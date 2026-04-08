افغانستان
هبیتات: هر خانوادهای افغان، سزاوار یک مکان امن برای زندگی است
برنامۀ اسکان بشری سازمان ملل متحد(یو ان هبیتات) در افغانستان می گوید که هر خانوادهای افغان، سزاوار یک مکان امن برای زندگی است.
یو ان هبیتات روز چهارشنبه(۱۹ حمل) در شبکۀ اکس گفته که در سال ۲۰۲۶ میلادی، ۴.۲ میلیون تن در افغانستان به سرپناه های اضطراری و اقلام غیرغذایی نیاز دارند.
به گفتۀ این برنامۀ سازمان ملل متحد، سیلابهای اخیر در افغانستان نیاز افغان ها به سرپناه و سایر خدمات اساسی را افزایش داده است.
این در حالیست که سازمان بینالمللی مهاجرت (آی او ام) اخیراً گفته که حدود ۱۴ میلیون تن در افغانستان برای دسترسی به خدمات صحی به کمک نیاز دارند.
اظهارات اخیر موسسات و نهادهای بین المللی به شمول سازمان ملل متحد، نشاندهندهٔ عمق بحران بشری در افغانستان تحت کنترل طالبان است.
وزارت خارجهٔ طالبان: مذاکرات با پاکستان در در فضای «سازنده» صورت گرفت
وزارت امور خارجهٔ حکومت طالبان می گوید که مذاکرات با جانب پاکستانی در شهر اورمچیٔ در چین در فضای «سازنده» صورت گرفته است.
عبدالقاهر بلخی، سخنگوی این وزارت، روز چهارشنبهٔ(۱۹ حمل) در یک خبرنامه گفته که آنها به وساطت چین، در مورد روابط دو جانبه و مسائل امنیتی با جانب پاکستانی گفتگو کردهاند.
در خبرنامه ابراز امیدواری شده که این گفتگوها زمینهٔ اعتماد بیشتر، روابط پایدار، درک متقابل و همکاری مؤثر را فراهم کند.
در این حال ماو نینگ سخنگوی وزارت امور خارجۀ چین می گوید که نمایندگان کابل و اسلامآباد متعهد شدهاند که اختلافات شان را از طریق مذاکرات حل کرده و روابط بین دوکشور را عادی سازند.
ماو نینگ روز چهارشنبه(۱۹ حمل) همچنین گفت، توافق شده که هیچ اقدامی انجام نشود که وضعیت را بدتر یا پیچیدهتر کند. به گفتۀ او، چین با افغانستان و پاکستان در تماس خواهد بود تا یک بستر مساعد را برای ادامه مذاکرات فراهم کرده، نقش مثبت خود را در همکاری سهجانبه ایفا کند.
براساس گزارشهای رسانههای چینی، طی هفت روز در شهر ارومچی، مذاکرات بین نمایندگان حکومت طالبان و مقامات پاکستانی از طریق نشستهای دو جانبه و سهجانبه انجام شد.
امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان، از چین و سایر کشورهای میانجی مانند عربستان، ترکیه، قطر و امارات متحدۀ تشکر کرده و این مذاکرات را مفید خوانده است.
چین با توجه به منافع اقتصادی و امنیتی خود در منطقه، تلاش میکند تا تنشها میان افغانستان و پاکستان کاهش یابد و اختلافات این دو کشور از طریق گفتوگو حل شود.
چین: پاکستان و طالبان تا برای یافتن راهحل برای کاهش تنشها تلاش کنند
چین اعلام کرده است که پاکستان و طالبان توافق کردهاند از هرگونه تشدید درگیریهای مسلحانه خودداری کنند.
مائو نینگ، سخنگوی وزارت خارجۀ چین روز چهارشنبه گفت که نمایندگان چین، طالبان و پاکستان از اول تا هفتم اپریل در شهر ارومچی، ولایت سینکیانگ یک هفته گفتگوهای غیررسمی برگزار کردند.
او افزود که این گفتگوها در فضای مثبت و با بحثهای صریح و عملی انجام شده است.
به گفتۀ او طالبان و پاکستان تأکید کردهاند که بهزودی اختلافات خود را حل کرده و روابط دوجانبه را به حالت عادی بازگردانند و همچنین توافق کردهاند از اقداماتی که باعث تشدید یا پیچیدهتر شدن وضعیت میشود، خودداری کنند.
