جمعه ۱۱ ثور ۱۴۰۵ کابل ۰۲:۰۷

برگزاری رقابت‌های پرورش‌اندام در کابل

رقابت‌های پرورش‌اندام ، روز پنج‌شنبه (۱۰ ثور) در کابل آغاز شد.

در این رقابت‌ها، ۹۸ ورزش‌کار در وزن های مختلف با یک دیگر رقابت می کنند.

مسئولان، گفته اند که این رقابت ها به هدف شناسایی و گزینش ورزشکاران برتر به تیم منتخب کابل راه اندازی شده است.

احتمال بارندگی و سیل در هفده ولایت پیش‌بینی شده است

ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان از احتمال باران‌های شدید و جاری شدن سیل در ۱۷ ولایت افغانستان هشدار داده است.

این ریاست گفته است که بغلان، سمنگان، تخار، بدخشان، ننگرهار، میدان‌وردک، لوگر، پکتیا، خوست، بلخ، سرپل، فاریاب، بادغیس، غور، دایکندی، بامیان و پروان امروز جمعه (۱۱ثور) شاهد باران شدید ، رعد و برق و سیل های آنی خواهند بود.

میزان بارند‌گی در نقاط مختلف بین ۱۰ تا ۲۵ میلی‌متر پیش‌بینی شده است.

لغزش تپه در بدخشان؛ پنج کارگر معدن طلا جان باختند

مسوولان محلی طالبان در بدخشان می‌گویند که پنج تن در جریان مرحلۀ ابتدایی استخراج طلا در پی لغزش تپه در این ولایت جان باخته‌اند.

محمد اکرم اکبری، رئیس مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در بدخشان گفته است که این رویداد صبح روز پنج‌شنبه (۱۰ ثور) در منطقۀ «پستاو» ولسوالی شهربزرگ رخ داده است.

گزارش شده که برخی افراد هنوز ناپدید اند.

حامد کرزی: بسته بودن مکاتب و پوهنتون‌ها به‌روی دختران باعث وابستگی افغانستان به خارج خواهد شد

حامد کرزی، رئیس‌جمهور پیشین افغانستان در بارۀ گزارش یونیسف در خصوص پی‌آمدهای تداوم ممنوعیت آموزش و کار زنان و دختران در این کشور ابراز نگرانی کرده است.

آقای کرزی ، روز پنجشنبه ( ۱۰ثور) در ایکس نوشت: «دوام ممنوعیت آموزش و بسته بودن درب مکاتب و پوهنتون‌ها به‌روی دختران، باعث تضعیف توانایی ملی، احتیاج شدید و وابستگی افغانستان به خارج خواهد شد.»

او تاکید کرده است که مکاتب و پوهنتون ها در افغانستان به‌روی دختران هرچه زودتر گشوده شودند.

از سوی دیگر ، زلمی خلیلزاد نمایندۀ پیشین ایالات متحده در امور صلح افغانستان در پستی در ایکس از طالبان خواسته است که به گزارش یونیسف به صورت واقعی و اساسی پاسخ دهند.

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد ،یونیسف، در گزارشی روز سه شنبه گفت که با ادامۀ ممنوعیت آموزش و کار زنان و دختران، افغانستان تا سال ۲۰۳۰ میلادی، ۲۰ هزار معلم زن و پنج هزار و ۴۰۰ کارمند صحی زن را از دست خواهد داد.

طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در تابستان ۱۴۰۰ خورشیدی ، دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس پوهنتون ها را به روی دختران و زنان بسته کردند.

این گروه در ادامۀ وضع محدودیت ها بر زنان در قوس سال ۱۴۰۳ مانع رفتن دختران و زنان به انستیتوت‌های طبی شد.

یک مرد افغان به دلیل نقش داشتن در چندین حمله به شمول حمله در میدان هوایی کابل مجرم شناخته شد

یک هیئت منصفه فدرال در امریکا روز چهارشنبه یک مرد افغان را به دلیل نقش داشتن در چندین حمله به شمول حمله انتحاری سال ۲۰۲۱ در میدان هوایی کابل که دست‌کم ۱۷۰ افغان و ۱۳ سرباز امریکایی را کشت، مجرم شناخت.

محمد شریف‌الله، عضو شاخه خراسان گروه دولت اسلامی (داعش) در افغانستان و پاکستان، در ایالت ویرجینیا به اتهام توطئه برای ارائه حمایت مادی به یک سازمان تروریستی محکوم شد و ممکن تا ۲۰ سال زندانی شود.

سارنوالان گفته‌اند که شریف‌الله مسیر حمله به میدان هوایی کابل را برای عامل انتحاری شناسایی کرده بود؛ حمله‌ای که در میان ازدحام مردم در روزهای پس از تسلط طالبان بر کابل انجام شد.

ایالات متحده در آگست ۲۰۲۱ آخرین نیروهای خود را از افغانستان خارج کرد و به روند پرآشوب تخلیه هزاران افغان پایان داد.

شریف‌الله در مارچ ۲۰۲۵ از پاکستان به امریکا منتقل شد و در محکمه فدرال در الکساندریا محاکمه شد.

مقام‌های امریکایی گفته‌اند که شریف‌الله در چندین حمله داعش خراسان از سال ۲۰۱۶ تا زمان بازداشتش در پاکستان نقش داشته است؛ از جمله حمله انتحاری جون ۲۰۱۶ علیه محافظان نیپالی سفارت کانادا در کابل.

