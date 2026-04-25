افغانستان
طالبان از افغانهایی که در قطر بهسر میبرند و در انتظار رفتن به امریکا هستند، خواست به افغانستان بازگردند
وزارت خارجه حکومت طالبان در بیانیهای که روز شنبه ۵ ثور منتشر شد، به افغانهایی که در قطر بهسر میبرند و در انتظار رفتن به امریکا هستند اطمینان داده و گفته که اگر کدام افغان قصد رفتن به کشور دیگری را داشته باشد، میتواند در زمان مناسب از راههای قانونی دوباره اقدام کند.
روزنامه نیویارک تایمز روز سهشنبه (۲۱ اپریل) گزارش داد که حدود یکهزار و یکصد افغان که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، در یک کمپ نظامی در قطر به امید رفتن به امریکا جابهجا شدهاند، اکنون با یک تصمیم دشوار روبهرو هستند.
آنها یا به افغانستان تحت حاکمیت طالبان بازگردند یا به جمهوری دموکراتیک کانگو فرستاده شوند.
ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، هفته گذشته در صفحه ایکس خود نگرانیاش را درباره افغانهایی ابراز کرد که پس از بازگشت طالبان به قدرت به کشورهای خارجی رفتهاند و اکنون دوباره به افغانستان بازگردانده میشوند.
واردات و فروش پَتاقیها و مواد آتشبازی از سوی طالبان ممنوع اعلام شد
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان روز جمعه ۴ ثور اعلام کرد که به گمرکات دستور داده تا از واردات این مواد جلوگیری کنند و پَتاقیهایی وارد شده را دوباره به محل اصلیشان بازگردانند.
به گفته طالبان، این تصمیم به دستور رهبری آنها اتخاذ شده و با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
در سالهای گذشته نیز درخواستهایی برای جلوگیری از واردات پَتاقیها و مواد آتشبازی به افغانستان مطرح شده، اما از آن جلوگیری نشده بود.
سازمان همکاری شانگهای: افغانستان باثبات برای امنیت منطقه ضروریست
معاونان وزارتهای امور خارجۀ سازمان همکاری شانگهای روز جمعه(۴ ثور) در نشستی در مسکو درمورد وضعیت افغانستان و منطقه گفتگو کردند.
اشتراککنندگان این نشست بار دیگر حمایت شان را از افغانستان بهحیث یک کشور مستقل، بیطرف و صلحآمیز عاری از تهدیدات تروریستی، جنگ و مواد مخدر ابراز کردند.
اعضای سازمان همکاری شانگهای پیش از این نیز یک افغانستان باثبات را برای پیشرفت امنیت درازمدت در منطقه ضروری دانستهاند.
بیشتر کشورهای عضو این سازمان در مورد قاچاق مواد مخدر از افغانستان ابراز نگرانی کردهاند.
سازمان همکاری شانگهای در سال ۲۰۰۱ تأسیس شد؛ روسیه، چین، کشورهای آسیای میانه، هند، پاکستان، ایران و بلاروس از اعضای آن هستند.
تا کنون بیش از ۷ هزار افغان به مدینه منوره انتقال داده شدهاند
وزارت ارشاد، حج و اوقاف حکومت طالبان می گوید که تا کنون ۷ هزار و ۲۶۳ افغان برای اشتراک در مراسم حج به مدینه منوره انتقال داده شدهاند.
این وزارت روز جمعه ۴ ثور در یک اعلامیه گفت که این افراد از یک هفته به اینسو از طریق پروازها به عربستان سعودی انتقال یافتهاند.
قرار است امسال سیهزار افغان از افغانستان از طریق پروازهای شرکتهای هوایی آریانا و کامایر، در ۹۶ پرواز به عربستان سعودی انتقال داده شوند.
مراسم حج امسال در هفته پایانی ماه می آغاز میشود.
شماری از افغانها تحولات منطقه و وضعیت افغانستان را نشستی در ترکیه به بحث گرفتند
شماری از افغانها روز جمعه ۴ ثور در پایتخت ترکیه انقره، درباره تحولات منطقه و وضعیت افغانستان گفتگو کردند.
شکریه بارکزی سفیر پیشین افغانستان در ناروی و یکی از اشتراک کننده های این نشست به رادیو آزادی گفت که این نشست از سوی یک مرکز تحقیقاتی ترکیه به نام «لاجورد یولی» برگزار شده بود.
خانم بارکزی افزود که در این نشست، در کنار شماری از اعضای کابینه و پارلمان نظام جمهوری مخلوع افغانستان، برخی چهرههای سیاسی نیز حضور داشتند و این نشست بیشتر جنبه اکادمیک داشت.
مرکز لاجورد یولی در یک اعلامیه گفته که افغانستان در سالهای اخیر با چالش های عمیقی روبهرو بوده که تحت تأثیر تحولات منطقهای قرار گرفته است.
به باور این مرکز، این تغییرات پرسشهایی را در مورد حکومتداری و مشروعیت در افغانستان مطرح کرده است.
در نشست آستانه بر مدیریت مشترک آب، منابع طبیعی و تقویت همکاریهای منطقهای تأکید شد
در نشستی سه روزۀ زیر عنوان «کوهها و تغییرات اقلیمی» که درپایتخت قزاقستان آستانه، برگزار شده بود، در مورد تأثیرات تغییر اقلیم، مدیریت مشترک آب و منابع طبیعی گفتگو و بر تقویت همکاریهای منطقهای تأکید شد.