عبدالقهار بلخی سخنگوی وزرات خارجه طالبان نیز امروز تا صفحه ایکس خود در مورد این گفتگو ها نوشته و گفته که « در این گفتگوهای همهجانبه دربارۀ روابط دوجانبه، مسائل امنیتی و موضوعات مرتبط با ثبات منطقهای انجام شد.»
پاکستان تا اکنون در مورد این گفتگوها چیزی نگفته است.
تنشها بین دوطرف از ماه فبروری تشدید شد که بر عبور و مرور مسافران و تجارت بین دو کشور تاثیر گذاشت.
پولیس استرالیا یک سرباز این کشور را به اتهام جنایت جنگی در افغانستان بازداشت کرد
یک سرباز استرالیایی روز سهشنبه ۱۸ حمل به اتهام جنایت جنگی در افغانستان، بازداشت شده است.
پولیس استرالیا میگوید «بن رابرتس-اسمیت» به قتل پنج غیرنظامی بین سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ متهم است؛ افرادی که به گفتۀ مقامها هنگام کشته شدن غیرمسلح و تحت کنترول نیروهای استرالیایی بودند.
وکیل او گفته کهتا جلسه حضوری درخواست آزادی به قید ضمانت ارائه نمیشود.
رابرتس-اسمیت که عضو نیروهای ویژه «اسایاس» بود، پیشتر به عنوان یک قهرمان ملی شناخته میشد و چندین نشان عالی نظامی، از جمله «ویکتوریا کراس» را دریافت کرده است.
این اتهامات پس از تحقیقات مشترک پولیس فدرال و یک نهاد ویژه بررسی تخلفات نظامی مطرح شده است.
رابرتس-اسمیت همواره اتهامات را رد کرده است.
تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال افغانستان، با تیم ترکمنستان مساوی شد
دومین دیدار تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال افغانستان در رقابت های قهرمانی آسیای مرکزی روزسهشنبه(۱۸ حمل) با تیم ترکمنستان صفر در برابر صفر پایان یافت.
این بازی عصر سه شنبه(۱۸ حمل) در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان صورت گرفت.
ملی پوشان زیر ۱۷ سال افغانستان در نخستین بازی خود روز دوشنبه با نتیجۀ ۲ بر۱ در مقابل قرغیزستان شکست خوردند.
در این رقابت ها، تیم های افغانستان، ازبیکستان ، ترکمنستان ، قرغیزستان و تاجیکستان اشتراک دارند.
جاپان، با تطبیق سه پروژه، هزاران زمینۀ کاری را در افغانستان فراهم کرده است
نمایندۀ ادارۀ انکشافی سازمان ملل متحد(یوایندیپی) و سفیر جاپان در کابل میگویند که در چهار سال گذشته، پروژه های تمویلشده از سوی جاپان با ایجاد هزاران زمینۀ کاری، حمایت از کسبوکارها و بهبود زیربناهای اجتماعی، نقش مهمی در تقویت معیشت مردم افغانستان بهویژه زنان داشته است.
کنایچی ماساموتو، سفیر جاپان در افغانستان، روز سهشنبه(۱۸ حمل) در یک نشست خبری در کابل گفت که این کشور از طریق سه پروژه بزرگ، حدود ۸۰۰ پروژه کوچک زیربنایی اعمار و یا بازسازی کرده، ۹۰۰۰ فرصت کاری ایجاد نموده، حدود ۳۰۰۰ شرکت کوچک و متوسط از حمایتهای تخنیکی و مالی بهرهمند گردیدهاند و بیش از ۱۱۰۰ دهقان سابق کوکنار با معیشتهای بدیل حمایت شدهاند.
در این نشست خبری استیفن رودریگز، نمایندۀ یواندیپی در افغانستان گفت که این پروژهها در مجموع بهبود چشمگیری در زیربناهای اجتماعی در سراسر افغانستان به وجود آورده و تداوم این پروژهها به حمایت پایدار نیاز دارد.
افغانستان و ازبیکستان قراردادهای به ارزش بیش از ۴۰۰ میلیون دالر امضا کردند
قراردادهای به ارزش بیش از ۴۰۰ میلیون دالر امریکایی میان بخشهای خصوصی افغانستان و ازبکستان امضا شد.
اتاق تجارت و سرمایهگذاری افغانستان روزسهشنبه(۱۸ حمل) در شبکۀ اکس نوشته، در نشست که در شهر فرغانهٔ در ازبیکستان دایر شده بود، بیست توافقنامۀ تجارتی به ارزش مجموعی بیش از ۴۰۰ میلیون دالر امریکایی میان تجار دو کشور، بهویژه در زمینههای نساجی، تجارت مواد خام و دواسازی امضا شده است.
