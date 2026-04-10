سیلابها در خوست راههای مواصلاتی برخی روستاها را تخریب کرده است
باشندگان ولایت خوست میگویند که سیلابهای اخیر دراین ولایت راههای مواصلاتی ۱۵ روستا را تخریب کرده است.
باشندگان محل روز جمعه به رسانههای محلی گفتند که سیلهای دو هفتۀ گذشته جادههای منطقۀ بورگی در ولسوالی شمل دوه مند ولایت خوست و بسیاری از مناطق دیگر را تخریب کرده و این راهها را غیرقابل عبور کرده است.
آنان میگویند که از نیازهای اولیه، از جمله خدمات صحی محروم شدهاند.
بر اساس آمار حکومت طالبان، از ۶ حمل تا ۲۰ حمل در نتیجۀ جاری شدن سیلابها و بارانهای شدید دست کم ۱۵۷ نفر کشته و ۲۲۹ نفر دیگر زخمی شدهاند.
هشدار از احتمال باران شدید و سیلاب در ۲۶ ولایت افغانستان
ادارۀ هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان از احتمال باران شدید و سیلاب های آنی در ۲۶ ولایت افغانستان هشدار داده است.
پیشبینی این اداره نشان میدهد که فاریاب ، سرپل ، بادغیس، هرات ، فراه ، غور ، هلمند ، قندهار ، زابل ، اروزگان ، دایکندی ، بامیان ، غزنی، میدان وردک ، لوگر ، پکتیا ، خوست ، پکتیکا ، ننگرهار ، لغمان ، پنجشیر، کاپیسا، پروان ، بغلان ، سمنگان و تخار ، جمعه (۲۱حمل) شاهد باران های شدید ، رعد و برق ، باد های نسبتاً شدید و سیلاب های آنی خواهند بود.
مقدار بارندگی در نقاط مختلف بین ۱۰ تا ۴۰ ملیمتر پیشبینی شده است.
به گفتۀ ادارۀ هواشناسی ، احتمال برفباری در ساحات مرتفع و مناطق سردسیر نیز وجود دارد.
در همین حال ، ادارۀ آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی طالبان گفته است که از ۶ حمل تاکنون بر اثر حوادث طبیعی از جمله بارندگی های شدید ، سیلابها و لغزش کوه در افغانستان ، دستکم ۱۵۷ تن جان باختهاند و ۲۲۹ تن دیگر زخمی شدهاند.
کارزار جدید تطبیق واکسین پولیو به جز دایکندی و بامیان در ۳۲ ولایت دیگر روز دوشنبه آغاز میشود
نهاد «افغانستان عاری از پولیو» اعلام کرده است که کارزار جدید تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان در ۳۲ ولایت روز دوشنبه (۲۴حمل) آغاز می شود.
این نهاد در پستی در ایکس روز پنجشنبه (۲۰حمل) گفت که این کمپاین در ولایت های بامیان و دایکندی به دلیل سردی هوا به تاخیر افتاده است.
در ادامه آمده که در جریان کمپاین به کودکان ویتامین A هم داده میشود.
نهاد «افغانستان عاری از پولیو» از خانواده ها خواسته است که کودکان خود را واکسین کنند.
در بارۀ شمار کودکانی که در این دَور ، واکسین دریافت خواهند کرد، چیزی گفته نشده است.
تا حال در سال جاری میلادی هیچ مورد مثبت فلج کودکان در افغانستان ثبت نشده است ؛اما طبق گزارش سازمان جهانی صحت، در سال ۲۰۲۵، دستکم ۹ مورد مثبت پولیو در این کشور ثبت شده بود.
افغانستان و پاکستان، تنها کشورهای هستند که ویروس فلج کودکان هنوز به گونۀ کامل در آنها ریشه کن نشده است.
استقبال نمایندۀ ویژۀ بریتانیا از مذاکرات میان حکومت طالبان و پاکستان
ریچارد لیندسی، نمایندۀ ویژۀ بریتانیا در امور افغانستان، از مذاکرات بین هیئتهای حکومت طالبان و پاکستان در شهر ارومچی چین استقبال کرده و تأکید کرده است که گفتوگو تنها راه کاهش خشونت و دستیابی به صلح پایدار است.
