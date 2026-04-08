حملات اسرائیل به جنوب لبنان ادامه یافت
حملات اسرائیل به مناطقی در جنوب لبنان صبح روز چهارشنبه، بهرغم اعلام آتشبس از سوی امریکا و ایران، ادامه پیدا کرد و گزارشها حاکی از هدف گرفتن مناطق مختلفی از جمله در شهر صور در لبنان است.
اسرائیل همچنین دستور تخلیهٔ جدیدی برای یکی از شهرهای جنوبی لبنان صادر کرده که نشان میدهد بهزودی به آنجا حمله خواهد کرد.
در همین حال سه منبع لبنانی به خبرگزاری رویترز گفتند انتظار میرود حزبالله لبنان که از سوی حکومت ایران حمایت میشود، بیانیهای صادر کند که در آن موضع رسمی خود را در مورد آتشبس مطرح کند.
بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل، در نخستین موضعگیری رسمیاش دربارهٔ توافق آتشبس جنگ با ایران اعلام کرد که اسرائیل این توافق را شامل لبنان نمیداند.
خبرگزاری ایسنا میگوید محمدباقر قالیباف در اسلامآباد با جیدی ونس مذاکره خواهد کرد
خبرگزاری دولتی ایران ایسنا میگوید ریاست تیم مذاکرهکننده ایرانی با طرف امریکایی در گفتوگوهای روز جمعه در پاکستان بر عهده محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی است. خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران ایران اما میگوید این موضوع هنوز قطعی نشده است.
پیشتر گزارش شده بود که جیدی ونس، معاون رئیسجمهور ایالات متحده، ریاست تیم مذاکرهکنندهٔ امریکایی را بر عهده دارد.
شهباز شریف، صدراعظم پاکستان که میانجیگری مذاکرات برای توافق آتشبس را بر عهده داشته، بامداد چهارشنبه گفت از هیئتهای نمایندگی دعوت کرده روز جمعه، ۲۱ حمل در اسلامآباد حضور یابند «تا برای دستیابی به توافقی نهایی جهت حلوفصل تمام اختلافات، بیشتر مذاکره کنند».
در صورت تأیید این خبر، نخستین بار است که محمدباقر قالیباف که سمت رسمیاش ریاست مجلس شورای اسلامی ایران است، بهعنوان مذاکرهکننده نقش ایفا میکند.
پیش از جنگ اخیر و همچنین جنگ ۱۲ روزه، مسئول تیم مذاکرهکنندهٔ ایرانی با عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران بود. در مذاکرات ادوار گذشته نیز مسئولیت مذاکرات با وزیر خارجه وفت ایران بوده است.
پولیس استرالیا یک سرباز این کشور را به اتهام جنایت جنگی در افغانستان بازداشت کرد
یک سرباز استرالیایی روز سهشنبه ۱۸ حمل به اتهام جنایت جنگی در افغانستان، بازداشت شده است.
پولیس استرالیا میگوید «بن رابرتس-اسمیت» به قتل پنج غیرنظامی بین سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ متهم است؛ افرادی که به گفتۀ مقامها هنگام کشته شدن غیرمسلح و تحت کنترول نیروهای استرالیایی بودند.
وکیل او گفته کهتا جلسه حضوری درخواست آزادی به قید ضمانت ارائه نمیشود.
رابرتس-اسمیت که عضو نیروهای ویژه «اسایاس» بود، پیشتر به عنوان یک قهرمان ملی شناخته میشد و چندین نشان عالی نظامی، از جمله «ویکتوریا کراس» را دریافت کرده است.
این اتهامات پس از تحقیقات مشترک پولیس فدرال و یک نهاد ویژه بررسی تخلفات نظامی مطرح شده است.
رابرتس-اسمیت همواره اتهامات را رد کرده است.
جیدی ونس: امریکا ابزارهایی را در اختیار دارد که تاکنون تصمیم به استفاده از آن علیه ایران نگرفته است
جیدی ونس معاون رئیسجمهور ایالات متحده، هشدار داده که امریکا «ابزارهایی را در اختیار دارد که تاکنون تصمیم به استفاده از آنها علیه ایران نگرفته است».
ونس که به هنگری سفر کرده، روز سهشنبه(۱۸ حمل) به خبرنگاران گفت «ایالات متحده تا حد زیادی به اهداف نظامی خود دست یافته است».
