جهان
آغاز نشست جهانی در بارۀ تحولات جاری شرقمیانه در آنتالیای ترکیه
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه روز جمعه در سخنرانیاش در این نشست گفت: "از فرصت ایجاد شده توسط آتشبس باید به موثرترین شکل برای برقراری صلح پایدار استفاده شود."
نمایندگان ۱۵۰ کشور، از جمله دست کم رهبران ۲۰ کشور، در این نشست شرکت کردند.
این نشست وسیع در ترکیه همزمان با تلاشهای میانجیگری پاکستان برای مذاکرات بین ایران و ایالات متحده برگزار شده است.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
رئیسجمهور سابق میانمار پس از عفو حکومت نظامی، آزاد شد
وین مینت، رئیسجمهور سابق میانمار(برما)، که از کودتای نظامی ۲۰۲۱ میلادی در توقیف قرار داشت، پس از عفو حکومت نظامی آزاد شد.
او در چارچوب سرکوب پس از این کودتا، به اتهاماتی محکوم شده بود که منتقدان آنها را ساختگی میدانند.
براساس خبرگزاری فرانسپرس، همزمان، حکومت نظامی میانمار به رهبری مین آنگ هلینگ در یک عفو عمومی بیش از ۴۳۰۰ زندانی را آزاد نمود و برخی احکام اعدام را به حبس ابد، تبدیل کرد.
با وجود این اقدامات، آنگ سان سوچی رهبر دموکراسیخواه میانمار همچنان زندانی است و محکومیت طولانیمدت را میگذراند.
کودتای ۲۰۲۱ میلادی باعث سقوط حکومت منتخب و آغاز جنگ داخلی در میانمار شد و تا هنوز هم سرکوبهای سیاسی و دستگیریهای گسترده ادامه دارد.
شماری از افراد بیجاشده در اثر جنگها در لبنان، به خانههای شان بازگشتهاند
شماری از افرادی که در اثر جنگها در لبنان بیجا شده اند، امروز(جمعه ۲۸ حمل) به خانههای شان بازگشته بررسی میکنند که آیا منازل آنها هنوز پابرجاست یا نه.
هرچند شماری از آنها به دلیل نگرانی از شکننده بودن آتشبس ۱۰ روزه میان حزبالله و اسرائیل، قصد ماندن در خانه هایشان را ندارند.
براساس خبرگزاری رویترز، دونالد ترمپ رئیسجمهور ایالات متحدۀ امریکا، روز پنجشنبه(۲۷ حمل) آتشبس میان حکومتهای لبنان و اسرائیل را اعلام کرد.
رئیس جمهور ترمپ گفته که از بنیامین نتانیاهو وجوزف عون، رئیسجمهور لبنان، برای «گفتگوهای معنیدار» میان دو کشور به قصر سفید دعوت خواهد کرد.
حکومت لبنان بهطور جدی با تصمیم حزبالله برای ورود به جنگ اختلاف داشته و در جریان یک سال گذشته در پی خلع سلاح مسالمتآمیز آن بوده است.
حزب الله لبنان یک گروه سیاسی نظامی است که ایالات متحدۀ امریکا، آن را به حیث یک سازمان تروریستی می شناسد، ولی اتحادیۀ اروپا تنها شاخۀ نظامی آن را در لیست سیاه شامل ساخته، نه بخش سیاسی آن را. حزب الله کنترل بخش اعظم جنوب لبنان را در دست دارد و نمایندگان شاخۀ سیاسی این حزب در پارلمان لبنان حضور دارند.
لبنان و اسرائیل که از زمان تأسیس اسرائیل در سال ۱۹۴۸، در حالت جنگ قرار دارند.
رئیس جمهور ترمپ: امریکا و ایران به یک توافق «بسیار نزدیک» اند
دونالد ترمپ رئیسجمهور ایالات متحدۀ امریکا می گوید که ایالات متحده و ایران به یک توافق برای پایان دادن به جنگ، «بسیار نزدیک» هستند و ممکن است مذاکرهکنندگان امریکایی و ایرانی در پایان این هفته برای دور دوم گفتگوها دیدار کنند.
ترمپ روزپنجشنبه(۲۷ حمل) در بیرون از قصر سفید به خبرنگاران گفت «خواهیم دید چه اتفاقی میافتد، اما فکر میکنم ما بسیار نزدیک به رسیدن به یک توافق با ایران هستیم.» او کلمه «نزدیک» را بیش از یک بار تکرار کرده، افزود: «احتمال بسیار خوبی وجود دارد که ما به یک توافق برسیم.»
