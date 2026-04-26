شاخص جهانی تروریسم: افغانستان در ردۀ یازدهم کشور های متأثر از تروریسم قرار گرفته؛ طالبان چه گفتند؟

این در حالی است که نگرانی هایی در مورد حضور و فعالیت گروه های هراس افگن در قلمرو افغانستان زیر حاکمیت طالبان همچنان وجود دارد.

عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخلۀ طالبان، در پیام ویدیویی در ایکس روز یکشنبه (۶ ثور) مدعی شد که افغانستان در مسیر تحکیم امنیت و توسعۀ اقتصادی قرار دارد.

«این تحول بزرگ که نتیجۀ مدیریت موثر رهبری و تلاش‌ نیروهای امنیتی می باشد ، افغانستان را از ناامنی به سوی امنیت و رشد اقتصادی سوق داده است و یک فرصت مهمی تاریخی در عرصه شکوفایی مبدل نموده است.»

بر اساس رده بندی شاخص جهانی تروریسم که اخیراً توسط موسسه اقتصاد و صلح منتشر شد ، فعالیت‌های تروریستی در افغانستان ۹۵ درصد کاهش یافته است.

در این شاخص، افغانستان از ده کشور برتر که با بالاترین خطر تروریسم مواجه هستند، خارج شده و در ردۀ یازدهم قرار گرفته است

پاکستان ، در صدر این شاخص قرار گرفته و آسیب‌دیده‌ترین کشور از تروریسم در جهان دانسته شده است.

در گزارش شاخص جهانی تروریسم اشاره شده که این گزارش در برگیرندۀ موارد خشونت توسط عوامل دولتی و اقدامات سختگیرانه و سرکوبگرانۀ حکومت طالبان نیست.

بر اساس شاخص جهانی تروریسم ، افغانستان تحت کنترل طالبان چندین سال است که شاهد کاهش فعالیت‌های تروریستی است ، در حالی که پیش از سقوط نظام جمهوری، افغانستان در جایگاه نخست شاخص جهانی تروریسم قرار داشت. طالبان مسئول بسیاری حملات هراس افگنانه دانسته می شدند ، حملاتی که در آن بر اساس گزارش ها عمدتاً مردم عام کشته و زخمی شدند.

طالبان در آن زمان اغلب ادعاها در بارۀ وارد شدن تلفات به غیرنظامیان در حملات این گروه را انکار می‌کردند.

طالبان در حالی ادعا می‌کنند که امنیت را تقریباً در همه افغانستان برقرار کرده اند که پس از بازگشت این گروه به قدرت در تابستان ۱۴۰۰ خورشیدی ، چندین حمله در مناطق مختلف افغانستان صورت گرفته و مسئولیت برخی از این حملات را شاخۀ ولایت خراسان داعش پذیرفت.





در تیراندازی بر افراد ملکی توسط افراد مسلح ناشناس در (۲۱حمل) در روستای ده‌مهری ولسوالی انجیل ولایت هرات دست‌کم یازده تن کشته و بیش از ده تن دیگر زخمی شدند.

مسئولیت این حمله را هیچ گروهی هنوز نپذیرفته . در گذشته مسئولیت بسیاری حملات به شیعیان در افغانستان را داعش بر عهده گرفته بود.

در حالی که طالبان همچنان از تلاش‌های خود برای برقراری امنیت و ثبات در منطقه حرف می‌زند، تاجکستان در همسایگی افغانستان از نوامبر گذشته شاهد حداقل ده حمله بوده است ، حملاتی که بر بنیاد گزارش ها از خاک افغانستان به قلمرو تاجکستان صورت گرفته و یا مهاجمان از افغانستان وارد خاک تاجکستان شده بودند.

در این حملات از کشته شدن دست‌کم ۵ کارگر چینی و برخی از مرزبانان تاجکستان گزارش شده بود.

تاجکستان به دنبال این حملات اعلام کرد که چندین مهاجم را از بین برده و حضور نظامی و پایگاه‌های خود را در امتداد مرز با افغانستان تقویت می‌کند.

از سوی دیگر پاکستان، همسایۀ دیگر افغانستان که در صدر شاخص تروریسم جهانی قرار گرفته ، امسال چندین بار، با نیروهای طالبان جنگیده و به شمول کابل در مناطق مختلف افغانستان حملات هوایی انجام داده است.

در شاخص جهانی تروریسم ، به تلفات غیرنظامیان در حملات هوایی پاکستان اشاره نشده است.

مرگبارترین حمله در ۱۶ مارچ به یک مرکز ترک اعتیاد در کابل بود.

دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان ،یوناما، گفته که در این حمله ۱۴۳ غیرنظامی کشته و حداقل ۲۵۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

حکومت طالبان ، تعداد کشته‌شدگان را بیش از ۴۰۰ نفر اعلام کرده است.

مقام های پاکستان مدعی اند که در حملۀ اردوی این کشور در کابل مرکز ترک اعتیاد نه بلکه مراکز نظامی طالبان هدف قرار داده شده بودند.

پیش از این حمله، یوناما گفته بود که از اواخر ماه فبروری به اینسو، دست‌کم ۷۶ غیرنظامی در حملات طالبان و نیروهای پاکستانی کشته و ۲۱۳ نفر دیگر زخمی شده‌اند.



