او در صفحۀ ایکس خود نوشته که از مذاکرات برای دستیابی به یک توافق جامع استقبال میکند.
وزارت امور خارجۀ چین روز چهارشنبه اعلام کرد که نمایندگان طالبان و پاکستان پس از یک هفته مذاکره توافق کردهاند که برای کاهش زودهنگام خشونت تلاش کنند.
به گفتۀ مائو نینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، در این مذاکرات که از ۱ تا ۷ اپریل به میزبانی پکن برگزار شد، چین مقامات ارشد سازمانهای دیپلوماتیک، دفاعی و امنیتی طالبان و پاکستان را گرد هم آورد.
خانم مائو همچنین در یک کنفرانس خبری گفت که این مذاکرات در "فضایی سازنده" برگزار شد که بر رسیدگی به مسائل و برداشتن گامهای عملی متمرکز بود.
در ادامۀ مسابقات فوتبال زیر هفده سال آسیای مرکزی، افغانستان و ازبیکستان امروز دیدار خواهند کرد
تیم فوتبال زیر ۱۷ سال افغانستان امروز در چارچوب مسابقات قهرمانی فوتبال آسیای مرکزی ۲۰۲۶ به مصاف ازبیکستان خواهد رفت.
این مسابقه ساعت ۴:۳۰ بعد از ظهر به وقت کابل در تاشکند آغاز میشود.
تیم ملی زیر ۱۷ سال افغانستان در دو بازی گذشته خود در این رقابتها، در مقابل قرقیزستان شکست خورد و با ترکمنستان مساوی کرده است.
این سومین بازی تیم زیر ۱۷ سال افغانستان است.
مسابقات فوتبال زیر ۱۷ سال پنج کشور آسیای مرکزی، از جمله افغانستان، از ۱۶ حمل آغاز شده و تا ۲۶ حمل ادامه خواهد داشت.
وزارت خارجهٔ طالبان: مذاکرات با پاکستان در در فضای «سازنده» صورت گرفت
وزارت امور خارجهٔ حکومت طالبان می گوید که مذاکرات با جانب پاکستانی در شهر اورمچیٔ در چین در فضای «سازنده» صورت گرفته است.
عبدالقاهر بلخی، سخنگوی این وزارت، روز چهارشنبهٔ(۱۹ حمل) در یک خبرنامه گفته که آنها به وساطت چین، در مورد روابط دو جانبه و مسائل امنیتی با جانب پاکستانی گفتگو کردهاند.
در خبرنامه ابراز امیدواری شده که این گفتگوها زمینهٔ اعتماد بیشتر، روابط پایدار، درک متقابل و همکاری مؤثر را فراهم کند.
در این حال ماو نینگ سخنگوی وزارت امور خارجۀ چین می گوید که نمایندگان کابل و اسلامآباد متعهد شدهاند که اختلافات شان را از طریق مذاکرات حل کرده و روابط بین دوکشور را عادی سازند.
ماو نینگ روز چهارشنبه(۱۹ حمل) همچنین گفت، توافق شده که هیچ اقدامی انجام نشود که وضعیت را بدتر یا پیچیدهتر کند. به گفتۀ او، چین با افغانستان و پاکستان در تماس خواهد بود تا یک بستر مساعد را برای ادامه مذاکرات فراهم کرده، نقش مثبت خود را در همکاری سهجانبه ایفا کند.
براساس گزارشهای رسانههای چینی، طی هفت روز در شهر ارومچی، مذاکرات بین نمایندگان حکومت طالبان و مقامات پاکستانی از طریق نشستهای دو جانبه و سهجانبه انجام شد.
امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان، از چین و سایر کشورهای میانجی مانند عربستان، ترکیه، قطر و امارات متحدۀ تشکر کرده و این مذاکرات را مفید خوانده است.
چین با توجه به منافع اقتصادی و امنیتی خود در منطقه، تلاش میکند تا تنشها میان افغانستان و پاکستان کاهش یابد و اختلافات این دو کشور از طریق گفتوگو حل شود.
هبیتات: هر خانوادهای افغان، سزاوار یک مکان امن برای زندگی است
برنامۀ اسکان بشری سازمان ملل متحد(یو ان هبیتات) در افغانستان می گوید که هر خانوادهای افغان، سزاوار یک مکان امن برای زندگی است.
