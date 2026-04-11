دفتر رسانه‌های ولایت غزنی در خبرنامه‌ای گفته که روز شنبه (۲۲ حمل) در پی فروریختن سقف یک خانه، در ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی، دو تن کشته شده‌اند.

در این حال، ادارۀ ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان نیز روز شنبه (۲۲ حمل) گفت«در دو روز گذشته، در اثر بارندگی‌ها، سیلاب‌ها و سایر رویدادهای طبیعی، ۲۲ تن کشته و ۹ تن دیگر زخمی شده‌اند.»

ادارۀ هماهنگی کمک‌های بشردوستانۀ سازمان ملل متحد (اوچا) هم روز شنبه گفت«در بسیاری از ولایت‌های افغانستان، در اثر بارندگی‌های اخیر، باران‌های شدید و سیلاب‌ها، حدود ۷۳ هزار تن آسیب دیده‌اند.»

به گفتۀ اوچا «در اثر سیلاب‌های اخیر حدقل ۹۳ تن کشته، ۱۸۱ تن زخمی و چهار تن دیگر ناپدید شده‌اند.»