حکومت طالبان: بیش از یکهزار خانواده از طریق گذرگاههای مختلف وارد افغانستان شدهاند.
حکومت طالبان گفته که روز پنجشنبه ۱۰ ثور بیش از یکهزار خانواده از طریق گذرگاههای مختلف وارد افغانستان شدهاند.
کمیسیون رسیدگی به مشکلات مهاجران طالبان ادعا کرده که به صدها خانواده کمکهای نقدی صورت گرفته و سیمکارت نیز به آنها توزیع شده است.
این در حالیست که خانوادههایی که به تازگی از کشورهای همسایه به افغانستان بازگشتهاند، میگویند که اکنون با دشواری های اقتصادی روبررو هستند.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که از سال ۲۰۲۳ تاکنون، بیش از ۵ میلیون افغان از کشورهای همسایه به افغانستان بازگشتهاند.
کمیتۀ بینالمللی صلیب سرخ می گوید، به هزاران افغان در نورستان کمک کرده است
کمیته بینالمللی صلیب سرخ در افغانستان می گوید که در دو ولسوالی ولایت نورستان به هزاران افغان که به دلیل جنگهای پاکستان و افغانستان آسیب دیدهاند، کمک کرده است.
صلیب سرخ روز جمعه(۱۱ ثور) خبر داد که در ولسوالیهای کامدیش و برگ متال به هفده هزار خانواده آسیبدیده، آرد، روغن و چند مواد غذایی دیگر کمک کرده است.
به گفتۀ صلیب سرخ، این کمک را بهطور مشترک با برنامۀ جهانی غذا سازمان ملل متحد انجام داده است.
یک مقام سازمان ملل متحد خواستار آزادی فوری خبرنگاران بازداشتشده از سوی طالبان شد
یک مقام ملل متحد در آستانهٔ روز جهانی آزادی مطبوعات، از حکومت طالبان در افغانستان خواسته که همهٔ خبرنگاران بازداشتشده را بدون قید و شرط فوراً آزاد کند.
ریچارد بنت گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان افزوده که طالبان در افغانستان باید تضمین کنند تا کارکنان رسانهها بتوانند از حق آزادی بیان استفاده کنند و وظایف خود را بدون ترس، انتقامگیری، آزار و اذیت یا بازداشت انجام دهند.
بنت میگوید که پس از بازگشت طالبان به قدرت، آزادی مطبوعات در افغانستان بهگونهٔ نگرانکنندهای کاهش یافته، گزارشدهی مستقل بهشدت محدود شده و خبرنگاران و کارکنان رسانهها در فضای محدودیت و سانسور، تحت کنترول حاکمان فعلی فعالیت میکنند.
سازمان حمایت از رسانههای افغانستان امسو در ۲۲ حمل گفته بود که وضعیت روحی سه خبرنگار، شکیب احمد نظری، بشیر هاتف و حمید فرهادی که در زندان طالبان بسر می برند مناسب نیست.
از سوی دیگر، سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید که افغانستان بار دیگر در شاخص امسال آزادی مطبوعات، در میان ۱۸۰ کشور در جایگاه ۱۷۵ قرار گرفته است.
روز جهانی آزادی مطبوعات هر سال در ۳ می تجلیل میشود.
برگزاری رقابتهای پرورشاندام در کابل
رقابتهای پرورشاندام ، روز پنجشنبه (۱۰ ثور) در کابل آغاز شد.
در این رقابتها، ۹۸ ورزشکار در وزن های مختلف با یک دیگر رقابت می کنند.
مسئولان، گفته اند که این رقابت ها به هدف شناسایی و گزینش ورزشکاران برتر به تیم منتخب کابل راه اندازی شده است.
احتمال بارندگی و سیل در هفده ولایت پیشبینی شده است
ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان از احتمال بارانهای شدید و جاری شدن سیل در ۱۷ ولایت افغانستان هشدار داده است.
این ریاست گفته است که بغلان، سمنگان، تخار، بدخشان، ننگرهار، میدانوردک، لوگر، پکتیا، خوست، بلخ، سرپل، فاریاب، بادغیس، غور، دایکندی، بامیان و پروان امروز جمعه (۱۱ثور) شاهد باران شدید ، رعد و برق و سیل های آنی خواهند بود.
میزان بارندگی در نقاط مختلف بین ۱۰ تا ۲۵ میلیمتر پیشبینی شده است.
لغزش تپه در بدخشان؛ پنج کارگر معدن طلا جان باختند
مسوولان محلی طالبان در بدخشان میگویند که پنج تن در جریان مرحلۀ ابتدایی استخراج طلا در پی لغزش تپه در این ولایت جان باختهاند.
محمد اکرم اکبری، رئیس مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در بدخشان گفته است که این رویداد صبح روز پنجشنبه (۱۰ ثور) در منطقۀ «پستاو» ولسوالی شهربزرگ رخ داده است.
گزارش شده که برخی افراد هنوز ناپدید اند.
حامد کرزی: بسته بودن مکاتب و پوهنتونها بهروی دختران باعث وابستگی افغانستان به خارج خواهد شد
حامد کرزی، رئیسجمهور پیشین افغانستان در بارۀ گزارش یونیسف در خصوص پیآمدهای تداوم ممنوعیت آموزش و کار زنان و دختران در این کشور ابراز نگرانی کرده است.
