مهاجران افغان در وضعیت بدی دست‌وپنجه نرم می‌کنند

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (یو ان اچ سی آر) و سازمان بین‌المللی مهاجرت (آی او ام) گزارش داده‌اند که از آغاز سال جاری میلادی تا ۲۱ ماه مارچ، بیش از ۱۸ هزار مهاجر افغان در پاکستان بازداشت و توقیف شده‌اند.

این دو نهاد در گزارش مشترکی که جمعه ۲۷ مارچ منتشر شده، گفته‌اند که در این میان بیش از ۱۶ هزار تن دارندگان کارت‌های ACC و افراد فاقد سند و نزدیک به ۱۵۰۰ تن دیگر دارندگان کارت‌های PoR هستند.

به گفتهٔ این گزارش، بیش از ۱۰ هزار تن، یعنی ۵۶ درصد این بازداشت‌ها، در ایالت بلوچستان صورت گرفته است.

در عین حال، شماری از مهاجران افغان در این ایالت می‌گویند که در وضعیت وخیمی به‌سر می‌برند و با مشکلات جدی روبه‌رو اند.

کسانی که پول می‌دهند رها می‌شوند و کسانی که پول ندارند مستقیم دیپورت می‌شوند

سحر، یکی از آنان از منطقهٔ هزاره‌تاون شهر کویته ایالت بلوچستان، روز شنبه ۸ حمل در صحبت با رادیو آزادی گفت:

"مهاجران افغان در وضعیت بدی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، هر روز پولیس به نزدیکی پارک، دکان و سوپرمارکیت می‌آید و افغان‌ها را از روی پوشش‌شان شناسایی و بازداشت می‌کند. بعضاً حتی خانه‌به‌خانه می‌روند، موترهای کلان را پر کرده و به توقیف‌خانه می‌برند. کسانی که پول می‌دهند رها می‌شوند و کسانی که پول ندارند مستقیم دیپورت می‌شوند."

یک مهاجر دیگر افغان هم از شهر کویته که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:

"دولت پاکستان به مردم خود گفته که هر شهروند افغان را که دیدید، با ما تماس بگیرید و آدرس و موقعیت آنان را به پولیس بدهید تا ما آن‌ها را دستگیر کنیم. ما بسیار ترسیده‌ایم و نگران هستیم که مبادا ما را بازداشت کنند."

در گزارش مشترک( یو ان اچ سی آر )و (آی او ام) آمده که در هفتهٔ سوم ماه مارچ (از ۱۵ تا ۲۱)، بیش از ۱۵۰۰ تن بازداشت شده‌اند که در مقایسه با هفتهٔ پیش از آن، ۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش، در همین هفته ۱۹۷۷ شهروند افغان از پاکستان به افغانستان بازگشته‌اند که شامل ۱۳۱۴ مورد اخراج اجباری است.

زندگی بر ما بسیار تلخ شده است

بر بنیاد این گزارش، مجموع شمار بازگشت‌کنندگان و اخراج‌شدگان از اول جنوری تا ۲۱ مارچ سال سال جاری میلادی به ۱۷۱ هزار و ۲ تن رسیده است.

شماری از مهاجران افغان در پشاور، ایالت خیبرپختونخوا نیز می‌گویند که بازداشت‌ها در این ایالت تشدید یافته است.

یکی از آنان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، روز شنبه به رادیو آزادی گفت:

"وضعیت در اینجا بسیار خراب است. حتی شب که از خانه بیرون شدم تا برای خرید بروم، در چندین محل چک‌پاینت پولیس بود. از کوچه‌پس‌کوچه‌ها رفتیم. زندگی بر ما بسیار تلخ شده است."

پیش از این نیز شماری از مهاجران افغان در ایالت‌های مختلف پاکستان در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرده اند که پس از تشدید درگیری‌ها میان حکومت طالبان و پاکستان در ۲۶ فبروری، عملیات پولیس علیه آنان افزایش یافته؛اما کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در اواخر سال گذشتهٔ هجری شمسی اعلام کرد که این کشور بازداشت و اخراج افغان‌ها را سرعت بخشیده است.

پاکستان در سال ۲۰۲۳ روند اخراج مهاجران افغان را آغاز کرد، بر اساس معلومات (یو ان اچ سی آر )از ماه سپتمبر سال ۲۰۲۳ تا جنوری ۲۰۲۶، بیش از دو میلیون مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان بازگشته‌اند و نزدیک به دو میلیون مهاجر دیگر هنوز در این کشور اقامت دارند.