این درحالیست که امیرخان متقی، امور وزیر خارجهٔ طالبان نیز بهطور جداگانه با بابر عثمانوف معاون وزیر خارجهٔ ازبکستان، و غیرت تورسوناوغلو، معاون وزیر خارجهٔ قرغیزستان، ملاقات کرده است. در این دیدارها، جوانب روی تقویت روابط بین کشورها، گسترش همکاریهای تجارتی و ترانزیتی و وضعیت منطقه گفتوگو کرده اند.
حکومت طالبان را تا هنوز هیچ کشور جهان به غیر روسیه به رسمیت نشناخته، اما ازببکستان و قرغیزستان در زمرۀ کشورهای اند که با حکومت طالبان روابط تجارتی را برقرار کرده اند.
کرزی، از ملل متحد خواسته تا حملات پاکستان بر افغانستان را بهگونهٔ علنی محکوم کند
حامد کرزی، رئیسجمهور سابق افغانستان، از سازمان ملل متحد خواسته تا حملات اخیر پاکستان بر قلمرو افغانستان را بهگونهٔ علنی محکوم کند و آنها را نقض قوانین بینالمللی و تضعیفکنندهٔ ثبات منطقه بخواند.
براساس رسانههای داخلی افغانستان، کرزی در نامهای به انتونیو گوتیرش، سرمنشی سازمان ملل متحد، همچنین یادآور شده که این حملات باعث تلفات ملکی شده و زیانهای سنگینی به زیربناهای افغانستان وارد کرده است. او هشدار داده که ادامهٔ این تجاوزات فراسرحدی میتواند بیثباتی در منطقه را افزایش دهد.
این اظهارات آقای کرزی در حالی مطرح شده که تنشها در امتداد سرحد افغانستان و پاکستان بار دیگر افزایش یافته و طی چند ماه اخیر هر ازگاهی گزارشهایی از درگیریها و حملات هوایی پاکستان منتشر شده است. کارشناسان هشدار میدهند که بدون تداوم تعاملات دیپلوماتیک، ممکن است این منازعات سرحدی به رویاروییهای گستردهتر منجر شده و تلاشهای صلح را با خطر مواجه سازد.
پاکستان حکومت طالبان در افغانستان را متهم می کند که به جنگجویان تحریک طالبان پاکستان(تی تی پی) در قلمرو افغانستان پناهگاه امن فراهم کرده، تا حملات خونین را در پاکستان انجام دهند، ادعای که از سوی حکومت طالبان به تکرار رد شده است.
باران و فروریختن سقف خانه ها در ننگرهار جان بیش از ده تن را گرفته است
قریشی بدلون، آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ننگرهار امروز سهشنبه (۱۸حمل) گفته است که این رویدادها در یکشبانه روز گذشته رخ داده است.
او افزوده است که یک زن و سه کودک در ولسوالی شیرزاد بر اثر فروریختن سقف خانه جان باختهاند.
به گفتۀ بدلون ، یک کودک و یک تن دیگر در ولسوالیهای هسکه مینه و شیرزاد در رویدادهای مشابه جان باختهاند.
ریاست صحت عامۀ طالبان در ننگرهار در خبرنامه ای گفته است که فروریختن سقف یک خانه در منطقه «انگورباغ» شهر جلالآباد جان پنج تن را گرفته است.
در این رویداد دو تن دیگر زخمی شده اند.
روز گذشته ، در نتیجۀ فرو ریختن دیوار یک خانه در شهر خوست، سه زن جان باختند و دو کودک زخمی شدند.
شاهراه سالنگ به دلیل برفباری و طوفان به روی ترافیک بسته شد
وزارت فواید عامۀ حکومت طالبان از بسته شدن شاهراه سالنگ خبر می دهد.
محمد اشرف حقشناس سخنگوی این وزارت در ایکس نوشته است که شاهراه سالنگ بهدلیل ریزش برف و طوفان از شب گذشته (۱۷حمل) به روی وسایط مسافربری و باربری بسته شده است.
او از مردم خواسته که تا اطلاع بعدی به سوی سالنگها حرکت نکنند.
این در در حالی است که شاهراه کابل – جلال آباد هنوز به روی ترافیک باز نشده است.
این شاهراه چند روز پیش در پی بارندگی و سیلاب مسدود شد.