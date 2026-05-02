جهان
ناتو در مورد کاهش نیروهای امریکایی در جرمنی با ایالات متحده «کار» میکند
ناتو ، به اعلام ایالات متحده در مورد خروج ۵۰۰۰ سرباز امریکایی از جرمنی پاسخ داده است.
آلیسون هارت ، سخنگوی ناتو، روز شنبه (۱۲ثور) در ایکس نوشت: «ناتو با ایالات متحده کار می کند تا از جزئیات این تصمیم در مورد نیروهای امریکایی در جرمنی بداند.»
پیشتر ، پنتاگون ، اعلام کرده بود که قصد دارد حدود ۵۰۰۰ سرباز امریکایی را طی شش تا ۱۲ ماه آینده از جرمنی خارج کند.
سخنگوی ناتو، گفت که این اقدام ، نیاز اروپا را به ادامۀ سرمایهگذاری بیشتر در حوزۀ دفاعی برجسته می سازد.
دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده، پیوسته از متحدان ناتو به دلیل عدم مصارف کافی در بخش دفاعی انتقاد کرده است.
فشار بر اعضای ناتو باعث شد که آنها سال گذشته متعهد شوند تا ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را برای دفاع و امنیت هزینه کنند.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
افغانهای مقیم پاکستان میتوانند، از اول جون برای ویزۀ تحصیلی و کار در جرمنی، آنلاین درخواست کنند
سفارت جرمنی در اسلامآباد اعلام کرد که افغانهای مقیم پاکستان میتوانند سر از اول ماه جون سال ۲۰۲۶ برای ویزۀ تحصیلی و کار بهطور آنلاین درخواست دهند.
این سفارت روز جمعه(۱۱ ثور) با نشر اعلامیهای گفته که همۀ درخواستهای ویزههای تحصیلی و کار تنها از طریق پورتال آنلاین خدمات قونسلی وزارت خارجه جرمنی رسیدگی میشود.
در اعلامیه گفته شده، هر کسی که تا اول ماه می از طریق لیست انتظار وقت ملاقات را ثبت نکرده باشد، قادر به ارسال درخواستی نخواهد بود.
سفارت جرمنی در اسلامآباد همچنین گفته که این کار را برای تسهیل در ارسال اسناد و تکمیل این روند انجام داده است.
ایران برای پایان دادن به جنگ، انعطافپذیری نشان داده است
بر اساس گزارش روزنامۀ والستریت ژورنال، ایران در پیشنهاد جدید خود نشانههایی از نرمش و آمادگی برای سازش نشان داده، تا گفتگوها با امریکا برای پایان دادن به جنگ از سر گرفته شود.
این روزنامه شام جمعه(۱۲ ثور) از قول برخی منابع آگاه از این این گفتگوها گزارش داده که ایران خواستهای سختگیرانه پیشین خود را نرمتر کرده، گفته در صورتی که امریکا حملات را متوقف کرده و محاصره را پایان میدهد، بهگونه همزمان در موردموضوعات مهمی مانند تنگه هرمز گفتگو می کند.
ایران پیش از این تأکید می کرد که در ابتدا باید محاصره پایان یابد، سپس گفتگوها آغاز شود.
دونالد ترمپ رئیسجمهور ایالات متحدۀ امریکا، پیشنهاد قبلی ایران را رد کرده بود.
بر اساس والستریت ژورنال، ایران در پیشنهاد جدید خود همچنین گفته که در بدل کاهش تحریمها، آماده گفتگو در مورد مسائل هستهای است.
تهران افزوده که اگر واشنگتن از این پیشنهاد استقبال کند، آنها آمادهاند که از هفتۀ آینده گفتگوها با امریکا را در پاکستان آغاز کنند.
دونالد ترمپ چند ساعت پیش گفت که از پیشنهاد جدید ایران راضی نیست، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرده است.
در همین حال،"ایرنا" رسانه دولتی ایران، روز جمعه گزارش داد که تهران شام پنجشنبه طرح خودرا برای گفتگوهای صلح با امریکا، به پاکستان سپرده است.
همچنین وبسایت اکسیوس این خبر را تأیید کرده و بر اساس این رسانه آنلاین، متن ایران پس از تعدیلات اخیر امریکا در مورد روند صلح آماده شده است.