او افزود «آنها باید بدانند که ما ابزارهایی در اختیار داریم که تاکنون تصمیم نگرفتهایم که از آنها استفاده کنیم». به گفتۀ او «رئیسجمهور امریکا میتواند تصمیم بگیرد که از آنها استفاده کند و اگر ایرانیها مسیر رفتار خود را تغییر ندهند، او همچو تصمیمی را خواهد گرفت».
دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا، نیز روز سهشنبه(۱۸ حمل) در شبکۀ تروث سوسیال متعلق به او، تهدید جدیدی را علیه ایران مطرح کرده، گفته که«یک تمدن بطور کامل نابود خواهد شد، اما من نمیخواهد که این اتفاق بیفتد، ولی ممکن است بیفتد.»
در نتیجۀ فروریختن یک چوکات فلزی در جاپان، چهار تن زخمی و یک تن مفقوالاثر شد
یک چوکات فلزی به بلندی یک ساختمان دوازدهمنزله در جاپان فرو ریخت و براساس رسانههای محلی در نتیجهٔ آن چهار کارگر زخمی شدند و یک تن دیگر مفقودالاثر شده است.
براساسگزارش شبکۀ ان اچ کی، این حادثهٔ روزسهشنبه(۱۸ حمل) در یک فابریکهٔ فولادسازی در نزدیک توکیو هنگامی رخ داد که این چوکات فلزی به ارتفاع ۴۰ متر در جریان تخریب یک کرین، سقوط کرد.
تصاویر هوایی منتشرشده از سوی شبکۀ ان اچ کی، یک چقری بزرگ پر از آب را در مجتمع بندری کاوازاکی نشان میدهد که موترهای اطفاییه، گروههای نجات و شناگران مصروف جستجو اند.
براساس گزارش شبکۀ ان اچ کی، هنگام فروریختن این چوکات فلزی، سه تن زخمی و در حالت بسیار وخیم قرار دارند، وضعیت صحی یک تن قناعت بخش خوانده شده و یک تن دیگر همچنان مفقوالاثر است.
محل وقوع این حادثه در گوشهای از منطقهٔ ساحلی کاوازاکی موقعیت دارد؛ جاییکه تخریب کرینهایی که برای تخلیهٔ بار از کشتیها استفاده میشد، جریان دارد.
تهدید تازه ترمپ علیه ایران: یک تمدن کامل امشب از بین خواهد رفت و دیگر احیا نخواهد شد
رئیسجمهور ایالات متحده ساعاتی پیش از پایان ضربالاجلی که به حکومت ایران برای باز شدن تنگۀ هرمز داده است، در پیامی تازه تهدید کرد که «یک تمدن کامل امشب از بین خواهد رفت و هرگز احیا نخواهد شد.»
دونالد ترمپ بعداز ظهر امروز سهشنبه (۱۸ حمل) در شبکۀ اجتماعی خود ، تروث سوشیال، نوشت: «نمیخواهد چنین اتفاقی بیفتد، اما احتمالاً رخ خواهد داد.»
آقای ترمپ توضیح بیشتری نداد اما در پایان پیام خود نوشت: «خدا مردم بزرگ ایران را حفظ کند.»
او قبلا گفته بود که اگر توافق برای پایان جنگ و بازگشایی تنگۀ هرمز حاصل نشود، نیروگاهها و پلهای ایران بمباران خواهند شد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در آستانه پایان این مهلت هشدار داده که پاسخش به این اقدام احتمالی «فراتر از منطقه» خواهد بود.
هشدار اسرائیل برای فاصله گرفتن از خطوط راهآهن در ایران
اردوی اسرائیل با صدور هشداری که خبرگزاریهای بینالمللی نیز آن را بازنشر کردند، از مردم ایران خواسته تا ساعت ۹ امشب ( سهشنبه ۱۸حمل) از سفر با قطار خودداری کنند و از خطوط راهآهن فاصله بگیرند.
اردوی اسرائیل گفته است که حضور در قطارها و در مجاورت خطوط راهآهن، جان افراد را به خطر میاندازد.
این هشدار همزمان با نزدیک شدن به پایان ضربالاجل رئیسجمهور ایالات متحده صادر شده است. دونالد ترمپ تا پایان امروز به مقامهای ایران مهلت داده و گفته است اگر توافق برای پایان جنگ و بازگشایی تنگۀ هرمز حاصل نشود، نیروگاهها و پلهای ایران بمباران خواهند شد.
