لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
چهارشنبه ۱۹ حمل ۱۴۰۵ کابل ۱۱:۵۰

جهان

دونالد ترمپ: مذاکرات با ایران در عقب درهای بسته دایر خواهد شد

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکا(آرشیف)

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکا، می گوید که مذاکرات پیش‌رو با ایران پس از آتش‌بس در عقب درهای بسته دایر خواهد شد.

ترمپ با نشر بیانیه‌ای در شبکۀ اجتماعی، تروث سوشال متعلق به او، با انتقاد از پیش‌نویس‌ها و متن‌هایی که به حیث اجندای کاری مذاکره میان تهران و واشینگتن اعلام می‌شود، نوشته:«فقط یک مجموعه از «نکات» معنادار وجود دارد که برای امریکا قابل قبول است و ما در جریان مذاکرات، آنها را عقب درهای بسته مورد بحث قرار خواهیم داد.»

او افزوده «این همان نکاتی هستند که اساس توافق ما برای برقراری آتش‌بس بوده‌اند. این موضوع منطقی و به راحتی قابل حل است.»

این موضع در حالی بیان شده که یک مقام امریکایی نیز به خبرگزاری فرانسپرس گفته که طرح ۱۰ ماده‌ای که ایران آن را به حیث دستور کار مذاکره اعلام کرده، شامل شروطی نیست که حکومت امریکا برای توقف درگیری با آنها موافقت کرده است.

این مقام ارشد که از افشای نامش خودداری شده، گفته «سندی که رسانه‌ها در مورد آن گزارش می‌دهند، چارچوب کاری مورد توافق نیست.»

این مقام توضیح بیشتر نداده، فقط گفته که «ما به احترام فرآیند مذاکرات، در محضر عام مذاکره نخواهیم کرد.»

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

شهباز شریف: گزارش‌هایی از نقض آتش‌بس امریکا و اسرائیل با ایران منتشر شده است

شهباز شریف صدراعظم پاکستان(آرشیف)

شهباز شریف صدراعظم پاکستان که کشورش میانجی آتش‌بس بین ایالات متحدۀ امریکا و اسرائیل با ایران بوده، می گوید گزارش‌هایی از نقض آتش‌بس در چند نقطه از منطقه درگیری منتشر شده که به گفنۀ او روح روند صلح را تضعیف می‌کند.

شهباز شریف روز چهارشنبه( حمل۱۹) در شبکه اکس نوشته «صمیمانه و با جدیت از همه طرف‌ها می‌خواهم که خویشتنداری به خرج دهند و به آتش‌بس دوهفته‌ای مورد توافق احترام بگذارند، تا دیپلوماسی بتواند نقش اصلی را در جهت حل‌وفصل مسالمت‌آمیز این منازعه ایفا کند».

آتش‌بس میان امریکا و اسرائیل با ایران از صبح زود چهارشنبه( حمل۱۹) و پس از مذاکرات روز سه‌شنبه اجرایی شد.

در حالی که شهباز شریف گفته که برقراری آتش‌بس در لبنان نیز بخشی از این توافق است، اما دفتر بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل، این موضوع را رد کرده است.

شبکۀ خبری آکسیوس نیز روز چهارشنبه از قول کارولین لیویت، سخنگوی قصر سفید، نوشته که «لبنان بخشی از توافق آتش‌بس امریکا با ایران نیست».

اسرائیل روز چهارشنبه نقاط مختلف لبنان را به‌دلیل مشارکت گروه حزب‌الله در جنگ جاری آن با ایران، به شدت بمباران کرد که حداقل ۸۰ تن کشته و ۲۰۰ تن زخمی شدند.