ترامپ از پیشرفت مذاکرات با ایران سخن گفت؛ تهران آن را رد میکند
دونالد ترمپ رئیسجمهور ایالات متحده امریکا، روز پنجشنبه ۱۰ ثور گفت که تنها خودش و چند نفر دیگر از روند مذاکرات با ایران آگاهی دارند.
در هفتههای اخیر، ترمپ و دیگر مقامهای امریکایی از ادامهٔ مذاکرات با ایران و تلاشهای این کشور برای رسیدن به توافق سخن گفتهاند، اما تهران این موضوع را رد کرده است.
از سوی دیگر، وزارت خارجهٔ ایران میگوید که پاکستان میانجی اصلی در گفتوگوها میان تهران و واشنگتن است.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجهٔ ایران، در یک مصاحبهٔ تلویزیونی گفته که کشورهای زیادی میخواهند در حل این مسئله کمک کنند، اما پاکستان همچنان میانجی اصلی میان دو طرف است.
او همچنین افزوده که نباید انتظار داشت که مذاکرات بهزودی به نتیجه برسد و به باور او چنین انتظاری معقول نیست.
دور نخست مذاکرات میان ایران و امریکا بدون نتیجه پایان یافت.
حمله اوکراین به پالایشگاه نفت در توآپسه روسیه
نیروهای اوکراینی روز جمعه بار دیگر بر پالایشگاه نفت در شهر بندری توآپسه در بحیره سیاه روسیه حمله کردند.
یک روز پیش از آن نیز اوکراین تأسیسات نفتی روسیه را در فاصله حدود ۱۵۰۰ کیلومتری از مرزهای خود، با استفاده از طیارههای بدون سرنشین هدف قرار داده بود.
این حمله تازهترین مورد از سلسله حملات دوربرد کییف بر زیرساختهای انرژی روسیه بهشمار میرود.
مقامات منطقه کراسنودار صبح روز جمعه ۱۱ ثور در تلگرام اعلام کردند که در نتیجه حملهٔ طیارههای بدون سرنشین کییف در توآپسه، در ساحهٔ ترمینال بندر آتشسوزی رخ داده است.
مقامات افزودند که تیمهای اضطراری در محل رویداد مصروف کار اند که شامل حدود ۱۳۰ آتشنشان و ۴۱ وسیلهٔ امدادی هستند.
روز گذشته کانالهای تلگرامی روسیه و اوکراین به نقل از باشندگان محل گزارش دادند که در جریان شب، در نزدیکی تأسیسات پایپلاین نفت در اطراف شهر پرم انفجارهایی رخ داده است.
مقامات امنیتی اوکراین مسئولیت این حمله را پذیرفته و گفتهاند که پالایشگاه اصلی نفت در شهر پرم را هدف قرار دادهاند.
وزرای امور خارجه و داخلهٔ اتریش در هفتهٔ جاری به ازبکستان میروند
وزرای امور خارجه و داخلهٔ اتریش در هفتهٔ جاری به ازبکستان میروند و در آنجا یک توافق جدید را در مورد اخراج مهاجران افغان امضا خواهند کرد.
بر اساس گزارشها، قرار است روز پنجشنبه ماینل رایزینگر وزیر امور خارجهٔ و گرهارد کارنر وزیر داخلهٔ اتریش به ازبکستان سفر کنند و با مقامهای ازبکستان در مورد افغانهایی گفتگو کنند که درخواست پناهندگیآنها در اتریش رد شده است. اتریش میخواهد این افغانها را از طریق ازبکستان به افغانستان بازگرداند.
حکومت اتریش این اقدام را «سیاست مهاجرت منظم» نامیده ، اما شماری از نهادهای حقوق بشری در مورد پیامدهای انسانی این اقدام ابراز نگرانی کردهاند.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که تعدادی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به حیث بخشی از تلاشهای گسترده برای مهار ساختن مهاجرتهای غیرقانونی، در تلاش تامین مشارکتهایی خارج از این اتحادیه، برای مدیریت اخراج مهاجرین و ایجاد«مراکز بازگشت» برای افرادی هستند که تقاضای های پناهجوی آنها ردشده است.
دنمارک، اتریش، یونان، جرمنی و هالند در ماه مارچ اعلام کردند که برنامهریزی و هماهنگی تطبیق این طرح را پیش خواهند برد.
