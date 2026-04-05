یوسف حماد، سخنگوی این اداره، در یک پیام صوتی که یکشنبه ۱۶ حمل به رسانه‌ها فرستاده، گفته که در ولایت‌های کابل، پروان، کاپیسا، دایکندی، پکتیا، پکتیکا، میدان وردک، غزنی، زابل، ارزگان، کندهار، هرات، نیمروز، غور،بادغیس، سمنگان، تخار، بدخشان، ننگرهار، لغمان و کنر سیلاب‌ها و بارندگی‌ها خسارات جانی و مالی به صدها خانواده وارد کرده‌اند.

در ۲۴ ساعت گذشته، در نتیجهٔ بارندگی‌ها، سیلاب‌ها و فروریختن سقف خانه‌ها، متأسفانه ۱۳ تن از هموطنان ما جان باخته و ۱۳ تن دیگر زخمی شده‌اند

همچنان ۱۵۷ خانه به‌گونهٔ کامل، ۱۲۹۳ خانه به‌گونهٔ نسبی و ۱۸ کیلومتر سرک نیز تخریب شده است. علاوه بر این، ۹۳ چاه آب و ۲۷۳۰ جریب زمین زراعتی از بین رفته است."

با این ارقام، از ششم تا شانزدهم حمل، شمار قربانیان سیلاب‌ها، بارندگی‌ها، لغزش کوه و زلزله در افغانستان به ۹۹ کشته و ۱۵۴ زخمی رسیده است.

همچنین در این مدت، نزدیک به هزار خانه به‌طور کامل و حدود چهار هزار خانه دیگر به‌گونهٔ نسبی آسیب دیده‌اند.

سخنگوی ادارهٔ ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان افزوده که در نتیجهٔ این رویدادهای طبیعی، ۳۵۵ کیلومتر سرک و نزدیک به ۱۵ هزار جریب زمین زراعتی نیز تخریب شده است.

با آن‌که این اداره گفته در برخی مناطق سیلاب‌زده کمک‌های اولیه به مردم رسیده، خانواده‌های آسیب‌دیده اما خواهان کمک‌های بیشتر هستند.

گل‌محمد، باشندهٔ ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند، می‌گوید بارندگی‌های اخیر خانه‌اش را به‌گونهٔ کامل تخریب کرده و اکنون بدون هیچ امکاناتی همراه با کودکان خردسال بی‌سرپناه مانده است.

او روز یک‌شنبه ۱۶ حمل به رادیو آزادی گفت:

در به در شدیم، کودکان ما در سرک مانده‌اند، حتی جایی نداریم که به آن برویم

وقتی سیلاب آمد، ما مصروف نجات کودکان بودیم و سیلاب خانه‌ما را ویران کرد. همه‌چیز زیر آن ماند. از حکومت و مؤسسات می‌خواهیم که در بخش‌های مختلف با ما کمک کنند."

الله‌داد، یکی از باشندگان ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار نیز در ۱۶ حمل به رادیو آزادی گفت:

"از حکومت می‌خواهیم که با ما کمک کند. باران و سیلاب‌ها ما را به‌شدت آسیب زده است. ما هیچ نداریم، خانه‌ما ویران شده و حتی چیزی برای خوردن نداریم."

حاجی خان‌زمان، باشندهٔ منطقهٔ الوخیل در ناحیهٔ شانزدهم شهر کابل نیز در همین روز گفت:

"دیشب خانه‌های ما از آب پر شده بود. کودکان و زنان را از خانه‌ها بیرون کردیم. وسایل خانه همه خراب شده است. در هر خانه فقط یک نفر مانده و دیگران بیرون رفته‌اند."

این در حالی است که ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان و شماری از نهادهای معتبر بین‌المللی نیز برای روز یک‌شنبه ۱۶ حمل در ۲۳ ولایت افغانستان بارندگی، رعدوبرق و احتمال سرازیر شدن سیلاب را پیش‌بینی کرده‌اند.

این وزارت روز شنبه در صفحهٔ ایکس خود نسبت به بارندگی و احتمال سیلاب در ولایت‌های دایکندی، میدان وردک، غزنی، لوگر، پکتیا، خوست، ارزگان، کندهار، هلمند، هرات، غور، فراه، بلخ، سمنگان، بادغیس، سرپل، جوزجان، فاریاب، تخار، بغلان، بدخشان، کنر و نورستان هشدار داده است.

در ادامه از باشندگان این ولایت‌ها خواسته شده که از نزدیک‌شدن به سواحل دریاها و رفتن به مناطق سیلاب‌خیز خودداری کنند و هنگام وقوع سیلاب‌ها، برای جلوگیری از تلفات احتمالی، حفظ جان خود را در اولویت قرار دهند.

در نتیجهٔ این بارندگی‌ها، سیلاب‌ها و لغزش کوه، برخی راه‌های ارتباطی میان برخی ولایت‌ها و ولسوالی‌ها نیز مسدود شده اند.