، این درگیریها تا کنون ۱۰ ولایت افغانستان، از جمله کابل، کندهار، خوست، کنر، لغمان، ننگرهار، نورستان، پروان، پکتیا و پکتیکا را متأثر ساخته است.
اوچا افزوده که از ۲۶ فبروری تا ۳ مارچ، حملات هوایی و درگیریهای مرزی باعث شده که حدود ۱۱۵ هزار نفر از خانهها و مناطقشان بیجا شوند.
بهگفتهٔ این نهاد، در حال حاضر به دلیل همین درگیریها، مراکز مربوط به کمکهای غذایی و تغذیهای آنان در ولایتهای خوست، کنر و ننگرهار بسته شدهاند.
این موضوعی است که استیفان دوجاریک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، نیز ناوقت روز چهارشنبه در یک نشست خبری در نیویارک نسبت به آن ابراز نگرانی کرد و گفت که این درگیریها روند رساندن کمکها به افراد نیازمند را متوقف ساخته است.
برخی رسانههای پاکستانی از جمله روزنامه «دان» روز گذشته به نقل از عاصم منیر، لوی درستیز نیروهای مسلح پاکستان نوشته است تا زمانیکه طالبان افغان حمایت از شورشیان را متوقف نکنند، صلح برقرار نخواهد شد.
پاکستان طالبان افغان را به حمایت از تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی)، گروه مخالف حکومت آن کشور، متهم میکند، اما حکومت طالبان این اتهام را رد کرده و میگوید به هیچکس اجازه نمیدهد از خاک افغانستان علیه کشور دیگری استفاده کند.
در همین حال، ملا محمد حسن آخند، رئیسالوزرای حکومت طالبان، در یک تماس تلفنی با داتو محمد انور ابراهیم، صدراعظم مالیزیا، در کنار شماری از موضوعات دیگر درباره درگیریهای جاری با پاکستان نیز گفتوگو کردهاست.
روز چهارشنبه (۱۴ حوت) در صفحهٔ ریاستالوزرای حکومت طالبان در اکس در این مورد نوشته شد که این مقام مالیزیایی گفته است کشورش تلاش میکند در تفاهم با هر دو طرف در این زمینه نقش عملی ایفا کند.
گفتنیست که پیش از این نیز دوحه، ریاض و استانبول میزبان مذاکرات و میانجیگری میان طالبان افغان و پاکستان بودهاند و دو طرف در برخی موارد بر آتشبس نیز توافق کردهاند، اما این مشکل هنوز حل نشده و درگیریها میان آنان روزبهروز شدت میگیرد.