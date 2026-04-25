وزارت خارجه حکومت طالبان در بیانیه‌ای که روز شنبه ۵ ثور منتشر شد، به افغان‌هایی که در قطر به‌سر می‌برند و در انتظار رفتن به امریکا هستند اطمینان داده و گفته که اگر کدام افغان قصد رفتن به کشور دیگری را داشته باشد، می‌تواند در زمان مناسب از راه‌های قانونی دوباره اقدام کند.

روزنامه نیویارک تایمز روز سه‌شنبه (۲۱ اپریل) گزارش داد که حدود یک‌هزار و یک‌صد افغان که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، در یک کمپ نظامی در قطر به امید رفتن به امریکا جابه‌جا شده‌اند، اکنون با یک تصمیم دشوار روبه‌رو هستند.

آنها یا به افغانستان تحت حاکمیت طالبان بازگردند یا به جمهوری دموکراتیک کانگو فرستاده شوند.

ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، هفته گذشته در صفحه ایکس خود نگرانی‌اش را درباره افغان‌هایی ابراز کرد که پس از بازگشت طالبان به قدرت به کشورهای خارجی رفته‌اند و اکنون دوباره به افغانستان بازگردانده می‌شوند.