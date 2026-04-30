یک مرد افغان به دلیل نقش داشتن در چندین حمله به شمول حمله انتحاری سال ۲۰۲۱ در میدان هوایی کابل مجرم شناخته شد

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) اعلام کرده که درگیری‌های اخیر میان افغانستان و پاکستان وضعیت بشری در شرق افغانستان را وخیم‌تر کرده است.

بر اساس گزارش اخیر اوچا، حملات هوایی و گلوله‌باران در ۲۷ اپریل بر اسعدآباد و بخش‌هایی از کنر، دست‌کم هفت کشته و نزدیک به ۷۹ زخمی برجا گذاشته که بیشتر آنان زنان و کودکان بوده‌اند.

این حملات به تأسیسات غیرنظامی، از جمله یک مخزن تیل، لیلیه پوهنتون و دیگر اماکن عمومی نیز آسیب رسانده است.

اوچا گفته است که از ماه فبروری تاکنون بیش از صد هزار نفر در شرق و جنوب‌شرق افغانستان بی‌جا شده‌اند و بسیاری از آنان با کمبود سرپناه، غذا و خدمات صحی روبه‌رو هستند.