انتظار می‌رود چندین ولایت افغانستان در ۱۲ حمل شاهد ریزش باران، بادهای شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها باشند.

ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان سه‌شنبه ۱۱ حمل در بیانیه‌ای گفت که در ولایت‌های هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، ارزگان، زابل، غزنی، میدان‌وردک، دایکندی، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، پروان، لوگر، پکتیکا، پکتیا و خوست میزان باران بین ۱۰ تا ۵۰ میلی‌متر پیش‌بینی شده است.

در ادامه آمده است که احتمال وقوع بادهای شدید با سرعت بین ۵۰ تا ۹۵ کیلومتر در ساعت در ولایت‌های غربی، جنوبی و جنوب‌شرقی، به‌شمول سالنگ‌ها وجود دارد.

این در حالی است که به گفتۀ حکومت طالبان، پس از باران‌ها و سیلاب‌ها در حداقل ۲۵ ولایت افغانستان، اخیراً بیش از ۴۰ تن جان باخته‌اند و ده‌ها تن دیگر زخم برداشته‌اند.