اتریش به دنبال تسهیل اخراج ها به افغانستان

کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا تلاش می کنند که کشورهای شریک بالقوه آنها خارج از اتحادیه از مراکزی موسوم به «مراکز بازگشت» برای پناهجویان رد شده میزبانی کنند.

این در حالی است که قانونگذاران اتحادیۀ اروپا و کشورهای عضو در حال بررسی جزئیات این تلاش ها هستند.

دنمارک، اتریش، یونان، جرمنی و هالند در ماه مارچ اعلام کردند که در حال برنامه‌ریزی و هماهنگی اند.

در بیانیه‌ای دولتی آمده است که وزرای داخله و خارجۀ اتریش برای امضای توافقنامه‌ای جهت تسهیل اخراج‌ها در ۷ ماه می به ازبکستان سفر خواهند کرد.

مارکوس هایندل، سخنگوی وزارت داخلۀ اتریش، به فرانس پرس گفت: «این یک توافق مهم برای انتقال افرادی است که با اخراج به کشور خود به ویژه افغانستان مواجه هستند.»

اتریش از سال گذشته به اینطرف ، چندین افغان را اخراج کرده است.

این کشور همچنان چندین سوری را به سوریه بازگردانده است.

منابع اتحادیۀ اروپا اخیراً به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که «هیئت فنی» حکومت طالبان به بروکسل سفر می‌کند و قرار است با نمایندگان کشورهای عضو نشست و گفت‌وگوهایی داشته باشد.

بر اساس گزارش ، این گفتگو ها با تمرکز بر اخراج آن‌عده از شهروندان افغانستان از کشورهای اروپایی انجام می‌شود که حق اقامت در این اتحادیه را ندارند و قرار است بازگشت داده شوند.

مارکز لامرت ، سخنگوی کمیسیون اروپا گفته است که تماس‌ها در سطح فنی میان مقام‌های اتحادیه اروپا و حکومت طالبان برای بازگرداندن پناهجویان افغان ادامه دارد.

او همچنان گفته که نمی‌تواند تایید کند که نشست با حضور مقام‌های طالبان در بروکسل برگزار می شود یا خیر.

هیچ کشوری به جز روسیه هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است.

با وجود نگرانی‌های گروه‌های حقوق بشر و کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، از میان ۲۷ کشور عضو اتحادیۀ اروپا، حدود ۲۰ کشور تلاش‌هایی را آغاز کرده‌اند تا افغان‌هایی را که در جرایم دخیل هستند و حق اقامت در این اتحادیه را ندارند، اخراج کنند.

ریچارد بنت گزارشگر ویژۀ سازمان ملل برای حقوق بشر افغانستان هفتۀ گذشته گفت که گزارش ها در مورد این که قرار است اتحادیۀ اروپا از مقامات طالبان برای بحث در مورد اخراج افغان ها میزبانی کند، جداً نگران کننده است.



