نزدیکان قربانیان هرات: هیچ کس به داد ما نرسیده است

در ویدیوهای که در شبکه های اجتماعی و رسانه های داخلی افغانستان منتشر شده دیده می شود که باشندگان هرات با شعار های مرگ بر منافق و مرگ بر تروریست، پیکر های قربانیان این رویداد را بر شانه های شان حمل می کردند.

یکی از نزدیکان قربانیان که به دلیل حساسیت موضوع خواست نامش در گزارش گرفته نشود و در تظاهرات امروز نیز اشتراک کرده بود به رادیوآزادی گفت:

چرا این کا را کردند، چرا کسی نیست که به داد ما برسد و جواب سوالهای مارا بدهد؟

شهیدان ما را به شفاخانه بردند و به ما اجازه ندادند که پیش شان برویم."

یکی دیگر از نزدیکان قربانیان که او نیز در تظاهرات امروز حضور داشت و از گفتن نامش خود داری کرد به رادیوآزادی گفت:

"جوانان ما را قتل عام کردند در پیش روی ما، هیچ کسی نبود که به داد ما برسد و صدای ما را بشنود. متاسفانه وقتی گفتیم که آنها از این راه رفتند هیچ کس به دنبال آنها نرفت، هیچ کس صدای ما را نشنید و حتی به ما اجازه ندادند که تظاهرات کنیم."

نزدیکان قربانیان و باشندگان هرات از حکومت طالبان خواستند که عاملان این رویداد مرگبار را شناسایی و به کیفر برساند.

منابع به رادیوآزادی ادعا کردند که مقامات محلی طالبان در هرات تلاش کردند تامانع این راه پیمایی شوند.

در این مورد از احمدالله متقی، سخنگوی ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت هرات و ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت آنها پرسیدیم اما تا وقت نشر این گزارش به پرسش های پاسخ ندادند.

تیراندازی بر افراد ملکی توسط افراد مسلح ناشناس، پس از ظهر روز جمعه، ۲۱ حمل، در نزدیکی پل هاشمی در روستای ده‌مهری ولسوالی انجیل رخ داد.

دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، یوناما گفته است که در تیراندازی روز جمعۀ گذشته به غیرنظامیان در مقابل یک زیارتگاه شیعیان در روستای ده‌میری ولسوالی انجیل هرات دست‌کم یازده تن کشته و یازده تن دیگر زخمی شدند.

احمدالله متقی، سخنگوی ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت هرات، روز شنبه ۲۲ حمل در صحبت با خبرگزاری دولتی باختر در کنترل طالبان گفت که شمار کشته‌شدگان این رویداد به ۱۱ تن رسیده و ۸ تن دیگر زخمی اند که وضعیت صحی برخی از آنان وخیم است.

او افزوده بود که قربانیان برای تفریح به این محل رفته بودند و یک فرد مسلح مشکوک توسط نیروهای امنیتی طالبان بازداشت شده و تلاش‌ها برای بازداشت سایر عاملان ادامه دارد.

اما نزدیکان قربانیان در صحبت با رادیوآزادی گفتند که برای زیارت به آن محل رفته بودند.

این رویداد واکنش‌هایی را نیز در پی داشت.

جورجیت گاگنون، مسئول یوناما و معاون نمایندۀ ویژۀ سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان، خواستار تحقیقات مقام‌های طالبان در این باره شد و گفت که آنان باید اطمینان حاصل کنند که همه جوامع در سراسر افغانستان از خشونت مسلحانه محافظت می‌شوند.

مرکز حقوق بشر افغانستان هم با نکوهش این حمله از ملل متحد و شورای حقوق بشر این سازمان خواست تا به گونۀ فوری این رویداد را بررسی کنند.

مسئولیت این رویداد را کسی یا گروهی هنوز نپذیرفته است، اما شاخۀ ولایت خراسان دولت اسلامی (داعش) پیش از این حملات مشابهی را در افغانستان انجام داده است.