یو ان هبیتات روز چهارشنبه(۱۹ حمل) در شبکۀ اکس گفته که در سال ۲۰۲۶ میلادی، ۴.۲ میلیون تن در افغانستان به سرپناه های اضطراری و اقلام غیرغذایی نیاز دارند.
به گفتۀ این برنامۀ سازمان ملل متحد، سیلابهای اخیر در افغانستان نیاز افغان ها به سرپناه و سایر خدمات اساسی را افزایش داده است.
این در حالیست که سازمان بینالمللی مهاجرت (آی او ام) اخیراً گفته که حدود ۱۴ میلیون تن در افغانستان برای دسترسی به خدمات صحی به کمک نیاز دارند.
اظهارات اخیر موسسات و نهادهای بین المللی به شمول سازمان ملل متحد، نشاندهندهٔ عمق بحران بشری در افغانستان تحت کنترل طالبان است.
چین: پاکستان و طالبان تا برای یافتن راهحل برای کاهش تنشها تلاش کنند
چین اعلام کرده است که پاکستان و طالبان توافق کردهاند از هرگونه تشدید درگیریهای مسلحانه خودداری کنند.
مائو نینگ، سخنگوی وزارت خارجۀ چین روز چهارشنبه گفت که نمایندگان چین، طالبان و پاکستان از اول تا هفتم اپریل در شهر ارومچی، ولایت سینکیانگ یک هفته گفتگوهای غیررسمی برگزار کردند.
او افزود که این گفتگوها در فضای مثبت و با بحثهای صریح و عملی انجام شده است.
به گفتۀ او طالبان و پاکستان تأکید کردهاند که بهزودی اختلافات خود را حل کرده و روابط دوجانبه را به حالت عادی بازگردانند و همچنین توافق کردهاند از اقداماتی که باعث تشدید یا پیچیدهتر شدن وضعیت میشود، خودداری کنند.
عبدالقهار بلخی سخنگوی وزرات خارجه طالبان نیز امروز تا صفحه ایکس خود در مورد این گفتگو ها نوشته و گفته که « در این گفتگوهای همهجانبه دربارۀ روابط دوجانبه، مسائل امنیتی و موضوعات مرتبط با ثبات منطقهای انجام شد.»
پاکستان تا اکنون در مورد این گفتگوها چیزی نگفته است.
تنشها بین دوطرف از ماه فبروری تشدید شد که بر عبور و مرور مسافران و تجارت بین دو کشور تاثیر گذاشت.
پولیس استرالیا یک سرباز این کشور را به اتهام جنایت جنگی در افغانستان بازداشت کرد
یک سرباز استرالیایی روز سهشنبه ۱۸ حمل به اتهام جنایت جنگی در افغانستان، بازداشت شده است.
پولیس استرالیا میگوید «بن رابرتس-اسمیت» به قتل پنج غیرنظامی بین سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ متهم است؛ افرادی که به گفتۀ مقامها هنگام کشته شدن غیرمسلح و تحت کنترول نیروهای استرالیایی بودند.
وکیل او گفته کهتا جلسه حضوری درخواست آزادی به قید ضمانت ارائه نمیشود.
رابرتس-اسمیت که عضو نیروهای ویژه «اسایاس» بود، پیشتر به عنوان یک قهرمان ملی شناخته میشد و چندین نشان عالی نظامی، از جمله «ویکتوریا کراس» را دریافت کرده است.
این اتهامات پس از تحقیقات مشترک پولیس فدرال و یک نهاد ویژه بررسی تخلفات نظامی مطرح شده است.
رابرتس-اسمیت همواره اتهامات را رد کرده است.
تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال افغانستان، با تیم ترکمنستان مساوی شد
دومین دیدار تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال افغانستان در رقابت های قهرمانی آسیای مرکزی روزسهشنبه(۱۸ حمل) با تیم ترکمنستان صفر در برابر صفر پایان یافت.
این بازی عصر سه شنبه(۱۸ حمل) در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان صورت گرفت.
ملی پوشان زیر ۱۷ سال افغانستان در نخستین بازی خود روز دوشنبه با نتیجۀ ۲ بر۱ در مقابل قرغیزستان شکست خوردند.
در این رقابت ها، تیم های افغانستان، ازبیکستان ، ترکمنستان ، قرغیزستان و تاجیکستان اشتراک دارند.