قصر سفید از اظهار نظر در مورد پیشنهاد جدید مذاکراتی ایران خودداری کرد
قصر سفید روز جمعه(۱۱ ثور) از اظهار نظر در مورد پیشنهاد جدید مذاکراتی ایران برای پایان جنگ خودداری کرده، فقط گفت که بحث ها ادامه دارد.
خبرگزاری فرانسپرس از قول آنا کیلی معاون سخنگوی قصر سفید گفته که «جزئیات بحثهای دیپلوماتیک خصوصی را افشا نمیکنند. ».
خانم کیلی گفت که رئیس جمهور ترمپ واضح ساخته که ایران هرگز به سلاح هسته یی دست نخواهد یافت و این گفتگوها برای تامین امنیت ملی امریکا در کوتاه مدت و درازمدت انجام می شود.
ایران متن تازهترین طرح مذاکراتی خود را، تحویل داده است
"ایرنا"خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، روز جمعه(۱۱ ثور) خبر داد که ایران متن تازهترین طرح مذاکراتی خود را شام پنجشنبه به پاکستان به حیث میانجی مذاکره با ایالات متحدۀ امریکا، تحویل داده است.
براساس رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، باراک راوید، خبرنگار وبسایت اکسیوس نیز با تایید تحویلدهی طرح مذاکراتی ایران به پاکستان از قول یک منبع در شبکۀ اجتماعی اکس نوشته که این متن واکنش تهران به آخرین اصلاحات امریکا در مورد توافق برای پایان دادن به جنگ است.
پیش از این دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا، طرح پیشنهادی سابق ایران در مورد توافق روی پایان کامل جنگ و بازگشایی تنگه هرمز، بدون صحبت درمورد مسائل هستهای را رد کرده بود.
پس از آن گفته شد که قرار است ایران متن پیشنهادی تازهای را ارائه کند.
مقامهای ایران در روزهای اخیر گفتهاند که پیش از تضمین کامل در مورد توقف جنگ، حاضر به گفتوگو درمورد مسائل هستهای به شمول غنیسازی یوارنیوم و تحویلدهی یورانیومهای غنی شده، نیستند.
رئیس جمهور زلنسکی می گوید که در حال راهاندازی «اصلاحات نظامی» است
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین می گوید که در حال راهاندازی «اصلاحات نظامی» است.
رئیسجمهور زلنسکی روز جمعه(۱۱ ثور) اعلام کرد که برنامههایی برای افزایش معاش نظامیان، تقویت سیستم قراردادها و بررسی رخصت تدریجی کسانی که مدت طولانی در خدمت بودهاند، روی دست گرفته شده است.
زلنسکی در شبکۀ تلگرام نوشته که« این اصلاحات، در ماه جون، آغاز خواهد شد و نخستین نتایج آن بهویژه در بخش حمایت مالی از عساکر، خوردضابطان و قوماندانان نیروهای دفاعی اوکراین، باید در ماه جون به دست آید.»
این در حالیست که تهاجم غیر موجۀ روسیه بر اوکراین که در ۲۴ فبروری ۲۰۲۲ میلادی آغاز شد، هنوز هم ادامه دارد.
گوترش: بسته ماندن تنگه هرمز اقتصاد جهان را خفه میکند
آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، نسبت به تشدید تأثیرات اقتصادی جهانی ناشی از بسته ماندن تنگۀ هرمز به دلیل جنگ ایران، هشدار داد و گفت انسداد این آبراه حیاتی «اقتصاد جهان را خفه میکند.»
او روز پنجشنبه (۱۰ ثور) همچنان گفت که ادامۀ تنشها در شرق میانه میتواند ۴۵ میلیون نفر را بهدلیل کمبود کود کیمیایی و کاهش تولید محصولات زراعتی در معرض قحطی شدید قرار دهد.
گوترش افزود که حتی اگر محدودیتها امروز برداشته شوند، «بازسازی زنجیرههای تأمین ماهها طول خواهد کشید و باعث طولانی شدن کاهش تولید اقتصادی و افزایش قیمتها خواهد شد.»
پس از آغاز حملات اسرائیل و امریکا به ایران در ۲۸ فبروری ، ایران تنگۀ هرمز را به روی رفت و آمد کشتی ها مسدود کرد.