ترمپ بعداً در یک رویداد در شهر لاسویگاس نیز همین موضوع را تکرار کرده و گفت که جنگ «بهخوبی پیش میرود» و «باید بهزودی پایان یابد.»
آتشبس دو هفتهای که در ۷ اپریل میان امریکا و ایران توافق شد، به پایان آن نزدیک است. رئیس جمهور ترمپ گفته که قصد ندارد که این آتشبس را پس از ۲۲ اپریل تمدید کند و به گفتۀ او احتمالاً نیازی به آن نخواهد بود.
وزیر دفاع امریکا: اگر ایران توافق نکند، با محاصره و بمباران زیرساختها مواجه میشود
وزیر دفاع ایالات متحده روز پنجشنبه ۲۷ حمل در یک نشست خبری در پنتاگون گفت نیروهای امریکایی در شرقمیانه در موقعیتی قرار دارند که در صورت عدم موافقت ایران با یک توافق صلح، عملیات رزمی را از سر بگیرند.
پیت هگست خطاب به مقامهای ارشد ایرانی گفت: «همانطور که مذاکرهکنندگان ما گفتهاند، شما میتوانید یک آینده شکوفا، یک پل طلایی را انتخاب کنید، و ما امیدواریم این کار را برای مردم ایران انجام دهید.»
وزیر دفاع امریکا با اشاره به محاصره دریایی ایران که از ۲۴ حمل آغاز شد، تأکید کرد ایالات متحده «تا هر زمانی که لازم باشد» این محاصره را ادامه خواهد داد.
هگست سپس هشدار داد: «اما اگر ایران انتخاب بدی داشته باشد، با محاصره و بمباران زیرساختها، برق و انرژی مواجه خواهد شد.»
دور اول مذاکره میان واشینگتن و تهران روز ۲۲ حمل در اسلامآباد برگزار شد که به توافق منجر نشد. پاکستان در تلاش است رضایت طرفین را برای برگزاری دور بعدی این مذاکرات جلب کند. این در حالی است که آتشبس اعلامشده بین ایران و امریکا تا شش روز دیگر ادامه دارد.
ترمپ اعلام کرد اسرائیل و لبنان وارد آتشبس ۱۰ روزه میشوند
دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا، روز پنجشنبه اعلام کرد در پی تماس تلفونی با رئیسجمهور لبنان و صدراعظم اسرائیل، این دو کشور از شام امشب وارد یک آتشبس ۱۰ روزه میشوند.
او در شبکه اجتماعی خود نوشت بعد از مکالمات اخیر «این دو رهبر توافق کردهاند که برای دستیابی به صلح میان کشورهایشان، از ساعت ۵ بعدازظهر به وقت شرق امریکا، یک آتشبس رسمی ۱۰ روزه را آغاز کنند.»
این به معنای آن است که از ساعت ۱۲ شب پنجشنبه به وقت اسرائیل و لبنان این آتشبس اجرا خواهد شد.
آقای ترمپ افزود که به جی.دی ونس، معاون رئیسجمهور، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه و دن کین، رئیس ستاد مشترک دستور داده که «با اسرائیل و لبنان برای دستیابی به یک صلح پایدار همکاری کنند.»
او در پایان نوشت: «این برای من افتخار بوده که ۹ جنگ را در سراسر جهان حل کردهام و این دهمین مورد خواهد بود، پس بیایید کار را تمام کنیم!»
بعد از هشت روز آتشبس میان ایران و امریکا، توقف حملات اسرائیل به مواضع گروه حزبالله در لبنان به گرهی در مذاکرات توافق پایان جنگ میان واشینگتن و تهران تبدیل شده بود. ایران آتشبس در لبنان را یکی از شرطهای توافق با ایالات متحده ذکر کرده بود.
وزارت خارجۀ پاکستان: هنوز تاریخ و محل مشخصی برای دور دوم مذاکرات ایران و امریکا مشخص نشده است
وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده که ایران و امریکا برای ادامهٔ مذاکرات تمایل دارند و این روند همچنان ادامه دارد، با این حال هنوز تاریخ و محل مشخصی برای دور بعدی این گفتوگوها تعیین نشده است.
این وزارتخانه صبح پنجشنبه، ۲۷ حمل همچنین افزود که اسلامآباد کانالهای ارتباطی میان واشنگتن و تهران را همچنان حفظ کرده و "در تماس فشرده با شرکای خود برای حمایت از مذاکرات بین واشنگتن و تهران هستیم."
