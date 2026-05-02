لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
شنبه ۱۲ ثور ۱۴۰۵ کابل ۱۰:۲۶

افغانستان

احتمال بارش باران و سرازیر شدن سیلاب در ۱۱ ولایت افغانستان پیش‌بینی شده است

آرشیف
ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال بارش باران و جاری شدن سیل در یازده ولایت افغانستان هشدار داده است.

این ریاست پیشبینی کرده است که بدخشان، تخار، کندز، بغلان، سمنگان، پروان، پنجشیر، نورستان، کنر، ننگرهار و لوگر روز یک‌شنبه (۱۲ ثور) شاهد باران شدید ، رعدوبرق و سیل خواهند بود.

میزان بارنده‌گی در نقاط مختلف بین ۱۰ تا ۳۰ میلی‌متر پیش‌بینی شده است.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

اسلام آباد ، اظهارات ریچارد لیندسی در مورد حمله به ولایت کنر را یک‌جانبه و نامتوازن خوانده است

وزارت خارجۀ پاکستان اظهارات اخیر ، ریچارد لیندسی نمایندۀ ویژۀ بریتانیا برای افغانستان در مورد حمله به ولایت کنر را یکجانبه و نامتوازن توصیف کرده است.

لیندسی به تازگی با ابراز نگرانی در مورد حملات در کنر تأکید کرده بود که باید اقدامات لازم برای محافظت از غیرنظامیان و جلوگیری از خشونت انجام شود.

اما وزارت خارجۀ پاکستان روز شنبه (۱۲ ثور) در بیانیه‌ای ادعا کرد که نیروهای این کشور مواضع طالبان افغان و آنچه را که «مراکز تروریستی» خوانده است هدف قرار داده‌اند.

مردم محلی و محصلان پوهنتون سید جمال الدین افغانی در شهر اسعد آباد کنر گفته اند که در حملات هوایی پاکستان در هفتۀ گذشته مناطق مسکونی و این پوهنتون هدف قرار گرفتند.

یک منبع طالبان در کنر به شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفته است که در حملات روز دوشنبه گذشته دستکم ۷ تن کشته و ۷۸ تن دیگر زخمی شده اند.

دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان ،یوناما، گفته است که کشته یا زخمی شدن دها غیرنظامی را در حملات هوایی به مناطقی از جمله به یک پوهنتون در اسعدآباد مستند کرده است.

ادامه خبر ...

فوزیه کوفی: طالبان خانه ام را غصب و بستگانم را بازداشت کردند

فوزیه کوفی، عضو ولسی جرگۀ پیشین افغانستان

فوزیه کوفی، عضو ولسی جرگۀ پیشین افغانستان و از فعالان حقوق زن می گوید که طالبان ، خانۀ شخصی او را غصب و شماری از بستگانش را بازداشت کرده‌اند. طالبان در این باره هنوز چیزی نگفته اند.

خانم کوفی در بیانیه‌ای در ایکس روز شنبه ( ۱۲ ثور) گفت که طالبان سه ماه پیش خانۀ شخصی وی را غصب کردند و به دنبال آن ، برخی از اعضای خانواده و نزدیکانش که در این خانه زندگی می کردند به محل دیگری کوچ کردند.

فوزیه کوفی ، افزوده است که طالبان روز سه‌شنبه هفتۀ گذشته به محل جدید اقامت اعضای خانواده و نزدیکانش هجوم برده و شماری از بستگانش و تعدادی از باشنده‌گان بدخشان را که به گفتۀ خانم کوفی ، هیچ قرابتی با او نداشتند بازداشت کردند.

او هویت و شمار بازداشت‌شد‌گان را مشخص نکرده است.

ادامه خبر ...

مسابقات کریکت تحت نام"امید وطن" در ولایت کندز آغاز شد

آرشیف
مسابقات کریکت تحت نام"امید وطن" امروز(شنبه ۱۲ ثور) در استدیوم کریکت ولایت کندز آغاز شد.

در اولین بازی این مسابقات، تیم‌های سپین غر و بست به مصاف هم رفتند.

این مسابقات تا 14 می ادامه خواهد داشت.

ادامه خبر ...

کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ می گوید، به هزاران افغان در نورستان کمک کرده است

نشان کمیته بین‌المللی صلیب سرخ(آرشیف)
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان می گوید که در دو ولسوالی ولایت نورستان به هزاران افغان که به دلیل جنگ‌های پاکستان و افغانستان آسیب دیده‌اند، کمک کرده است.

صلیب سرخ روز جمعه(۱۱ ثور) خبر داد که در ولسوالی‌های کامدیش و برگ متال به هفده هزار خانواده آسیب‌دیده، آرد، روغن و چند مواد غذایی دیگر کمک کرده است.

