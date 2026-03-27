آنان ظهر روز جمعه ۷ حمل به رادیو آزادی گفتند که این گذرگاه که برای بازگشت مهاجران اخراجشده از پاکستان، پنجشنبه پس از ظهر بهگونه یکطرفه باز شده بود، شام همان روز دوباره بسته شد.
یک کارمند «یو ان اچ سی آر» در تورخم که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
"ساعت ده شب بود که وضعیت اضطراری اعلام شد و راه بسته شد. ما دیروز ۳۴۴ نفر را دریافت کردیم که وارد شدند و برایشان خدمات ارائه کردیم. در گروه اول ۵۰ نفر آمدند و سپس به ترتیب دیگران نیز رسیدند، امروز این مسیر کاملاً بسته است."
یکی از کارمندان «آی او ام» نیز که بهدلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، این موضوع را تأیید کرده گفت:
"شب گذشته درگیری شده بود، به همین دلیل دروازه را دوباره بستهاند. هنوز هم وضعیت عادی نیست و تنش ادامه دارد. تا حالا به ما اجازه داده نشده که به کار برویم."
مقامهای طالبان در ننگرهار و همچنان برخی مقامهای پاکستانی نیز تأیید کردهاند که مسیر تورخم که روز گذشته باز شده بود، دوباره بسته شده است.
رسانههای پاکستانی به نقل از مقامهای این کشور بدون آن که جزییات بدهند در گزارش های خود ادعا کرده اند که پس از یک رویداد امنیتی که در آن یک سرباز پاکستانی زخمی شد، این گذرگاه فوراً بسته شد.
همچنان چندین منبع محلی حکومت طالبان در تورخم در گفتوگو با رادیو آزادی با تأیید این موضوع ادعا کردهاند که از سوی پاکستان بر یکی از پوستههای آنان در بازار تورخم تیراندازی شد، اما به گفته آنان، این رویداد تلفات جانی نداشته است.
رادیو آزادی نمیتواند بهگونه مستقل ادعاهای هیچیک از طرفها را تأیید کند.
در همین حال، باشندگان مناطق نزدیک به خط دیورند در ولایت کنر در شرق افغانستان میگویند که از روز پنجشنبه (۶ حمل) به اینسو، در مناطق شان شاهد اصابت پیهم هاوان از سوی پاکستان بودهاند.
عبدالستار ایوبی، یکی از باشندگان و بزرگان قومی ولسوالی ناری کنر، قبل از ظهر روز جمعه به رادیو آزادی گفت:
"تلفات جانی نداشته، اما توپها و هاوانها شلیک میشود. همین ده دقیقه پیش نیز از سوی پاکستان، از یک پوسته در منطقهای به نام تورکمر، بهسوی مناطق بریکوت و پاشنگر، هر انسان یا وسیلهای که دیده میشود، شلیک میکنند. همین حالا هم درگیری جریان دارد. شب گذشته هم در ساحه مرکزی ولسوالی ناری هشت یا نه گلوله توپ شلیک شد، اما خوشبختانه تلفات نداشت."
یک مسئول محلی استخبارات طالبان در زون شرق افغانستان که بهدلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در این باره به رادیو آزادی گفت:
"مرمیهای هوایی به قریهها و مردم اصابت میکند. امارت اسلامی تا هنوز به آتشبس متعهد است، اما در حالت دفاعی قرار دارد. هرگاه از آن طرف شلیک شود، پاسخ داده میشود. در حال حاضر افراد از ولسوالی ناری با ما در تماساند و میگویند که مرمیها میآید، اما در مورد تلفات هنوز معلومات در دست نیست."
پیش از این نیز در نتیجه درگیریها در امتداد خط دیورند، ادعاهایی درباره تلفات غیرنظامیان مطرح شده است. نهادهای مختلف سازمان ملل متحد نیز بارها از وارد شدن خسارات جانی و مالی به غیرنظامیان در سمت افغانستان گزارش دادهاند.
رادیو آزادی با باشندگان مناطق نزدیک به خط دیورند در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا، علیشیر در خوست، څمکنی در پکتیا و همچنان مهمندره و لعلپور در ننگرهار نیز تماس گرفته، اما آنان گفتهاند که در مناطقشان هنوز وضعیت آرام است.
این در حالی است که طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، روز پنجشنبه (۶ حمل) در یک نشست خبری در اسلامآباد اعلام کرد که پس از پایان آتشبس موقت ، این کشور عملیات نظامی خود را علیه حکومت طالبان در افغانستان از سر گرفته است.
درگیریها و تنشها میان پاکستان و طالبان از ۲۶ فبروری سال جاری میلادی آغاز شده، اما در روزهای عید، هر دو طرف آتشبس اعلام کرده بودند.