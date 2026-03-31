بر اساس اعلامیۀ منتشر از سوی این جرگه، بزرگان قومی خیبرپختونخوا و مناطق مرزی، علمای دینی، چهره‌های سیاسی و شماری از اعضای جامعه مدنی در آن حضور داشتند.

گفته شده است که محورهای اصلی گفت‌وگو در این جرگه شامل پایان جنگ میان حکومت طالبان در افغانستان و پاکستان، آتش‌بس و فراهم‌سازی زمینه برای مذاکرات بود.

شیخ ادریس، عالم دینی مشهور پاکستان و از شرکت‌کنندگان جرگه، از هر دو طرف خواست تا جنگ را متوقف و آتش‌بس کنند.

بر اساس گزارش‌ها، شیخ ادریس در سال ۲۰۲۴ در سفری به قندهار با ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان دیدار کرده بود.

شرکت‌کنندگان جرگه همچنین از طالبان در افغانستان و حکومت پاکستان خواستند اجازه ندهند تا خاک این کشورها علیه یکدیگر شان مورد استفاده قرار گیرد.

پس از آن که آتش‌بس موقت میان پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان اخیراً پایان یافت، وزارت خارجه پاکستان پنج‌شنبه گذشته اعلام کرد که اسلام‌آباد عملیات نظامی خود را در افغانستان از سر گرفته است.

چند روز پیش از وقفۀ پنج روزه در جنگ به مناسبت عید میان دو طرف به میانجی‌گری عربستان سعودی، قطر و ترکیه، حکومت طالبان ادعا کرد که در نتیجه حملۀ هوایی پاکستان بر یک مرکز ترک اعتیاد در کابل، بیش از ۴۰۰ تن کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شده‌اند.

پاکستان ادعای طالبان مبنی بر حمله به اهداف غیرنظامی را رد کرده و مدعی شده است که تاسیسات نظامی و زیرساخت‌های حمایت از تروریزم را با دقت مورد حمله قرار داده است.

دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان گفته است که بر اساس آمار ابتدایی‌اش در حمله بر این مرکز ترک اعتیاد ۱۴۳ تن کشته و ۱۱۹ تن دیگر زخمی شده‌اند، اما افزوده که این رقم به‌احتمال زیاد افزایش خواهد یافت.

به گفتۀ ملل متحد، جدا از این ۱۴۳ تن، دستکم ۷۶ غیرنظامی افغان از زمان آغاز جنگ میان دو طرف در ۲۶ فبروری کشته شده‌اند.

حکومت طالبان پیش‌تر بارها ادعاهای حکومت پاکستان مبنی بر استفاده از خاک افغانستان علیه پاکستان را رد کرده است.

جرگه صلح در پشاور توسط سازمانی به نام «ایس پایر» به رهبری ارباب شهزاد خان، منشی پیشین خیبرپختونخوا، و با همکاری «تحریک قومی و اصلاحی» برگزار شد.

جرگه حدود چهار ساعت ادامه داشت.

این در حالی است که حکومت پاکستان روز سه‌شنبه گذرگاه تورخم را به گونۀ یک طرفه برای عبور مهاجران افغان که در آن سوی مرز گیر مانده‌اند، بازگشایی کرد.

مقام‌های حکومت طالبان در ولایت ننگرهار می‌گویند این گذرگاه پس از گفت‌وگوهای دو طرف، تنها به روی مهاجرانی که از پاکستان بازمی‌گردند، باز شده است.

گذرگاه تورخم در ۲۶ فبروری، پس از درگیری‌های شدید میان نیروهای مرزی پاکستان و طالبان در امتداد خط دیورند، به روی بازگشت‌کنندگان بسته شده بود.

از زمان آغاز درگیری‌های دو طرف، این نخستین بار است که بزرگان مناطق مرزی در پشاور جرگه صلح برگزار می‌کنند.

شرکت‌کنندگان این جرگه همچنان از بزرگان قومی در افغانستان خواستند تا برای پایان جنگ و ایجاد آتش‌بس پایدار میان دو کشور جرگه‌ برگزار کنند.

تا کنون حکومت طالبان و پاکستان رسماً در مورد خواست‌های مطرح‌شده در جرگه صلح در پشاور تبصره نکرده‌اند.