او همچنین متهم است که به مهاجمان حمله سال ۲۰۲۴ بر تالار کروکاس سیتی در نزدیکی مسکو آموزش استفاده از ساح داده است.

اوچا: درگیری‌های اخیر طالبان و پاکستان وضعیت بشری در شرق افغانستان را بدتر کرده است

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) اعلام کرده که درگیری‌های اخیر میان افغانستان و پاکستان وضعیت بشری در شرق افغانستان را وخیم‌تر کرده است.

بر اساس گزارش اخیر اوچا، حملات هوایی و گلوله‌باران در ۲۷ اپریل بر اسعدآباد و بخش‌هایی از کنر، دست‌کم هفت کشته و نزدیک به ۷۹ زخمی برجا گذاشته که بیشتر آنان زنان و کودکان بوده‌اند.

این حملات به تأسیسات غیرنظامی، از جمله یک مخزن تیل، لیلیه پوهنتون و دیگر اماکن عمومی نیز آسیب رسانده است.

اوچا گفته است که از ماه فبروری تاکنون بیش از صد هزار نفر در شرق و جنوب‌شرق افغانستان بی‌جا شده‌اند و بسیاری از آنان با کمبود سرپناه، غذا و خدمات صحی روبه‌رو هستند.

سناتوران امریکایی خواستار توقف طرح احتمالی انتقال مهاجران افغان به کانگو شدند

بیست‌ودو عضو سنای امریکا از دولت دونالد ترمپ خواسته‌اند هرگونه طرح احتمالی برای انتقال مهاجران افغان به جمهوری دموکراتیک کانگو را متوقف کند.

این سناتوران در نامه‌ای روز سه‌شنبه ۸ ثور به مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا در مورد پیامد های این اقدام هشدار داده‌اند که می‌تواند جان متحدان افغان نیروهای امریکایی را با خطر روبرو سازند.

در این نامه آمده است که بیش از هزار افغان مقیم قطر ممکن است به کانگو منتقل شوند، افرادی که بسیاری از آنان مترجمان پیشین و همکاران نیروهای امنیتی امریکا بوده‌اند.

سناتورها این اقدام را «ظالمانه و خیانت‌آمیز» خوانده و خواستار اجرای تعهدات امریکا در قبال متحدان افغان خود شده‌اند.

این درحالی که پس از نشر گزارش ها درباره طرح احتمالی انتقال این مهاجران افغان به کانگو ترمپ هفته گذشته در واکنش به این گزارش‌ها، گفت که از چنین طرحی آگاه نیست. او افزود: «نمی‌دانم، باید بررسی کنم.»

کمیته بین‌المللی نجات: اخراج مهاجران افغان از اروپا بحران بشری افغانستان را تشدید می‌کند

کمیته بین‌المللی نجات (IRC) نسبت به اخراج مهاجران افغان از کشورهای اروپایی ابراز نگرانی کرده و هشدار داده است که این روند می‌تواند بحران بشری افغانستان را تشدید کند.

این نهاد روز چهارشنبه ۹ ثور در اعلامیه‌ای گفته که در حالی‌که میلیون‌ها نفر در افغانستان با گرسنگی، فقر و کمبود خدمات اساسی روبه‌رو اند، بازگرداندن مهاجران فشار بیشتری بر وضعیت بشری این کشور وارد خواهد کرد.

بر اساس اعلامیه کمیته بین‌الملی نجات، هزاران افغان در اروپا با خطر اخراج مواجه‌اند و بازگشت آنان، به‌ویژه برای زنان و دختران، با چالش‌های جدی همراه خواهد بود.

این سازمان از جامعه جهانی خواسته است کمک‌های بشری به افغانستان را افزایش دهد.

بنت: «قانون مبلغین» طالبان در تضاد با قوانین بین‌المللی و حقوق بشر است

ریچارد بنت، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان با ابراز نگرانی گفته است که «قانون مبلغین» طالبان برخلاف قوانین بین‌المللی حقوق‌ بشر است و به نظر می رسد که تبعیض بر اساس مذهب به نفع مذهب حنفی قائل می‌شود.

بنت ، چهارشنبه شب (۹ثور) در ایکس نوشت: «حقوق‌ بشر از اقلیت‌های قومی و مذهبی محافظت می‌کند»

او افزوده که در حال انجام یک تحلیل کامل از این قانون است.

وزارت عدلیۀ طالبان روز سه شنبه (۸ ثور) گفت که هبت‌الله آخوندزاده رهبر این گروه «قانون مبلغین» را توشیح کرده که براساس آن «مبلغ باید مسلمان و حنفی‌مذهب باشد.»

هشدار از احتمال باران شدید و سیل در 9 ولایت افغانستان

ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان از احتمال باران و سیل در ۹ ولایت افغانستان خبر داده است.

پیش‌بینی این ریاست نشان می دهد که نورستان، کنر، ننگرهار، لوگر، پکتیا، میدان‌وردک، بغلان، تخار و بدخشان امروز پنجشنبه ( ۱۰ثور) شاهد باران شدید ، رعد و برق و سیل های آنی خواهند بود.

مقدار بارندگی در نقاط مختلف این ولایت‌ها بین ۱۰ تا ۲۰ میلی‌متر پیش‌بینی شده است.

طی حدود یک ماه اخیر بر اثر حوادث طبیعی از جمله بارندگی و سیل در افغانستان صد ها تن کشته و زخمی شدند.

