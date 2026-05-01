حامد کرزی، رئیس‌جمهور پیشین افغانستان در بارۀ گزارش یونیسف در خصوص پی‌آمدهای تداوم ممنوعیت آموزش و کار زنان و دختران در این کشور ابراز نگرانی کرده است.

آقای کرزی ، روز پنجشنبه ( ۱۰ثور) در ایکس نوشت: «دوام ممنوعیت آموزش و بسته بودن درب مکاتب و پوهنتون‌ها به‌روی دختران، باعث تضعیف توانایی ملی، احتیاج شدید و وابستگی افغانستان به خارج خواهد شد.»

او تاکید کرده است که مکاتب و پوهنتون ها در افغانستان به‌روی دختران هرچه زودتر گشوده شودند.

از سوی دیگر ، زلمی خلیلزاد نمایندۀ پیشین ایالات متحده در امور صلح افغانستان در پستی در ایکس از طالبان خواسته است که به گزارش یونیسف به صورت واقعی و اساسی پاسخ دهند.

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد ،یونیسف، در گزارشی روز سه شنبه گفت که با ادامۀ ممنوعیت آموزش و کار زنان و دختران، افغانستان تا سال ۲۰۳۰ میلادی، ۲۰ هزار معلم زن و پنج هزار و ۴۰۰ کارمند صحی زن را از دست خواهد داد.

طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در تابستان ۱۴۰۰ خورشیدی ، دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس پوهنتون ها را به روی دختران و زنان بسته کردند.

این گروه در ادامۀ وضع محدودیت ها بر زنان در قوس سال ۱۴۰۳ مانع رفتن دختران و زنان به انستیتوت‌های طبی شد.