حملات اسرائیل به جنوب لبنان ادامه یافت

حملات اسرائیل به مناطقی در جنوب لبنان صبح روز چهارشنبه، به‌رغم اعلام آتش‌بس از سوی امریکا و ایران، ادامه پیدا کرد و گزارش‌ها حاکی از هدف گرفتن مناطق مختلفی از جمله در شهر صور در لبنان است.

اسرائیل همچنین دستور تخلیهٔ جدیدی برای یکی از شهرهای جنوبی لبنان صادر کرده که نشان می‌دهد به‌زودی به آن‌جا حمله خواهد کرد.

در همین حال سه منبع لبنانی به خبرگزاری رویترز گفتند انتظار می‌رود حزب‌الله لبنان که از سوی حکومت ایران حمایت می‌شود، بیانیه‌ای صادر کند که در آن موضع رسمی خود را در مورد آتش‌بس مطرح کند.

بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل، در نخستین موضع‌گیری رسمی‌اش دربارهٔ توافق آتش‌بس جنگ با ایران اعلام کرد که اسرائیل این توافق را شامل لبنان نمی‌داند.