لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
سه شنبه ۱۸ حمل ۱۴۰۵ کابل ۱۲:۳۶

افغانستان

شاهراه سالنگ به دلیل برف‌باری و طوفان به روی ترافیک بسته شد

شاهراه سالنگ (آرشیف)

وزارت فواید عامۀ حکومت طالبان از بسته شدن شاهراه سالنگ خبر می دهد.

محمد اشرف حق‌شناس سخن‌گوی این وزارت در ایکس نوشته است که شاهراه سالنگ به‌دلیل ریزش برف و طوفان از شب گذشته (۱۷حمل) به روی وسایط مسافربری و باربری بسته شده است.

او از مردم خواسته که تا اطلاع بعدی به سوی سالنگ‌ها حرکت نکنند.

این در در حالی است که شاهراه کابل – جلال آباد هنوز به روی ترافیک باز نشده است.

این شاهراه چند روز پیش در پی بارندگی و سیلاب مسدود شد.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال افغانستان در دومین دیدارش امروز به مصاف ترکمنستان می‌رود

اعضای تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال افغانستان (آرشیف)

قرار است تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال افغانستان در دومین دیدارش در رقابت های قهرمانی آسیای مرکزی امروز در برابر تیم ترکمنستان وارد میدان شود.

این بازی ساعت ۰۴:۳۰ عصر به وقت کابل در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان آغاز می شود.

ملی پوشان زیر ۱۷ سال افغانستان در نخستین بازی خود دیروز با نتیجۀ ۲ بر۱ در مقابل قرغیزستان شکست خوردند.

در این رقابت ها ، تیم های افغانستان ، ازبکستان ، ترکمنستان ، قرغیزستان و تاجکستان حضور دارند.

ادامه خبر ...

در پی فرو ریختن دیوار یک خانه در خوست ، سه زن جان باختند و دو کودک زخمی شدند

آرشیف

مقام های محلی طالبان در ولایت خوست می گویند که در نتیجۀ فرو ریختن دیوار یک خانه در مرکز این ولایت، سه زن جان باختند و دو کودک زخمی شدند.

مستغفر گربز سخنگوی والی طالبان در ولایت خوست به رسانه ها گفته که این رویداد پس از ظهر روز دوشنبه (۱۷حمل) در روستای گنگینی شهر خوست رخداده است.

به گفتۀ مقام های طالبان ، دیوار بر اثر بارندگی‌آسیب دیده و فرو ریخته است.

آمار ادارۀ ملی مبارزه با حوادث حکومت طالبان نشان می دهد که در پی رویداد های طبیعی اخیر از جمله باران های شدید و سیلاب در ولایت های مختلف افغانستان ، دست‌کم ۱۱۰ تن جان باخته و ۱۶۰ تن دیگر زخمی شده اند.

ادامه خبر ...

یک مادر در افغانستان پنج‌گانگی به دنیا آورد

شفاخانۀ ایمرجنسی اعلام کرده است که یک مادر افغان در این شفاخانه پنج‌قلو به دنیا آورده است.

این شفاخانه روز دوشنبه در صفحۀ ایکس خود نوشته که این نوزادان در ۳۰ هفتگی تولد شده‌اند و وضعیت صحی آن‌ها خوب گزارش شده است.

این شفاخانه ابراز امیدواری کرده که این کودکان درصلح و آرامش بزرگ شوند.

ادامه خبر ...

طالبان: کشته شدن ۱۱ تن در حوادث طبیعی در ۲۴ ساعت گذشته در افغانستان

ادارۀ مبارزه با حوادث حکومت طالبان می‌گوید که در ۲۴ ساعت گذشته، در نتیجه حوادث طبیعی در ولایت‌های مختلف افغانستان، ۱۱ تن جان باخته و ۶ تن دیگر زخمی شده‌اند.

