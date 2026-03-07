پس از یک هفته جنگ، اسرائیل پیشرفت را می بیند، اما راه طولانی در پیشرو است

ایرانی‌ها اکنون با کمبود راکت‌های بالستیک و به‌ویژه پرتابگرها روبه‌رو هستند

ویرانه‌های جنگ که در یک سرک کوچک در منطقۀ مرکزی شهر تل ابیب پنهان شده‌، غافلگیرکننده به نظر می‌رسد. در سرک‌های نزدیک آن جوانان در کافه‌های روباز نشسته‌اند، اسکوترهای"لایم" پیاده‌روها را پر کرده‌ و کودکان در پارک‌ها بازی می‌کنند. اما اگر به گوشه‌ای دیگر بپیچید، دیوارهای سیاه‌شده از دود، کلکین‌های شکسته و موترهایی را می‌بینید که در میان آوار پراکنده‌اند. این تقریباً تنها منطقۀ در تل ابیب است که نشانه‌های از جنگ را دارد.

پس از آنکه ایران در نخستین شب درگیری حمله‌ای را انجام داد، این منطقه نشان‌دهندۀ قدرت تخریبی راکت‌های بالستیک تهران است. اما نبودِ مناطق مشابۀ دیگر، توانایی اسرائیل در سرنگون ساختن این راکت‌ها را برجسته می‌سازد. این موضوع تا کنون تأثیر عمیقی بر شیوه برخورد اسرائیل با مرحلۀ بعدی جنگ گذاشته است.

کسینیا سویتلوا، نماینده سابق پارلمان اسرائیل، به رادیو آزادی/رادیو اروپای آزاد گفت:

«دیدگاه اسرائیلی این است که اوضاع کم‌وبیش به حالت عادی بازگشته، ما فقط روزانه صدای چند زنگ خطر را می‌شنویم، به آن عادت داریم و می‌توانیم تحملش کنیم.»

پیامد چیست؟ بازی طولانی مدت، یک انتخاب آسان برای اسرائیل

سویتلوا که اکنون مدیر اجرایی سازمان غیردولتی منطقه‌ای برای صلح، اقتصاد و امنیت(ROPES) است، می گوید:

در اسرائیل بیشتر از آنکه فضای نگرانی حاکم باشد، نوعی عادت و روال عادی دیده می‌شود؛ مردم هنگام شنیدن هشدار در تلیفون همراه‌شان، به‌طور معمول به پناهگاه‌های زیرزمینی می‌روند.

رهگیری طیارات بی پیلوت و راکت‌ها

ما دشمن، رهبری آن، رژیم سرکوبگرش و اهداف مختلف را هدف قرار می‌دهیم

توانایی اسرائیل در رهگیری طیارات بی پیلوت و راکت‌ها را می‌توان از میزان تلفات افرادملکی سنجید؛ پس از یک هفته درگیری، ۱۲تن کشته شده‌اند. در همین حال، نیروهای اسرائیلی و امریکایی رهبری نظامی ایران را هدف قرار داده و به نظر می‌رسد که توانایی‌های نظامی تهران را به شدت کاهش داده‌اند.

بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل، در ۶ مارچ هنگام بازدید از شهر بئرشبع، جایی که حدود ۲۰ تن در حملۀ ایران در اوایل هفته زخمی شدند، گفت:

«ما دشمن، رهبری آن، رژیم سرکوبگرش و اهداف مختلف را هدف قرار می‌دهیم.»

به نوشتۀ مرکز خبر رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، لحن قاطع نتانیاهو در مورد پیشرفت در جنگ با نمادهای عزم و اراده‌ای که در سرک‌ها دیده می‌شود، همخوانی دارد؛ بیرق‌های اسرائیل و امریکا در همه‌جا دیده می‌شود و بیلبوردهایی با تصویر «شیر غران» نصب شده‌؛ نام رمز نظامی اسرائیل برای عملیاتی که واشنگتن آن را "خشم حماسی" نامیده است.

نخست باید هرگونه توانایی مرتبط با راکت‌ها یا پروژه هسته‌ای به طور کامل نابود شود

مدت‌هاست که بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل، خواستار تغییر رژیم در ایران و نابودی برنامه‌های هسته‌ای و راکتی آن کشور شده، او گفته که هدف این عملیات »درهم شکستن کامل» به گفتۀ او »رژیم ترور» است.