وزارت خارجه پاکستان همچنین اعلام کرد، علاوه بر موضوع برنامه هستهای تهران، "صلح در لبنان نیز موضوع ضروری مذاکرات است."
روز چهارشنبه، پس از ورود فرمانده ارتش پاکستان به تهران، خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده بود که تصمیمگیری دربارهٔ دور دوم مذاکرات ایران و امریکا به پس از دیدار عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، با مقامهای جمهوری اسلامی موکول شده است.
شبکه الجزیره نیز بهنقل از یک منبع امنیتی پاکستانی اعلام کرد که عاصم منیر، فردا جمعه پس از بازگشت از سفر به تهران، عازم واشنگتن خواهد شد.
ترمپ از برنامۀ گفتوگوی سران لبنان و اسرائیل در روز پنجشنبه خبر داد
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده میگوید که گفتوگوی مستقیم و سطح بالای اسرائیل و لبنان روز پنجشنبه، ۲۷ حمل انجام خواهد شد.
دونالد ترمپ با انتشار مطلبی کوتاه در شبکهٔ اجتماعی خود، "تروث سوشال"، نوشت: "در تلاشم که فضایی برای تنفس بین لبنان و اسرائیل ایجاد کنم."
روز سهشنبه سفیران لبنان و اسرائیل به همراه سفیر امریکا در لبنان و به میزبانی مارکو روبیو وزیر خارجۀ ایالات متحده گفتوگو کرده بودند.
قصر سفید پس از آن دیدار، از برنامهریزی برای مذاکرات مستقیم دو کشور خبر داده، اما گفته بود زمان و مکان این مذاکرات مشخص خواهد شد.
لبنان از سومین روز جنگ اسرائیل و امریکا با ایران و بهدنبال حملات حزبالله به نواحی شمالی اسرائیل درگیر جنگ شد. از آن زمان نزدیک به ۲۰۰۰ لبنانی در حملات اسرائیل کشته شدهاند و نیروهای اسرائیلی در بخشهایی از لبنان پیشروی کردهاند.
چین خواستار بازگشت وضعیت کشتیرانی در تنگۀ هرمز به حالت عادی شد
وانگ یی، وزیر خارجۀ چین در تماسی تیلیفونی با عباس عراقچی، وزیر خارجۀ ایران خواستار تلاش برای بازگرداندن شرایط عادی به کشتیرانی در تنگۀ هرمز شد.
بر اساس بیانیۀ وزارت خارجۀ چین، وانگ یی ضمن تأکید بر لزوم محترمشمردهشدن حاکمیت ملی و امنیت ایران در تنگۀ هرمز، همزمان خواهان تضمین آزادی و امنیت کشتیرانی در این آبراه شده است.
وزیر خارجۀ چین در این تماس یادآوری کرده که جامعۀ بینالمللی بر سر نیاز به بازگشت شرایط عادی به تنگۀ هرمز، اجماع دارد.
در بیانیه وزارت خارجۀ چین آمده که وانگ یی خطاب به همتای ایرانیاش گفته وضعیت در "مرحلهای بحرانی از تغییر و تحول" قرار دارد و "دریچهای رو به صلح" در حال گشودهشدن است.
وزیر خارچۀ چین یادآوری کرده که پکن از حفظ و ادامۀ آتشبس و مذاکره، که آنرا به سود ایران، منطقه و جهان خوانده، حمایت میکند.
فرمانده ارتش پاکستان برای "برنامهریزی دور دوم مذاکرات" ایران و امریکا وارد تهران شد.
رسانههای حکومتی ایران اعلام کردند که عاصم منیر، فرماندۀ کل ارتش پاکستان، عصر روز چهارشنبه، ۲۶ حمل به هدف "انتقال پیام امریکا و برنامهریزی برای دور دوم گفتوگوها" عازم تهران شده است.
یک مقام ارشد ایرانی نیز به خبرگزاری رویترز گفت که فیلد مارشال عاصم منیر برای "کاهش اختلافات میان ایران و ایالات متحده" به تهران سفر کرده است و محسن نقوی، وزیر داخلۀ پاکستان، نیز او را همراهی میکند.
خبرگزاری صداوسیما ایران به نقل از "منابع آگاه" پاکستان اعلام کرده که دور دوم مذاکرات ایران و امریکا قرار است در روزهای آینده به میزبانی اسلامآباد برگزار شود.
دور اول این مذاکرات شنبه این هفته، در اسلامآباد، پایتخت پاکستان برگزار شد اما طرفین بعد از حدود ۲۱ ساعت مذاکره به توافق نرسیدند.