شنبه ۵ ثور ۱۴۰۵ کابل ۰۲:۱۳

افغانستان

تا کنون بیش از ۷ هزار افغان به مدینه منوره انتقال داده شده‌اند

وزارت ارشاد، حج و اوقاف حکومت طالبان می گوید که تا کنون ۷ ‌هزار و ۲۶۳ افغان برای اشتراک در مراسم حج به مدینه منوره انتقال داده شده‌اند.

این وزارت روز جمعه ۴ ثور در یک اعلامیه گفت که این افراد از یک هفته به این‌سو از طریق پروازها به عربستان سعودی انتقال یافته‌اند.

قرار است امسال سی‌هزار افغان از افغانستان از طریق پروازهای شرکت‌های هوایی آریانا و کام‌ایر، در ۹۶ پرواز به عربستان سعودی انتقال داده شوند.

مراسم حج امسال در هفته پایانی ماه می آغاز می‌شود.

شماری از افغان‌ها تحولات منطقه و وضعیت افغانستان را نشستی در ترکیه به بحث گرفتند

شکریه بارکزی سفیر پیشین افغانستان در ناروی و یکی از اشتراک کننده ها

شماری از افغان‌ها روز جمعه ۴ ثور در پایتخت ترکیه انقره، درباره تحولات منطقه و وضعیت افغانستان گفتگو کردند.

شکریه بارکزی سفیر پیشین افغانستان در ناروی و یکی از اشتراک کننده های این نشست به رادیو آزادی گفت که این نشست از سوی یک مرکز تحقیقاتی ترکیه به نام «لاجورد یولی» برگزار شده بود.

خانم بارکزی افزود که در این نشست، در کنار شماری از اعضای کابینه و پارلمان نظام جمهوری مخلوع افغانستان، برخی چهره‌های سیاسی نیز حضور داشتند و این نشست بیشتر جنبه اکادمیک داشت.

مرکز لاجورد یولی در یک اعلامیه گفته که افغانستان در سال‌های اخیر با چالش‌ های عمیقی روبه‌رو بوده که تحت تأثیر تحولات منطقه‌ای قرار گرفته است.

به باور این مرکز، این تغییرات پرسش‌هایی را در مورد حکومتداری و مشروعیت در افغانستان مطرح کرده است.

در نشست آستانه بر مدیریت مشترک آب، منابع طبیعی و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای تأکید شد

در نشستی سه روزۀ‌ زیر عنوان «کوه‌ها و تغییرات اقلیمی» که درپایتخت قزاقستان آستانه، برگزار شده بود، در مورد تأثیرات تغییر اقلیم، مدیریت مشترک آب و منابع طبیعی گفتگو و بر تقویت همکاری‌های منطقه‌ای تأکید شد.

در این نشست که روز جمعه به پایان رسید، نمایندگانی از حکومت طالبان در افغانستان، کشورهای آسیای میانه و شماری از سازمان‌های بین‌المللی اشتراک کرده بودند.

اداره ملی حفاظت محیط زیست حکومت طالبان در بیانیه‌ای گفته که درنشست آستانه، هیأتی به رهبری مولوی مطیع‌الحق خالص، رئیس این اداره خواستار توجه بیشتر جامعه جهانی به مناطق کوهستانی مانند افغانستان شده‌اند.

این نشست منطقه‌ای در حالی برگزار می شود که نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد یوناما به تازگی گفته که افغانستان از نظر مدیریت پیامدهای اقلیمی، یکی از آسیب‌پذیرترین کشورها در جهان است و در عین حال آمادگی بسیار کمی برای مدیریت این پیامدها دارد.

این در حالی است که در ۶ حمل، موج بهاری بارندگی‌ها و سیلاب‌های ویرانگر در افغانستان آغاز شد و در ولایت‌های مختلف هزاران نفر را متضرر ساخت.

سیلاب‌های ناگهانی و غیرمنتظره در افغانستان به زندگی، خانه‌ها و دارایی‌های مردم آسیب زده و مشکلات آنان را بیشتر ساخته است.