به گفتۀ صلیب سرخ، این کمک را به‌طور مشترک با برنامۀ جهانی غذا سازمان ملل متحد انجام داده است.

ادامه خبر ...

یک مقام سازمان ملل متحد خواستار آزادی فوری خبرنگاران بازداشت‌شده از سوی طالبان شد

یک مقام ملل متحد در آستانهٔ روز جهانی آزادی مطبوعات، از حکومت طالبان در افغانستان خواسته که همهٔ خبرنگاران بازداشت‌شده را بدون قید و شرط فوراً آزاد کند.

ریچارد بنت گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان افزوده که طالبان در افغانستان باید تضمین کنند تا کارکنان رسانه‌ها بتوانند از حق آزادی بیان استفاده کنند و وظایف خود را بدون ترس، انتقام‌گیری، آزار و اذیت یا بازداشت انجام دهند.

بنت می‌گوید که پس از بازگشت طالبان به قدرت، آزادی مطبوعات در افغانستان به‌گونهٔ نگران‌کننده‌ای کاهش یافته، گزارش‌دهی مستقل به‌شدت محدود شده و خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ها در فضای محدودیت و سانسور، تحت کنترول حاکمان فعلی فعالیت می‌کنند.

سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان امسو در ۲۲ حمل گفته بود که وضعیت روحی سه خبرنگار، شکیب احمد نظری، بشیر هاتف و حمید فرهادی که در زندان طالبان بسر می برند مناسب نیست.

از سوی دیگر، سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گوید که افغانستان بار دیگر در شاخص امسال آزادی مطبوعات، در میان ۱۸۰ کشور در جایگاه ۱۷۵ قرار گرفته است.

روز جهانی آزادی مطبوعات هر سال در ۳ می تجلیل می‌شود.

ادامه خبر ...

حکومت طالبان: بیش از یک‌هزار خانواده از طریق گذرگاه‌های مختلف وارد افغانستان شده‌اند.

خانواده برگشته از پاکستان (آرشیف)
حکومت طالبان گفته که روز پنج‌شنبه ۱۰ ثور بیش از یک‌هزار خانواده از طریق گذرگاه‌های مختلف وارد افغانستان شده‌اند.

کمیسیون رسیدگی به مشکلات مهاجران طالبان ادعا کرده که به صدها خانواده کمک‌های نقدی صورت گرفته و سیم‌کارت نیز به آنها توزیع شده است.

این در حالیست که خانواده‌هایی که به تازگی از کشورهای همسایه به افغانستان بازگشته‌اند، می‌گویند که اکنون با دشواری های اقتصادی روبررو هستند.

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می‌گوید که از سال ۲۰۲۳ تاکنون، بیش از ۵ میلیون افغان از کشورهای همسایه به افغانستان بازگشته‌اند.

ادامه خبر ...

برگزاری رقابت‌های پرورش‌اندام در کابل

آرشیف
رقابت‌های پرورش‌اندام ، روز پنج‌شنبه (۱۰ ثور) در کابل آغاز شد.

در این رقابت‌ها، ۹۸ ورزش‌کار در وزن های مختلف با یک دیگر رقابت می کنند.

مسئولان، گفته اند که این رقابت ها به هدف شناسایی و گزینش ورزشکاران برتر به تیم منتخب کابل راه اندازی شده است.

ادامه خبر ...

احتمال بارندگی و سیل در هفده ولایت پیش‌بینی شده است

آرشیف
ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان از احتمال باران‌های شدید و جاری شدن سیل در ۱۷ ولایت افغانستان هشدار داده است.

این ریاست گفته است که بغلان، سمنگان، تخار، بدخشان، ننگرهار، میدان‌وردک، لوگر، پکتیا، خوست، بلخ، سرپل، فاریاب، بادغیس، غور، دایکندی، بامیان و پروان امروز جمعه (۱۱ثور) شاهد باران شدید ، رعد و برق و سیل های آنی خواهند بود.

میزان بارند‌گی در نقاط مختلف بین ۱۰ تا ۲۵ میلی‌متر پیش‌بینی شده است.

ادامه خبر ...

لغزش تپه در بدخشان؛ پنج کارگر معدن طلا جان باختند

کارگر معدن طلا در بدخشان ( آرشیف)
مسوولان محلی طالبان در بدخشان می‌گویند که پنج تن در جریان مرحلۀ ابتدایی استخراج طلا در پی لغزش تپه در این ولایت جان باخته‌اند.

محمد اکرم اکبری، رئیس مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در بدخشان گفته است که این رویداد صبح روز پنج‌شنبه (۱۰ ثور) در منطقۀ «پستاو» ولسوالی شهربزرگ رخ داده است.

گزارش شده که برخی افراد هنوز ناپدید اند.

ادامه خبر ...

بیشتر "لود" شود

XS
SM
MD
LG