محمدیوسف حماد، سخنگوی این اداره، روز دوشنبه ۱۷ حمل در یک پیام ویدیویی گفت که از ششم حمل تا کنون، شمار قربانیان حوادث طبیعی به ۱۱۰ کشته و ۱۶۰ زخمی رسیده است.

او افزود که ۷ تن دیگر نیز در پی این حوادث به‌ویژه سیلاب‌ها و فرو ریختن سقف خانه‌ها ناپدید شده‌اند.

به گفتۀ حماد، تا کنون ۹۵۸ خانه به‌گونه کامل تخریب و ۴۱۵۵ خانه دیگر آسیب دیده‌اند.

مقام‌های طالبان می‌گویند که بارندگی‌ها و سیلاب‌ها علاوه بر خانه‌ها، به زمین‌های زراعتی، راه‌های مواصلاتی، کانال‌های آب و مواشی نیز خسارات وارد کرده است.

این در حالی است که افغانستان از جمله کشورهایی است که به‌شدت با تغییرات اقلیمی روبه‌رو است و در بیش از یک هفته گذشته، بسیاری از ولایت‌ها شاهد بارندگی، رعدوبرق و سیلاب بوده‌اند.

ادامه خبر ...

تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال افغانستان با نتیجۀ ۲ بر ۱ در برابر قرغیزستان باخت

اعضای تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال افغانستان (تصویر آرشیف)

در این بازی که ساعت ۱:۳۰ پس از ظهر به وقت کابل آغاز شده بود، بازی در دقایق آخر یک بر یک مساوی پیش می‌رفت، اما در لحظات پایانی تیم قرغیزستان گول دوم را به ثمر رساند و نتایج بازی را به نفع خود رقم زد.

این اولین دیدار تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال افغانستان در رقابت‌های قهرمانی آسیای مرکزی ۲۰۲۶ است.

این مسابقات در شهر تاشکند ازبیکستان برگزار شده است.

در این مسابقات تیم‌های افغانستان، ازبیکستان، قرغیزستان، ترکمنستان و تاجیکستان شرکت کرده اند.

ادامه خبر ...

شب گذشته در یک رویداد رانندگی در ولسوالی دوشی بغلان، پنج نفر کشته شدند

آتش‌سوزی در یک تانکر تیل در غزنی پس از یک رویداد ترافیکی. (تصویر آرشیف)

خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان گزارش داد که این رویداد ناشی از برخورد دو تانکر و یک موتر کرولا بوده است.

رسانه‌های محلی گزارش دادند که کشته‌شدگان مسافران کرولا بوده‌اند.

در این خبر آمده است که یکی از تانکرها پس از تصادف در آتش سوخته است.

علت رویداد تا زمان نشر خبر مشخص نشده، اما همواره از بی‌احتیاطی رانندگان، عدم رعایت قوانین و رهنمایی‌های ترافیکی و خرابی جاده‌ها به عنوان عوامل اصلی رویدادهای ترافیکی در افغانستان عنوان می‌شود.

ادامه خبر ...

محاکم طالبان شماری از متهمان را در زابل و کابل شلاق زدند

آرشیف

ستره محکمۀ حکومت طالبان روز یک‌شنبه، ۱۶ حمل در ویب‌سایت خود نوشت که بر اساس حکم محکمۀ ابتدایی‌شان در ولسوالی شاه جوی ولایت زابل، دو نفر به اتهام روابط نامشروع و سرقت هر کدام به یک تا سه سال زندان و ۳۰ تا ۳۹ ضربه شلاق محکوم شدند.

بر اساس اعلامیۀ این محکمه، همچنان ۱۵ نفر در کابل نیز از سوی محکمۀ جلوگیری از مواد مخدر و مسکرات به اتهام فروش و قاچاق تابلیت‌های نشه‌آور، شیشه و چرس به ۱۰ تا ۳۰ ضربه شلاق و به هفت ماه تا سه سال و سه ماه زندان محکوم شدند.

