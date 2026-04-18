او این سخنان را در جریان یک نشست در قصر سفید بیان کرد.

رئیس‌جمهور امریکا در سخنان خود درباره ایران گفت که گفت‌وگوهای بسیار خوبی را پیش می‌برند و کارها بسیار خوب پیش می‌رود. او خطاب به جمهوری اسلامی گفت که آنها کمی حیله‌گری می‌کنند، همان‌طور که در ۴۷ سال گذشته انجام داده‌اند.

ترمپ افزود:

هیچ‌کس با آن‌ها روبه‌رو نشده بود، اما ما ایستادیم. آن‌ها نیروی دریایی، نیروی هوایی، هیچ چیزی ندارند

هیچ رهبر ندارند. هیچ ندارند. در واقع آنجا تغییر رژیم است، اگر آن را تغییر رژیم تحمیلی بنامید. اما ما با آن‌ها صحبت می‌کنیم. آن‌ها دوباره می‌خواستند تنگه هرمز را ببندند، همان‌طور که سال‌ها این کار را کرده‌اند، اما نمی‌توانند از ما باج بگیرند، نمی‌توانند ما را تحت فشار قرار دهند."

در ادامه محاصره دریایی ایران از سوی امریکا، نیروهای سپاه پاسداران ایران و شورای عالی امنیت ملی اعلام کردند که تنگه هرمز که روز شنبه برای چند ساعت باز شده بود، دوباره به حالت قبلی برگشته و بسته شده است.

بر اساس گزارش‌ها، روز شنبه نیروهای سپاه پاسداران ایران در این تنگه به دو کشتی تیراندازی کرده‌اند.

پس از این رویداد، وزارت خارجه هند در بیانیه‌ای تأیید کرد که این کشتی‌ها تحت پرچم این کشور نفت انتقال می‌دادند، اما روز شنبه هدف نیروهای نظامی ایران قرار گرفتند.

هند در واکنش به این اقدام، سفیر ایران را در دهلی نو احضار کرده و اعتراض خود را به او ابلاغ کرده است.

ویکرم میسری سکرتر وزارت خارجه هند، از سفیر ایران، محمد فتحعلی، خواسته است که هرچه زودتر زمینه عبور کشتی‌های در حال حرکت به سوی هند از تنگه هرمز را فراهم کند.

اداره عملیات تجارت دریایی بریتانیا نیز گفته است که علاوه بر این دو کشتی، یک کشتی باربری دیگر نیز هدف یک موشک قرار گرفته است.

حدود یک‌پنجم نفت و گاز جهان از تنگه هرمز عبور می‌کند.

ایران روز شنبه این تنگه را پس از چند ماه بسته بودن، دوباره باز کرده بود.

تحولات روز شنبه پس از آن رخ داد که آتش‌بس میان اسرائیل و لبنان برقرار شد، اما مقام‌های ایرانی صبح شنبه دوباره اعلام کردند که این تنگه بسته شده است.

هرچند روز گذشته تنگه هرمز برای مدت کوتاهی باز بود، اما همین موضوع تأثیر قابل‌توجهی بر بازارهای جهانی نفت گذاشت و در ساعات ابتدایی، قیمت هر بشکه نفت تا حدود ۱۰ درصد کاهش یافت.