متئو سالوینی: هیچ کشتی‌ای ایتالیایی برای نظارت بر تنگۀ هرمز اعزام نخواهد شد

متئو سالوینی، معاون صدراعظم ایتالیا(آرشیف)

متئو سالوینی، معاون صدراعظم ایتالیا، روز چهارشنبه(۱۹ حمل) گفت که پس از اعلام آتش‌بس میان امریکا و ایران، هیچ کشتی‌ای ایتالیایی برای نظارت بر تنگۀ هرمز اعزام نخواهد شد، مگر با مجوز سازمان ملل متحد.

بسته شدن تنگۀ هرمز از سوی ایران باعث بحران انرژی در جهان شده و اروپا، به‌ویژه ایتالیا، را متأثر ساخته است. این وضعیت برخی از جمله حزب لیگ ایتالیا را به مطرح ساختن احتمال ازسرگیری خریداری انرژی از روسیه واداشته است.

اما سالوینی گفته که تا پایان جنگ در اوکراین، همچو گزینه‌ای عملی نیست.

براساس خبرگزاری رویترز، ایتالیا مانند برخی متحدان ناتو، در هفته گذشته اجازهٔ فرود آمدن طیارات نظامی امریکایی در یک پایگاه در سیسیلی در مسیر شرق‌میانه را رد کرد.

سالوینی همچنین احتمال خروج نیروهای ناتو از اروپا را به دلیل اختلاف‌ها میان واشنگتن و اروپا، رد کرده است.

تایلند، مرگ سه عملهٔ یک کشتی باربری آن کشور را تأیید کرد

کشتی تایلندی «مایوری ناری» در ۱۱ مارچ، هدف قرار گرفت(آرشیف)

وزارت امور خارجهٔ تایلند روز چهارشنبه(۱۹ حمل) مرگ سه عملهٔ یک کشتی باربری آن کشور را تأیید کرد که حدود یک ماه پیش هنگام عبور از تنگهٔ هرمز توسط ایران هدف قرار گرفته بود.

براساس خبرگزاری فرانسپرس، حملات امریکا و اسرائیل بر ایران در اواخر ماه فبروری باعث شد که تهران در واکنش، عملاً تنگۀ هرمز این شاهرگ مهم تأمین نفت جهان را مسدود کرده، بر کشتی‌ها حمله کند.

کشتی تایلندی «مایوری ناری» در ۱۱ مارچ هنگامی‌که از یک بندر امارات متحدهٔ عربی حرکت کرده بود و از تنگۀ هرمز عبور می‌کرد، هدف قرار گرفت.

بیست عضو عملهٔ این کشتی در اواسط ماه مارچ به تایلند برگشتند، در حالی‌که سه تن دیگر مفقودالاثر اعلام شده بودند و گمان می‌رفت که در اتاق آسیب‌دیدهٔ ماشین‌خانهٔ کشتی، گیر مانده باشند.

ایالات متحدۀ امریکا و ایران در ساعت نخستین چهارشنبه(۱۹ حمل) به یک آتش‌بس دو هفته‌ای موافقت کردند که در جریان آن، به گفتهٔ عباس عراقچی وزیر خارجهٔ ایران، عبور از تنگهٔ هرمز «با هماهنگی با نیروهای مسلح ایران» امکان‌پذیر خواهد بود.

چهار فضانورد ماموریت «آرتمیس ۲» به زمین بر می‌گردند

ناسا اعلام کرده است که چهار فضانورد ماموریت «آرتمیس ۲» در حال بازگشت به زمین هستند.

این فضانوردان پس از انجام نخستین پرواز به دور ماه در بیش از ۵۰ سال گذشته قرار است روز جمعه در سواحل سن‌دیگو فرود آیند.

فضانوردان در این مأموریت حدود شش ساعت به بررسی نیم‌کره پنهان ماه پرداختند، بخشی که از زمین قابل مشاهده نیست و عکس های از زمین را هم ثبت کردند.

ترمپ: امریکا در حال مذاکره با ایران برای کاهش تحریم‌ها است

دونالد ترمپ بعدازظهر چهارشنبه اعلام کرد که ایالات متحده در حال گفت‌وگو با ایران دربارهٔ کاهش تعرفه‌ها و تحریم‌ها است.

