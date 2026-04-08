پولیس استرالیا یک سرباز این کشور را به اتهام جنایت جنگی در افغانستان بازداشت کرد

نمایندۀ ادارۀ انکشافی سازمان ملل متحد(یواین‌دی‌پی) و سفیر جاپان در کابل می‌گویند که در چهار سال گذشته، پروژه های تمویل‌شده از سوی جاپان با ایجاد هزاران زمینۀ کاری، حمایت از کسب‌وکارها و بهبود زیربناهای اجتماعی، نقش مهمی در تقویت معیشت مردم افغانستان به‌ویژه زنان داشته است.

کن‌ایچی ماساموتو، سفیر جاپان در افغانستان، روز‌ ‌سه‌شنبه(۱۸ حمل) در یک نشست خبری در کابل گفت که این کشور از طریق سه پروژه بزرگ، حدود ۸۰۰ پروژه کوچک زیربنایی اعمار و یا بازسازی کرده، ۹۰۰۰ فرصت کاری ایجاد نموده، حدود ۳۰۰۰ شرکت کوچک و متوسط از حمایت‌های تخنیکی و مالی بهره‌مند گردیده‌اند و بیش از ۱۱۰۰ دهقان سابق کوکنار با معیشت‌های بدیل حمایت شده‌اند.

در این نشست خبری استیفن رودریگز، نمایندۀ یوان‌دی‌پی در افغانستان گفت که این پروژه‌ها در مجموع بهبود چشمگیری در زیربناهای اجتماعی در سراسر افغانستان به وجود آورده‌ و تداوم این پروژه‌ها به حمایت پایدار نیاز دارد.