اعلامیه می‌افزاید که پس از تأییدی ستره محکمه، احکام بالای متهمان تطبیق شد.

سازمان‌های حقوق بشری به ویژه ملل متحد پیش از این مجازات بدنی متهمان توسط حکومت طالبان در محضر عام را نقض حقوق بشری و مغایر با کرامت انسانی خوانده‌اند، اما طالبان می‌گویند که آنها این کار را مطابق با احکام شریعت انجام می‌دهند.

ادامه خبر ...

یک ادارۀ ملل متحد: روزانه میلیون‌ها نفر در افغانستان با خطرات ماین‌ها و دیگر مواد انفجاری روبه‌رو هستند

روند ماین‌روبی در افغانستان (تصوری آرشیف)

دفتر هماهنگی امور بشردوستانۀ ملل متحد (OCHA) می‌گوید که همه روزه میلیون‌ها نفر در افغانستان با خطر ماین‌ها و مهمات بجامانده از جنگ‌ها روبه‌رو هستند.

اوچا روز یک‌شنبه، ۱۶ حمل در صفحۀ ایکس خود اعلام کرد که دو سوم مناطق افغانستان تحت تأثیر نوعی مواد منفجره قرار دارد و هر ماه ۱۵ غیرنظامی در نتیجۀ انفجارها جان خود را از دست می‌دهند.

این ادارۀ ملل متحد اعلام کرد که اکثر قربانیان کودکان هستند.

اوچا می‌گوید که در سال ۲۰۲۶ به ۱۴.۵ میلیون دالر برای تقویت برنامه‌های پاکسازی ماین و افزایش آگاهی برای نجات جان انسان‌ها در افغانستان نیاز است.

دفتر حقوق بشر ملل متحد هم روز پنج‌شنبه در ویب‌سایت خود به مناسبت روز جهانی آگاهی و اقدام علیۀ ماین که مصادف با ۴ اپریل است، اعلام کرد که در سال گذشتۀ میلادی، ۴۷۱ نفر در افغانستان جان خود را از دست داده‌اند که ۶۷ درصد آنها کودک بوده‌اند.

ادامه خبر ...

طالبان: در حملات پاکستان بر افغانستان در مجموع ۷۶۱ غیرنظامی کشته شده اند ؛ این آمار از سوی منابع مستقل تایید نشده

آرشیف

حمدالله فطرت، معاون سخن‌گوی حکومت طالبان مدعی است که از ۲۲ فبروری تا ۴ ماه اپریل، در حملات پاکستان بر افغانستان، دست‌کم ۷۶۱ غیرنظامی کشته شده‌ و ۶۲۶ غیرنظامی دیگر زخمی شده‌اند.

آقای فطرت امروز یکشنبه ( ۱۶حمل، ۵ اپریل ) در ایکس نوشت که پاکستان در این مدت ولایت‌های ننگرهار، کابل، قندهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، کنر، نورستان و لغمان را بمباران کرده است.

او افزوده که در نتیجۀ این حملات ۲۷ هزار و ۴۰۷ خانواده بی‌جا شده‌اند.

این آمار از سوی منابع مستقل هنوز تایید نشده است.

مقام های پاکستان قبلاً ادعا کرده بودند که در حملات آن کشور مراکز نظامی طالبان و مخفیگاه های «دهشت افگنان» در افغانستان هدف قرار گرفته است

پس از آن که آتش‌بس موقت میان پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان اخیراً پایان یافت، وزارت خارجۀ پاکستان اعلام کرد که اسلام‌آباد عملیات نظامی خود را در افغانستان از سر گرفته است.

طالبان و پاکستان از اواخر هفتۀ گذشته گفت‌وگو ها را با میانجی‌گری چین در شهر ارومچی این کشور آغاز کرده‌اند.

ادامه خبر ...

بیشتر "لود" شود

XS
SM
MD
LG