رئیس‌جمهور امریکا در پیام خود در تروت سوشیال نوشت «از یک تغییر رژیم بسیار سازنده عبور کرده‌ایم» و با تأکید بر انجام‌نشدن هیچ‌گونه غنی‌سازی یورانیوم در ایران افزود: «ایالات متحده، با همکاری ایران، تمام «گردوغبار» هسته‌ای که در اعماق زمین دفن شده را از زیر خاک بیرون آورده و حذف خواهد کرد.»

اشارهٔ او به یورانیوم‌های غنی‌شدهٔ ایران است که گفته می‌شود پس از بمباران مراکز هسته‌ای در جنگ ۱۲ روزه دفن شده است.

به‌نوشتۀ آقای ترمپ، گردوغبار هسته‌ای «اکنون و تحت نظارت دقیق ماهواره‌ای (نیروی فضایی!) بوده و از تاریخ حمله به هیچ چیز دست زده نشده است».

رئیس‌جمهور امریکا همچنین ادعا کرد که بسیاری از موارد ۱۵ بند پیشنهادی امریکا برای توقف جنگ مورد موافقت قرار گرفته است.

این اظهارات در حالی است که حکومت ایران در شروطی که برای پذیرش آتش‌بس مطرح کرده، بر ادامهٔ غنی‌سازی و مذاکره برای سطح آن تأکید کرده است.

دونالد ترمپ دقایقی بعد با انتشار پیام تازه‌ای اعلام کرد که دولت او بر کالاهایی هر کشوری که تسلیحات نظامی در اختیار ایران قرار دهد، ۵۰ درصد تعرفه واردات به امریکا وضع خواهد کرد. او نوشت هیچ استثنا یا معافیتی در این زمینه در نظر گرفته نخواهد شد.

پیش از این گزارش‌هایی دربارهٔ کمک‌های تسلیحاتی روسیه به ایران در یکی دو ماه گذشته منتشر شده بود. از جمله گفته شد که روسیه نمونه‌های پیشرفته‌ای از پهپادهای انتحاری موسوم به شاهد را در اختیار ایران قرار داده است.

حملات اسرائیل به جنوب لبنان ادامه یافت

حملات اسرائیل به مناطقی در جنوب لبنان صبح روز چهارشنبه، به‌رغم اعلام آتش‌بس از سوی امریکا و ایران، ادامه پیدا کرد و گزارش‌ها حاکی از هدف گرفتن مناطق مختلفی از جمله در شهر صور در لبنان است.

اسرائیل همچنین دستور تخلیهٔ جدیدی برای یکی از شهرهای جنوبی لبنان صادر کرده که نشان می‌دهد به‌زودی به آن‌جا حمله خواهد کرد.

در همین حال سه منبع لبنانی به خبرگزاری رویترز گفتند انتظار می‌رود حزب‌الله لبنان که از سوی حکومت ایران حمایت می‌شود، بیانیه‌ای صادر کند که در آن موضع رسمی خود را در مورد آتش‌بس مطرح کند.

بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل، در نخستین موضع‌گیری رسمی‌اش دربارهٔ توافق آتش‌بس جنگ با ایران اعلام کرد که اسرائیل این توافق را شامل لبنان نمی‌داند.

خبرگزاری ایسنا می‌گوید محمدباقر قالیباف در اسلام‌آباد با جی‌دی ونس مذاکره خواهد کرد

خبرگزاری دولتی ایران ایسنا می‌گوید ریاست تیم مذاکره‌کننده ایرانی با طرف امریکایی در گفت‌وگوهای روز جمعه در پاکستان بر عهده محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی است. خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران ایران اما می‌گوید این موضوع هنوز قطعی نشده است.

