سیلابها در ولایت فاریاب؛ راههای مواصلاتی برخی ولسوالیها بسته شدند
مقامات محلی طالبان میگویند که راههای مواصلاتی چندین ولسوالی ولایت فاریاب به دلیل جاری شدن سیلابها مسدود شده است.
خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان به نقل از مولوی حمیدالله دانش، رئیس فواید عامۀ طالبان در این ولایت گزارش داده که راههای مواصلاتی در ولسوالیهای گرزیوان، فردوس و بلچراغ به دلیل سیل مسدود شده اند.
او در مورد خسارات احتمالی اظهار نظری نکرد، اما افزود که تلاشهایی از سوی نهادهای مربوطه با همکاری مردم برای باز کردن این راهها انجام شده است.
در همین حال، گزارش شده است که پنج نفر در بادغیس به دلیل جاری شدن سیلابها و ریزش بارانهای شدید جان خود را از دست دادهاند.
صدیقالله صدیقی، سخنگوی فرماندهی امنیۀ حکومت طالبان در این ولایت، روز شنبه اعلام کرد که در نتیجۀ جاری شدن سیلابها سه نفر در روستای "شش منیها" در ولسوالی قادس و دو نفر، از جمله یک دختر سه ساله، در ولسوالی درۀ بوم جان خود را از دست دادند.
ادارۀ مبارزه با حوادث طالبان در بادغیس اعلام کرد که سیلابها در کنار تلفات جانی، خسارات مالی نیز به مردم وارد کرده و زمینهای زراعتی را تخریب کرده است.
دو فعال اجتماعی که در هرات از سوی طالبان بازداشت شده بودند، آزاد شدند
یک منبع در هرات به رادیو آزادی گفت، ادارۀ محلی طالبان در این ولایت قدوس خطیبی و فیاض غوری، دو فعال اجتماعی را که پس از ظهر شنبه بازداشت کرده بود، رها کرد.
این منبع که از دوستان نزدیک این فعالان اجتماعی است و به دلیل حساسیت موضوع نخواست هویتش فاش شود، گفت که آنان پس از "تلاشهای حضوری مردم و دادخواهیها در صفحات اجتماعی" آزاد شدند.
اخیراً قدوس خطیبی در یک کلیپ ویدیویی و فیاض غوری در پستی در صفحۀ فسبوک خواستار برداشتن محدودیتها بر آموزش و تحصیل دختران از سوی حکومت طالبان شده بودند.
حکومت طالبان دو فعال اجتماعی را در هرات بازداشت کرد
یک منبع در هرات به رادیو آزادی گفت که ادارۀ محلی طالبان در این ولایت قدوس خطیبی و فیاض غوری، دو فعال اجتماعی را پس از ظهر شنبه، هشتم حوت بازداشت شدند.
این منبع که از دوستان نزدیک این فعالان اجتماعی است و به دلیل حساسیت موضوع نخواست هویتش فاش شود، گفت که آنان به دلیل نشر ویدیوها و پستهایی در حمایت از آموزش دختران بازداشت شدند.
به گفتۀ او، این فعالان اجتماعی در حوزۀ هشتم هرات در بازداشت هستند و تا شنبهشب تلاشهای آنان برای رهاییشان بینتیجه بوده است.
موضوع بازداشت این فعالان را برخی رسانههای داخلی نیز گزارش داده اند.
حکومت طالبان پیش از این نیز دهها فعال اجتماعی و مدنی را به دلیل حمایت از آموزش دختران و یا انتقاد از سیاستهایشان بازداشت و زندانی کرده اند.
گفتوگوی تیلیفونی متقی و آلنهیان در بارۀ جنگ میان حکومت طالبان و پاکستان
امیرخان متقی، وزیر خارجۀ حکومت طالبان در گفتوگو با عبدالله بن زاید آلنهیان، معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجۀ امارات متحدۀ عربی، در پیوند به تنشهای اخیر میان حکومتشان و پاکستان گفتوگو کرد.