میزبانی کابل از مسابقات کورش و دیگر کشتی‌های سنتی با حضور‌ ده‌ها ورزشکار از کشورهای مطقه

مسابقات کورش (تصویر آرشیف)

مسابقات کورش و دیگر کشتی‌های سنتی در کابل با حضور ده‌ها ورزشکار از افغانستان و ۶ کشور منطقه وارد دومین روزش شد.

در این مسابقات که روز پنج‌شنبه آغاز شد، ۱۶۰ ورزشکار مرد از افغانستان، ایران، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان و ازبیکستان در بخش کورش، سامبو، کشتی رستمی و پهلوانی شرکت کرده اند.

برخی ورزشکاران افغان در این مسابقات حریفان خارجی خود را شکست دادند و به دورهای بعدی راه یافتند.

کابل درحالی میزبان این مسابقات تنها با حضور ورزشکاران مرد است که زنان و دختران از هرگونه فعالیت‌های ورزشی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان محروم هستند و حتا اجازۀ حضور در مکان‌های برگزاری مسابقات را ندارند.

شماری از زیادی از ورزشکاران زن افغانستان را ترک کردند و در دیگر کشورها به ورزش خود ادامه می‌دهند.

ترمپ: از برنامۀ انتقال پناهجویان افغان از قطر به کانگو خبر ندارم

دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده

دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده می‌گوید که از برنامۀ انتقال ۱۱۰۰ افغان از قطر به کانگو خبر ندارد.

ترمپ پنج‌شنبه شب، ۳ ثور در قصر سفید در پاسخ به پرسش یک خبرنگار گفت که در این باره اطلاع ندارد، اما این موضوع را دنبال خواهد کرد.

این درحالیست که نویارک تایمز هفتۀ گذشته گزارش داد که امریکا برنامه دارد تا ۱۱۰۰ افغان از جمله ۴۰۰ کودک را از یک کمپ نظامی در قطر به جمهوری دموکراتیک کانگو منتقل کند.

پناهجویان افغان مستقر در کمپ "سیلیه" هم که از چند سال به این سو در این کمپ در انتظار رفتن به امریکا بسر می‌برند، پیش از این بارها در گفت‌وگو با رادیو آزادی از سرنوشت نامعلوم‌شان نگرانی کرده اند.

بازداشت ۲۱ تن در بغلان؛ آله‌های موسیقی و الکل ضبط شد

افغانستان - آله‌های موسیقی و الکل ضبط شده از سوی طالبان در ولایت بغلان

قوماندانی امنیه‌ حکومت طالبان در ولایت بغلان گفته است که ۲۱ نفر به اتهام نواختن آله‌های موسیقی و استفاده از مشروبات الکلی بازداشت شده‌اند.

این قوماندانی به روز پنج‌شنبه، ۳ ماه ثور در شبکه ایکس نوشت که از نزد این افراد چند آله‌ موسیقی به دست آمده است.

در ادامه گفته شده است که آله‌های موسیقی شامل دمبوره، غیچک، طبله و هارمونیه می‌شود.

به گفتۀ قوماندانی امنیه‌ حکومت طالبان در ولایت بغلان، از نزد افراد بازداشت شده ۱۳ بوتل شراب هم کشف و ضبط شده است.

پس از حاکمیت دوبارۀ طالبان بر افغانستان در پانزدهم آگست سال ۲۰۲۱، موسیقی منع و در چند مورد آله‌های موسیقی به آتش کشیده شده است.

کمک ۱۷۵ هزار یورویی اتحادیه اروپا برای سیلاب‌زدگان افغانستان

افغانستان - سیلاب‌ها به مردم تلفات و خسارات وارد کرده است.

اتحادیه اروپا اعلام کرد که برای کمک‌رسانی به افرادی که بیشترین زیان را در نتیجۀ سیلاب‌های اخیر در افغانستان متحمل شده‌اند، ۱۷۵ هزار یورو معادل بیش از ۱۳ میلیون افغانی فراهم می‌کند.

این اتحادیه به روز پنج‌شنبه، ۳ ماه ثور در بیانیه‌ای نوشت که با استفاده از این بودجه حدود دوازده هزار تن در ولایت‌های بادغیس، فراه، غور، هلمند، هرات، کندهار، لوگر و ارزگان مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

این کمک پس از آن اعلام شد که بخش‌های مختلف افغانستان اخیراً شاهد بارندگی و سیلاب بوده است.

