او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفته است:

پسر کاکایم در تهران بود. چندین روز تماس ما با او قطع بود

پس از تلاش‌های زیاد توانستیم با دوستان و هم‌اتاقی‌هایش تماس بگیریم؛ همان زمان فهمیدیم که در حملات کشته شده و در همان‌جا به خاک سپرده شده‌است."

این مرد می‌گوید که پسر کاکایش برای کار به ایران رفته بود.

برخی خانواده‌های دیگر افغان نیز می‌گویند که هنوز از سرنوشت نزدیکان‌شان که در ایران به سر می‌برند، هیچ خبری در دست ندارند.

به‌گفته این خانواده‌ها، با گذشت بیش از ۴۰ روز، هنوز هم موفق به برقراری تماس با عزیزان‌شان نشده‌اند و این وضعیت آنان را به شدت نگران ساخته است.

یک باشنده‌ی کابل که او نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:

"شش خانواده از نزدیکان ما در ایران زنده‌گی می‌کنند. یک روز پیش از آغاز جنگ با آنان صحبت کرده بودیم، اما پس از آن تا کنون نتوانسته‌ایم احوال‌شان را بگیریم. در خبرها دیدیم که در این جنگ افغان‌ها نیز کشته شده‌اند؛ بسیار نگران هستیم."

حملات مشترک اسرائیل و ایالات متحده امریکا بر ایران به تاریخ ۲۸ فبروری آغاز شد.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان و عبدالمطلب حقانی، سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کننده‌گان آنان در مورد کشته شدن مهاجران افغان و وضعیت آنان در ایران، به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد.

حکومت طالبان اما به تازه‌گی گفته است که در نتیجه حملات امریکا و اسرائیل بر ایران، ۲۶ شهروند افغان جان باخته اند.

احمدالله وثیق، سخنگوی کمیسیون رسیده‌گی به مشکلات مهاجران افغان حکومت طالبان، روز یک‌شنبه ۲۳ حمل در صحبت با رسانه خصوصی طلوع‌ نیوز گفته که از میان قربانیان، خانواده‌های ۱۴ تن به سفارت مراجعه کرده و خواستار انتقال اجساد شده‌اند و برای آنان تسهیلات لازم فراهم شده‌است.

او افزوده که متباقی کشته شده‌گان در ایران دفن شده‌اند.

با این حال، یک خبرنگار افغان مقیم ایران، به تاریخ ۱۲ حمل در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که از آغاز حملات مشترک اسرائیل و امریکا بر ایران، ۳۱ شهروند افغانستان در این کشور جان باخته اند که اجساد ۱۲ تن از آنان به افغانستان منتقل شده‌است.

شورای مهاجرین ناروی در اواخر ماه مارچ اعلام کرد که ایران میزبان بیش از ۴،۴ میلیون افغان است که ۱،۴ میلیون آنان فاقد اسناد بوده‌اند.

این شورا نگرانی کرده که با فروپاشی کارهای غیررسمی، بسیاری از خانواده‌های مهاجرین افغان تنها منبع درآمد خود را از دست داده‌اند و درحالی‌که اکثر آنان در شهرهای زیر حملات شدید زنده‌گی می‌کنند، به دلیل نداشتن جایی به رفتن یا اجازه سفر، قادر به ترک محل نیستند.

خواستیم در مورد وضعیت فعلی مهاجران افغان با شماری از آنان در ایران صحبت کنیم، اما با وجود تلاش‌های زیاد، به دلیل قطع انترنت در ایران، تماس ما با آنان برقرار نشد.

با این حال، شماری از مهاجرانی که پس از آغاز درگیری‌ها از ایران به افغانستان بازگشته، پیش از این به رادیو آزادی گفته اند که وضعیت در آن‌جا بسیار وخیم است؛ کار وجود نداشت و حتی نمی‌توانستند از خانه‌های‌شان بیرون شوند.