در این نشست که روز جمعه به پایان رسید، نمایندگانی از حکومت طالبان در افغانستان، کشورهای آسیای میانه و شماری از سازمانهای بینالمللی اشتراک کرده بودند.
اداره ملی حفاظت محیط زیست حکومت طالبان در بیانیهای گفته که درنشست آستانه، هیأتی به رهبری مولوی مطیعالحق خالص، رئیس این اداره خواستار توجه بیشتر جامعه جهانی به مناطق کوهستانی مانند افغانستان شدهاند.
این نشست منطقهای در حالی برگزار می شود که نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد یوناما به تازگی گفته که افغانستان از نظر مدیریت پیامدهای اقلیمی، یکی از آسیبپذیرترین کشورها در جهان است و در عین حال آمادگی بسیار کمی برای مدیریت این پیامدها دارد.
این در حالی است که در ۶ حمل، موج بهاری بارندگیها و سیلابهای ویرانگر در افغانستان آغاز شد و در ولایتهای مختلف هزاران نفر را متضرر ساخت.
سیلابهای ناگهانی و غیرمنتظره در افغانستان به زندگی، خانهها و داراییهای مردم آسیب زده و مشکلات آنان را بیشتر ساخته است.
میزبانی کابل از مسابقات کورش و دیگر کشتیهای سنتی با حضور دهها ورزشکار از کشورهای مطقه
مسابقات کورش و دیگر کشتیهای سنتی در کابل با حضور دهها ورزشکار از افغانستان و ۶ کشور منطقه وارد دومین روزش شد.
در این مسابقات که روز پنجشنبه آغاز شد، ۱۶۰ ورزشکار مرد از افغانستان، ایران، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان و ازبیکستان در بخش کورش، سامبو، کشتی رستمی و پهلوانی شرکت کرده اند.
برخی ورزشکاران افغان در این مسابقات حریفان خارجی خود را شکست دادند و به دورهای بعدی راه یافتند.
کابل درحالی میزبان این مسابقات تنها با حضور ورزشکاران مرد است که زنان و دختران از هرگونه فعالیتهای ورزشی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان محروم هستند و حتا اجازۀ حضور در مکانهای برگزاری مسابقات را ندارند.
شماری از زیادی از ورزشکاران زن افغانستان را ترک کردند و در دیگر کشورها به ورزش خود ادامه میدهند.
ترمپ: از برنامۀ انتقال پناهجویان افغان از قطر به کانگو خبر ندارم
دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که از برنامۀ انتقال ۱۱۰۰ افغان از قطر به کانگو خبر ندارد.
ترمپ پنجشنبه شب، ۳ ثور در قصر سفید در پاسخ به پرسش یک خبرنگار گفت که در این باره اطلاع ندارد، اما این موضوع را دنبال خواهد کرد.
این درحالیست که نویارک تایمز هفتۀ گذشته گزارش داد که امریکا برنامه دارد تا ۱۱۰۰ افغان از جمله ۴۰۰ کودک را از یک کمپ نظامی در قطر به جمهوری دموکراتیک کانگو منتقل کند.
پناهجویان افغان مستقر در کمپ "سیلیه" هم که از چند سال به این سو در این کمپ در انتظار رفتن به امریکا بسر میبرند، پیش از این بارها در گفتوگو با رادیو آزادی از سرنوشت نامعلومشان نگرانی کرده اند.
بازداشت ۲۱ تن در بغلان؛ آلههای موسیقی و الکل ضبط شد
قوماندانی امنیه حکومت طالبان در ولایت بغلان گفته است که ۲۱ نفر به اتهام نواختن آلههای موسیقی و استفاده از مشروبات الکلی بازداشت شدهاند.
این قوماندانی به روز پنجشنبه، ۳ ماه ثور در شبکه ایکس نوشت که از نزد این افراد چند آله موسیقی به دست آمده است.
در ادامه گفته شده است که آلههای موسیقی شامل دمبوره، غیچک، طبله و هارمونیه میشود.
به گفتۀ قوماندانی امنیه حکومت طالبان در ولایت بغلان، از نزد افراد بازداشت شده ۱۳ بوتل شراب هم کشف و ضبط شده است.
پس از حاکمیت دوبارۀ طالبان بر افغانستان در پانزدهم آگست سال ۲۰۲۱، موسیقی منع و در چند مورد آلههای موسیقی به آتش کشیده شده است.
کمک ۱۷۵ هزار یورویی اتحادیه اروپا برای سیلابزدگان افغانستان
اتحادیه اروپا اعلام کرد که برای کمکرسانی به افرادی که بیشترین زیان را در نتیجۀ سیلابهای اخیر در افغانستان متحمل شدهاند، ۱۷۵ هزار یورو معادل بیش از ۱۳ میلیون افغانی فراهم میکند.
این اتحادیه به روز پنجشنبه، ۳ ماه ثور در بیانیهای نوشت که با استفاده از این بودجه حدود دوازده هزار تن در ولایتهای بادغیس، فراه، غور، هلمند، هرات، کندهار، لوگر و ارزگان مورد حمایت قرار خواهند گرفت.
این کمک پس از آن اعلام شد که بخشهای مختلف افغانستان اخیراً شاهد بارندگی و سیلاب بوده است.
اداره رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان اعلام کرده است که شمار جان باختگان حوادث طبیعی بشمول سیلابها به ۲۱۴ تن رسیده است.