پیشتر گزارش شده بود که جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور ایالات متحده، ریاست تیم مذاکره‌کنندهٔ امریکایی را بر عهده دارد.

شهباز شریف، صدراعظم پاکستان که میانجی‌گری مذاکرات برای توافق آتش‌بس را بر عهده داشته، بامداد چهارشنبه گفت از هیئت‌های نمایندگی دعوت کرده روز جمعه، ۲۱ حمل در اسلام‌آباد حضور یابند «تا برای دستیابی به توافقی نهایی جهت حل‌وفصل تمام اختلافات، بیشتر مذاکره کنند».

در صورت تأیید این خبر، نخستین بار است که محمدباقر قالیباف که سمت رسمی‌اش ریاست مجلس شورای اسلامی ایران است، به‌عنوان مذاکره‌کننده نقش ایفا می‌کند.

پیش از جنگ اخیر و همچنین جنگ ۱۲ روزه، مسئول تیم مذاکره‌کنندهٔ ایرانی با عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران بود. در مذاکرات ادوار گذشته نیز مسئولیت مذاکرات با وزیر خارجه وفت ایران بوده است.

پولیس استرالیا یک سرباز این کشور را به اتهام جنایت جنگی در افغانستان بازداشت کرد

یک سرباز استرالیایی روز سه‌شنبه ۱۸ حمل به اتهام جنایت جنگی در افغانستان، بازداشت شده است.

پولیس استرالیا می‌گوید «بن رابرتس-اسمیت» به قتل پنج غیرنظامی بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ متهم است؛ افرادی که به گفتۀ مقام‌ها هنگام کشته شدن غیرمسلح و تحت کنترول نیروهای استرالیایی بودند.

وکیل او گفته کهتا جلسه حضوری درخواست آزادی به قید ضمانت ارائه نمی‌شود.

رابرتس-اسمیت که عضو نیروهای ویژه «اس‌ای‌اس» بود، پیش‌تر به عنوان یک قهرمان ملی شناخته می‌شد و چندین نشان عالی نظامی، از جمله «ویکتوریا کراس» را دریافت کرده است.

این اتهامات پس از تحقیقات مشترک پولیس فدرال و یک نهاد ویژه بررسی تخلفات نظامی مطرح شده است.

رابرتس-اسمیت همواره اتهامات را رد کرده است.

جی‌دی ونس: امریکا ابزارهایی را در اختیار دارد که تاکنون تصمیم به استفاده از آن‌ علیه ایران نگرفته است

جی‌دی ونس معاون رئیس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکا(آرشیف)

جی‌دی ونس معاون رئیس‌جمهور ایالات متحده، هشدار داده که امریکا «ابزارهایی را در اختیار دارد که تاکنون تصمیم به استفاده از آن‌ها علیه ایران نگرفته است».

ونس که به هنگری سفر کرده، روز‌ ‌سه‌شنبه(۱۸ حمل) به خبرنگاران گفت «ایالات متحده تا حد زیادی به اهداف نظامی خود دست یافته است».

او افزود «آن‌ها باید بدانند که ما ابزارهایی در اختیار داریم که تاکنون تصمیم نگرفته‌ایم که از آن‌ها استفاده کنیم». به گفتۀ او «رئیس‌جمهور امریکا می‌تواند تصمیم بگیرد که از آن‌ها استفاده کند و اگر ایرانی‌ها مسیر رفتار خود را تغییر ندهند، او همچو تصمیمی را خواهد گرفت».

دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا، نیز روز‌ ‌سه‌شنبه(۱۸ حمل) در شبکۀ تروث سوسیال متعلق به او، تهدید جدیدی را علیه ایران مطرح کرده، گفته که«یک تمدن بطور کامل نابود خواهد شد، اما من نمی‌خواهد که این اتفاق بیفتد، ولی ممکن است بیفتد.»

بیشتر "لود" شود

XS
SM
MD
LG