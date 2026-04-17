رئیس جمهور ترمپ: امریکا و ایران به یک توافق «بسیار نزدیک» اند

دونالد ترمپ رئیس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکا می گوید که ایالات متحده و ایران به یک توافق برای پایان دادن به جنگ، «بسیار نزدیک» هستند و ممکن است مذاکره‌کنندگان امریکایی و ایرانی در پایان این هفته برای دور دوم گفتگوها دیدار کنند.

ترمپ روزپنجشنبه(۲۷ حمل) در بیرون از قصر سفید به خبرنگاران گفت «خواهیم دید چه اتفاقی می‌افتد، اما فکر می‌کنم ما بسیار نزدیک به رسیدن به یک توافق با ایران هستیم.» او کلمه «نزدیک» را بیش از یک بار تکرار کرده، افزود: «احتمال بسیار خوبی وجود دارد که ما به یک توافق برسیم.»

ترمپ بعداً در یک رویداد در شهر لاس‌ویگاس نیز همین موضوع را تکرار کرده و گفت که جنگ «به‌خوبی پیش می‌رود» و «باید به‌زودی پایان یابد.»

آتش‌بس دو هفته‌ای که در ۷ اپریل میان امریکا و ایران توافق شد، به پایان آن نزدیک است. رئیس جمهور ترمپ گفته که قصد ندارد که این آتش‌بس را پس از ۲۲ اپریل تمدید کند و به گفتۀ او احتمالاً نیازی به آن نخواهد بود.