آقای کرزی ، روز پنجشنبه ( ۱۰ثور) در ایکس نوشت: «دوام ممنوعیت آموزش و بسته بودن درب مکاتب و پوهنتونها بهروی دختران، باعث تضعیف توانایی ملی، احتیاج شدید و وابستگی افغانستان به خارج خواهد شد.»
او تاکید کرده است که مکاتب و پوهنتون ها در افغانستان بهروی دختران هرچه زودتر گشوده شودند.
از سوی دیگر ، زلمی خلیلزاد نمایندۀ پیشین ایالات متحده در امور صلح افغانستان در پستی در ایکس از طالبان خواسته است که به گزارش یونیسف به صورت واقعی و اساسی پاسخ دهند.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد ،یونیسف، در گزارشی روز سه شنبه گفت که با ادامۀ ممنوعیت آموزش و کار زنان و دختران، افغانستان تا سال ۲۰۳۰ میلادی، ۲۰ هزار معلم زن و پنج هزار و ۴۰۰ کارمند صحی زن را از دست خواهد داد.
طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در تابستان ۱۴۰۰ خورشیدی ، دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس پوهنتون ها را به روی دختران و زنان بسته کردند.
این گروه در ادامۀ وضع محدودیت ها بر زنان در قوس سال ۱۴۰۳ مانع رفتن دختران و زنان به انستیتوتهای طبی شد.
یک مرد افغان به دلیل نقش داشتن در چندین حمله به شمول حمله در میدان هوایی کابل مجرم شناخته شد
یک هیئت منصفه فدرال در امریکا روز چهارشنبه یک مرد افغان را به دلیل نقش داشتن در چندین حمله به شمول حمله انتحاری سال ۲۰۲۱ در میدان هوایی کابل که دستکم ۱۷۰ افغان و ۱۳ سرباز امریکایی را کشت، مجرم شناخت.
محمد شریفالله، عضو شاخه خراسان گروه دولت اسلامی (داعش) در افغانستان و پاکستان، در ایالت ویرجینیا به اتهام توطئه برای ارائه حمایت مادی به یک سازمان تروریستی محکوم شد و ممکن تا ۲۰ سال زندانی شود.
سارنوالان گفتهاند که شریفالله مسیر حمله به میدان هوایی کابل را برای عامل انتحاری شناسایی کرده بود؛ حملهای که در میان ازدحام مردم در روزهای پس از تسلط طالبان بر کابل انجام شد.
ایالات متحده در آگست ۲۰۲۱ آخرین نیروهای خود را از افغانستان خارج کرد و به روند پرآشوب تخلیه هزاران افغان پایان داد.
شریفالله در مارچ ۲۰۲۵ از پاکستان به امریکا منتقل شد و در محکمه فدرال در الکساندریا محاکمه شد.
مقامهای امریکایی گفتهاند که شریفالله در چندین حمله داعش خراسان از سال ۲۰۱۶ تا زمان بازداشتش در پاکستان نقش داشته است؛ از جمله حمله انتحاری جون ۲۰۱۶ علیه محافظان نیپالی سفارت کانادا در کابل.
او همچنین متهم است که به مهاجمان حمله سال ۲۰۲۴ بر تالار کروکاس سیتی در نزدیکی مسکو آموزش استفاده از ساح داده است.
اوچا: درگیریهای اخیر طالبان و پاکستان وضعیت بشری در شرق افغانستان را بدتر کرده است
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) اعلام کرده که درگیریهای اخیر میان افغانستان و پاکستان وضعیت بشری در شرق افغانستان را وخیمتر کرده است.
بر اساس گزارش اخیر اوچا، حملات هوایی و گلولهباران در ۲۷ اپریل بر اسعدآباد و بخشهایی از کنر، دستکم هفت کشته و نزدیک به ۷۹ زخمی برجا گذاشته که بیشتر آنان زنان و کودکان بودهاند.
این حملات به تأسیسات غیرنظامی، از جمله یک مخزن تیل، لیلیه پوهنتون و دیگر اماکن عمومی نیز آسیب رسانده است.
اوچا گفته است که از ماه فبروری تاکنون بیش از صد هزار نفر در شرق و جنوبشرق افغانستان بیجا شدهاند و بسیاری از آنان با کمبود سرپناه، غذا و خدمات صحی روبهرو هستند.
سناتوران امریکایی خواستار توقف طرح احتمالی انتقال مهاجران افغان به کانگو شدند
بیستودو عضو سنای امریکا از دولت دونالد ترمپ خواستهاند هرگونه طرح احتمالی برای انتقال مهاجران افغان به جمهوری دموکراتیک کانگو را متوقف کند.
این سناتوران در نامهای روز سهشنبه ۸ ثور به مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا در مورد پیامد های این اقدام هشدار دادهاند که میتواند جان متحدان افغان نیروهای امریکایی را با خطر روبرو سازند.
در این نامه آمده است که بیش از هزار افغان مقیم قطر ممکن است به کانگو منتقل شوند، افرادی که بسیاری از آنان مترجمان پیشین و همکاران نیروهای امنیتی امریکا بودهاند.
سناتورها این اقدام را «ظالمانه و خیانتآمیز» خوانده و خواستار اجرای تعهدات امریکا در قبال متحدان افغان خود شدهاند.
این درحالی که پس از نشر گزارش ها درباره طرح احتمالی انتقال این مهاجران افغان به کانگو ترمپ هفته گذشته در واکنش به این گزارشها، گفت که از چنین طرحی آگاه نیست. او افزود: «نمیدانم، باید بررسی کنم.»