حملات پهپادی و راکتی در منطقه؛ کشتهشدن دو نفر در کردستان عراق
مقامهای محلی در منطقۀ کردستان عراق اعلام کردند که سقوط یک پهپاد «آمده از ایران» به یک خانۀ مسکونی در ولایت اربیل، جان یک زوج را گرفته است. به گزارش فرانسپرس، این حادثه روز دوشنبه (۱۷حمل) در منطقۀ دارهشَکْران در اربیل رخ داد.
ادارۀ مبارزه با تروریزم کردستان در بیانیهای اعلام کرد که این پهپاد حامل مواد منفجره بوده و پس از برخورد با یک خانۀ غیرنظامی منفجر شده است.
به گزارش رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی ، وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرده که سیستم های مدافعۀ هوایی ، هفت راکت بالستیک را که به سمت ولایت شرقیهٔ این کشور شلیک شده بود رهگیری و منهدم کردهاند.
به گفتۀ این وزارت، بقایای این راکتها در نزدیکی تأسیسات انرژی سقوط کرده و بررسی میزان خسارت احتمالی در جریان است.
وزارت دفاع امارات متحده عربی نیز اعلام کرده که بامداد سهشنبه با حملات راکتی و پهپادی که منشأ آنها ایران بوده، درگیر بوده است.
مقامهای کویتی اعلام کردند که طی ۲۴ ساعت، ۱۴ راکت بالستیک، ۲ راکت کروز و ۴۶ پهپاد را شناسایی کردهاند. خبرگزاری دولتی این کشور شام دوشنبه این خبر را منتشر کرد.
به گفته این خبرگزاری، در همین مدت ۲۱ مورد سقوط بقایای راکت های رهگیری شده گزارش شده است که به مجروحیتهای محدود انجامیده و حال همه مصدومان پایدار است.
در همین حال قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز دربارۀ پیشنویس قطعنامهای برای حفاظت از کشتیرانی تجاری در تنگۀ هرمز رأیگیری کند.
محیط زیست جرمنی: گرگی که یک زن را زخمی کرده بود، دوباره به طبیعت رها شد
ادارۀ محیط زیست جرمنی اعلام کرده است که گرگی که هفته گذشته در هامبورگ یک زن را زخمی کرده بود، دوباره به طبیعت رها شده است.
به گفتۀ این اداره، این حیوان روز دوشنبه ۱۷ حمل پس از نصب دستگاه ردیاب آزاد شده و اکنون تحت نظارت قرار دارد.
مقامها هشدار دادهاند که اگر دوباره به مناطق مسکونی نزدیک شود، امکان مداخله فوری وجود دارد.
این گرگ هفته گذشته در یک مرکز خرید به یک زن ۶۵ ساله حمله کرده و او را زخمی کرده بود.
عملیات نجات پیلوت از داخل ایران تاریخی بود
دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا، روز دوشنبه همزمان با مراسم عید پاک در قصر سفید در واشینگتن نشست خبری خود را با شرح عملیات جستوجو و نجات پیلوت آغاز کرد که یکی از پیلوتهای طیاره اف ۱۵ بود که روز جمعه در خاک ایران سرنگون شد.
به گفته ترمپ، «آنها شانس آوردند که طیاره ما را زدند». او اما اضافه کرد که عملیات نجات پیلوت از عمق خاک ایران «تاریخی» بوده است.
او در میانه این شرح از عملیات نجات چنین گفت: «تکلیف کل ایران را میتوان یکشبه تعیین کرد، آن شب شاید فردا شب باشد.»
او سپس با تأکید بر این که «در اردوی امریکا ما کسی را پشت سر جا نمیگذاریم» آماری از تسلیحات و تجهیزاتی داد که در این عملیات استفاده شده است.
به گفته ترمپ، «۱۵۵ طیاره در عملیات نجات دخیل بودند».
او سپس تأکید کرد که نیروهای امریکایی «دو طیاره را خود منفجر کردهاند تا به دست سپاه نیافتد».
به گفته رئیس جمهور امریکا، این دو طیاره در «مزرعهای» که به نظر میرسد در جنوب اصفهان بوده فرود آمده و در انتظار بازگشت نیروهایی بودند که قرار بود با پیلوت بازگردند.