اداره رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان اعلام کرده است که شمار جان باختگان حوادث طبیعی بشمول سیلاب‌ها به ۲۱۴ تن رسیده است.

از  احتمال بارش باران و جاری شدن سیل در ۲۷ ولایت افغانستان خبر داده شده است

ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان از  احتمال بارش باران و سرازیرشدن سیلاب‌‌  در ۲۷ ولایت افغانستان خبر داده است.

پیش‌بینی این ریاست نشان می دهد که ولایت‌های نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، کاپیسا، کابل، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنگان، بدخشان، تخار، جوزجان، سرپل، بلخ، فاریاب، غور، بادغیس، هرات، فراه، دایکندی، بامیان، غزنی، میدان وردک، لوگر، خوست و پکتیا امروز پنج‌شنبه ( ۳ ثور) و فردا جمعه شاهد باران شدید ، رعد و برق و سیلاب های آنی خواهند بود.

میزان بارندگی در نقاط مختلف این ولایت‌ها بین ۱۰ تا ۳۰ میلی‌متر پیش‌بینی شده است.

در همین حال ، خبرگزاری باختر در کنترل طالبان به نقل از محمد صادق رصاص، سخنگوی والی طالبان در غور در ایکس نوشته است که روز گذشته در اثر باران شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ در قریه جه ولسوالی‌ مرغاب این ولایت، نزدیک به ۱۰۰ خانۀ مسکونی به گونه کلی و جزئی و هم‌چنان ده‌ها جریب زمین زراعتی تخریب شده است.

یوناما در روز جهانی دختران در فناوری اطلاعات و ارتباطات خواستار لغو ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان شد

دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان ،یوناما، خواهان لغو ممنوعیت‌ آموزش دختران در این کشور شده است.

یوناما این خواست را به مناسبت روز جهانی «دختران در فناوری اطلاعات و ارتباطات» امروز پنجشنبه ( سوم ثور ، ۲۳ اپریل) مطرح کرده است.

این ادارۀ ملل متحد گفته ، چهارونیم سال است که یک نسل از دختران افغان از مکتب بازمانده‌اند.

به گفتۀ یوناما، آموزش، به‌ویژه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، کلید دسترسی به کار، نوآوری و آینده‌ای باثبات برای افغانستان است.

روز جهانی دختران در فناوری اطلاعات و ارتباطات همه ساله در ۲۳ اپریل تجلیل می شود.

طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در تابستان سال ۱۴۰۰ خورشیدی ، مکاتب را به روی دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در این کشور مسدود کردند و سپس زنان و دختران را از رفتن به پوهنتون نیز تا امر ثانی منع کردند.

در رویداد های جداگانه در بدخشان پنج تن جان باختند

حادثه ترافیکی در راه کابل – لوگر در ۱۳ می ۲۰۱۸

مقام های طالبان از جان باختن پنج تن در رویداد های جداگانه در ولایت بدخشان خبر می دهند.

قوماندانی امنیۀ طالبان در بدخشان در اعلامیه ای گفته است که بر اثر واژگون شدن یک موتر نوع فلانکوچ در مسیر ولسوالی ارغنج‌خواه و شهر فیض‌آباد ، روز چهارشنبه ( ۲ثور) یک نفر جان باخت و سه نفر دیگر زخمی شدند.

این قوماندانی همچنان گفته است که در یک حادثۀ ترافیکی دیگر در مسیر ولسوالی شهر بزرگ بدخشان دو نفر جان باختند و چهار نفر دیگر زخمی شدند.

بی احتیاطی و تیزرانی رانندگان ، عدم رعایت قوانین ترافیکی و خرابی جاده ها از عوامل عمدۀ رویداد های ترافیکی در افغانستان دانسته می شود.

فرماندهی امنیۀ طالبان در بدخشان همچنان گفته است که دو تن روز گذشته در ولسوالی جرم این ولایت هنگام آب‌بازی غرق شدند و جان باختند.