وزارت امور خارجۀ طالبان در بیانیهای اعلام کرد که هر دو طرف روز شنبه در یک گفتوگوی تیلیفونی دربارۀ روابط حکومت طالبان و امریکا نیز گفتوگو کردند.
در این بیانیه آمده است که حکومت طالبان میخواهد مشکلات با پاکستان را از طریق تفاهم و گفتوگو حل کند.
بر اساس این بیانیه، وزیر امور خارجه امارات متحدۀ عربی گفته است که خشونت بین دو طرف به نفع هیچ یک از طرفین نیست و متعهد شده است که کشورش در این زمینه کمک خواهد کرد.
عبدالله بن زاید آل نهیان که کشورش در ۲۴ مارچ به آزادی یک امریکایی به نام دنیس کویل از زندان طالبان کمک کرد، گفت که روابط حکومت طالبان در افغان با امریکا مهم است و کشورش به همکاری در این زمینه ادامه خواهد داد.
پشاور میزبان جرگهای برای بحث در مورد برقراری صلح میان حکومت طالبان و پاکستان خواهد بود
قرار است روز سهشنبه، ۱۱ حوت جرگهای در پشاور، مرکز ایالت خیبرپختونخوا، برای بحث در مورد راههای برقراری صلح میان حکومت طالبان و پاکستان برگزار شود.
یک شبکۀ تلویزیونی پاکستانی به نام"جیو تی وی" روز شنبه، هشتم حوت از تشکیل این جرگه خبر داد.
این اعلام در حالی صورت میگیرد که ارتش پاکستان از آغاز ماه مبارک به این سو، حملاتی را در داخل افغانستان آغاز کرده و حکومت طالبان را به حمایت از گروه تحریک طالبان پاکستان متهم میکند.
طالبان افغانستان این اتهام را رد کرده و میگویند که حکومت آنها در امور هیچ کشور همسایهای دخالت نمیکند.
طبق این گزارش، رهبران سیاسی، بزرگان قبایل، علمای دینی، نمایندگان جامعۀ مدنی، بازرگانان و نمایندگان رسانهها به جرگۀ روز سهشنبه دعوت شدهاند.
شاهراه هرات-کندهار نیز دیروز به دلیل بارانها و سیلابها برای مدت کوتاهی بسته شد.
میزبانی اسلامآباد از نشست کشورهای منطقه در بارۀ جنگ ایران
قرار است اسلامآباد، پایتخت پاکستان یکشنبه و دوشنبه میزبان وزرای امور خارجه عربستان سعودی، ترکیه و مصر باشد.
در این نشست چهارجانبه، جنگ ایران مورد بحث قرار خواهد گرفت.
دفتر صدر اعظم پاکستان دیروز اعلام کرد که مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران از تلاشهای سیاسی اسلامآباد تمجید کرده و تأکید کرده است که ایجاد فضای اعتماد در مذاکرات ضروری است.
بیش از یک ماه از حملۀ امریکا و اسرائیل به ایران میگذرد و ایران هم حملات موشکی به اسرائیل و بیشتر کشورهای شرقمیانه را آغاز کرده است.
واشنگتن میخواهد ایران تلاشهای خود برای برنامۀ سلاحهای هستهای و توسعۀ موشکهای دوربرد خود را کنار بگذارد.
تلاش طالبان برای گسترش تجارت با ازبکستان
حکومت طالبان و اوزبکستان موافقتنامه ساختار شورای تجارتی افغانستان و ازبیکستان را امضا کردند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان روز جمعه با نشر خبرنامهای در صفحه فیسبوک گفته است که این موافقتنامه در نخستین نشست شورای تجارتی افغانستان و ازبکستان در شهر تاشکند روز پنجشنبه ۶ حمل به امضاء رسید.