دیدگاه‌ها در اسرائیل

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که اسرائیلی‌ها به طور گسترده از جنگ حمایت می‌کنند؛ حتی منتقدان دیرینۀ نتانیاهو نیز همچو دیدگاهی دارند.

اویگدور لیبرمن، سیاستمدار باسابقۀ اپوزیسیون، به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفت، جنگ «بسیار خوب» پیش می‌رود، اما مسئله اصلی «نتیجه نهایی» است. به گفته او، این نتیجه باید «سرنگونی این رژیم» باشد.

در نهایت شاید آغاز نوعی جنگ داخلی در ایران میان گروه‌های مختلف، از نیروهای بسیج و سپاه پاسداران گرفته تا شبه‌نظامیان اقلیت‌ها باشد

لیبرمن که در گذشته وزیر دفاع، وزیر خارجه و وزیر دارایی اسرائیل بوده می گوید، مطمئن است که این هدف قابل دستیابی است، اما او توضیح نداده که چگونه.

به گفتۀ اویگدور لیبرمن، بدترین سناریو آنست که ایران به «هرج‌ومرج» فرو رود:

«این واقعاً یک پرسش بزرگ است، زیرا آنچه که در لیبیا، عراق و سوریه دیدیم آشوب واقعی بود. اما در میان همۀ گزینه‌ها، بدترین گزینه این است که مقامات روحانی همچنان بر ایران حکومت کنند.»

اما یاکوف آمیدرور، جنرال احتیاط و مشاور سابق امنیت ملی نتانیاهو، که در گذشته در مورد سیاست‌های کرانۀ غربی با او اختلاف داشت می گوید، شاید صحبت از تغییر رژیم در ایران چندان جدی نباشد.

او در نشستی در انستیتوت بین المقدس برای استراتیژی و امنیت گفت:

«هدف جنگ رسیدن به یک توافق بسیار قوی میان اسرائیل و ایالات متحدۀ امریکا است.»

به گفته آمیدرور، نخست باید هرگونه توانایی مرتبط با راکت‌ها یا پروژه هسته‌ای به طور کامل نابود شود.

آمیدرور می افزاید:

«هر فرد، ساختمان، مکان و هر قابلیتی که با این برنامه‌ها مرتبط باشد باید کاملاً از بین برود... فکر می‌کنم هر دو طرف می‌دانند که تغییر رژیم چیزی نیست که بتوان آن را تضمین کرد.»

با این حال، او گفت، هدف اصلی این است که تا حد امکان به ایران آسیب وارد شود:

«آنچه باید با این عملیات و جنگ تضمین شود این است که هر رژیمی، چه همین رژیم و یا رژیمی دیگر بسیار ضعیف باشد. »

حکومت اسرائیل نیز به طور دقیق توضیح نداده که تغییر رژیم چگونه ممکن است تحقق یابد. در روزهای اخیر گمانه‌زنی‌هایی درمورد عبور شبه‌نظامیان کرد عراقی از سرحد و آغاز یک قیام مطرح شده است.

کسینیا سویتلوا، که در وقت عضویت در پارلمان اسرائیل با گروه‌های کرد روابط نزدیک داشت، می گوید که آن‌ها حداقل در کوتاه‌مدت در مورد همچو طرحی «شکاک» خواهند بود.

این ما را به بازی طولانی مدت بازمی‌گرداند. در ۶ مارچ، دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکا، موعد زمان ۴ تا ۶ هفته‌ای را برای «تسلیم بی‌قیدوشرط» ایران تعیین کرد.

به گفتۀ سویتلوا، حکومت اسرائیل امیدوار است که جنگ «به اندازه کافی طول بکشد» تا توانایی دفاعی و امنیتی ایران به طور قابل توجهی تضعیف شود.

او افزود:

«در نهایت شاید آغاز نوعی جنگ داخلی در ایران میان گروه‌های مختلف، از نیروهای بسیج و سپاه پاسداران گرفته تا شبه‌نظامیان اقلیت‌ها باشد. طبعاً اعتراضات در ایران از سر گرفته خواهد شد، در آن صورت رژیم مجبور خواهد بود تا در چندین جبهه بجنگد، نه فقط در یک جبهه، فکر می‌کنم امیدواری همین است.»