مقام های اتاق تجارت افغانستان و مقام های اوزبکستان ایجاد این شورا را گامی مهم در جهت همکاریهای اقتصادی میان دو کشور دانسته و ابراز امیدواری کرده اند که حجم تجارت میان افغانستان و ازبکستان در سالهای آینده از 1.68 میلیارد دالر به 5 میلیارد دالر افزایش یابد.
پیش از این نیز اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان از گسترش روابط تجارتی و ترانزیتی با ازبکستان خبر داده بود.
مسئولان این اتاق گفته بودند که ایجاد سهولتها در انتقال و ترانزیت کالاها و کاهش موانع گمرکی، زمینه را برای افزایش مبادلات تجارتی فراهم کرده است.
ازبکستان در ماه قوس سال گذشته خورشیدی بهگونهٔ رسمی مرز خود با افغانستان را که از سال ۲۰۲۱ بسته مانده بود، دوباره بازگشایی کرد.
این اقدام زمینهٔ رفتوآمد مسافران و وسایط نقلیه را فراهم ساخته و مقام های ازبکستان ابراز امیدواری کرده بودند که گشایش دوبارهٔ مرز منجر به افزایش چشمگیر تجارت دوجانبه شود.
در نخستین نشست شورای تجارتی افغانستان و ازبکستان همچنان بر ایجاد تسهیلات بیشتر برای تاجران، برگزاری نمایشگاههای تجارتی بهگونه منظم تا چهار بار در سال و ایجاد نمایندگی اتاقهای تجارت در ولایات دو کشور نیز تأکید شده است.
مقام های طالبان در هرات: تردد وسایط ترانزیتی خارجی در اسلامقلعه بدون ویزه امروز آغاز می شود
دفتر مطبوعاتی مقام ولایت هرات با نشر خبرنامهای در تلگرام نوشته است که این تصمیم روز جمعه در نشستی با اشتراک مولانا اسلامجار والی هرات و مقامات وزارت خارجه، فوائد عامه، کمیساری اسلامقلعه، گمرک و ترانسپورت گرفته شده است.
در خبرنامه گفته شده که در این نشست چگونگی تطبیق و اجرای فرمان کابینه حکومت طالبان مبنی بر لغو ویزه و رودپاس برای وسایط ترانزیتی ایرانی تا رسیدن به مرز اسلامقلعه برسی شده است.
بر اساس این تصمیم مقام های طالبان در هرات، از روز شنبه وسایط باربری خارجی بدون نیاز به ویزه و رودپاس می توانند به مرز اسلامقلعه رفت و آمد کنند.
مقام های طالبان همچنان گفته اند که این اقدام می تواند زمینه کار را برای بیش از هزار نفر در روز به طور دوامدار فراهم سازد و در کاهش کرایهها، هزینههای ترانسپورتی، و پایین آمدن قیمت اجناس نقش داشته باشد.
یک پناهجوی افغان در بریتانیا به جرم تجاوز به ۱۵ سال زندان محکوم شد
یک پناهجوی افغان در بریتانیا به جرم تجاوز به یک دختر ۱۲ ساله به ۱۵ سال زندان محکوم شد.
یک محکمه در وارویک بریتانیا روز جمعه ۷حمل اعلام کرد که احمد ملاخیل، ۲۳ ساله که جرم را در ماه جولای سال گذشته انجام داده پس از پایان دوران محکومیتش از بریتانیا اخراج خواهد شد.
محکمه همچنین گفته است که او به یک مورد دیگر تجاوز نیز اعتراف کرده و علاوه بر آن، به اتهام آزار جنسی و تهیهٔ تصاویر غیراخلاقی از کودک از طریق فیلمبرداری از قربانی نیز مجرم شناخته شده است.
قاضی کریستینا مونتگومری گفته است که هرچند قربانی به او گفته بود ۱۹ سال دارد، اما «شکی نیست که او میدانست سن دختر کمتر از ۱۶ سال است».
این در حالی است که در روزهای اخیر بریتانیا اخیر اعلام کرده که قصد دارد پالیسی خود را در قبال پذیریش مهاجران تغییر دهد.