حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان می گوید، فشارهای نظامی و اقتصادی از سوی پاکستان بر قریه‌ها و جوامع نزدیک به خط دیورند افزایش یافته و به‌نظر می‌رسد که هدف این فشارها آن باشد که مردم محلِ و منطقه برای حل مشکلات امنیتی و سایر مسائل، به نهادهای مربوط پاکستانی مراجعه کنند.

رئیس جمهور سابق کرزی روز شنبه(۱۹ ثور) در شبکه اکس همچنین نوشته که اخیراً در نتیجۀ این وضعیت، اسنادی موسوم به «توافق‌نامۀ صلح» میان شماری از بزرگان قبایل سوی خط دیورند امضا شد و وزارت امور خارجۀ پاکستان نیز این توافق‌نامه را به‌گونه رسمی تأیید و از آن استقبال کرد.

به گفتۀ آقای کرزی، این تحولات، تلاشی از سوی پاکستان برای مشروعیت‌بخشیدن به خط فرضی دیورند و یک اقدام در برابر حاکمیت ملی افغانستان دانسته می‌شود، بناً به گفتۀ او لازم است تا مقام‌های مسئول در مورد این تحولات، وضاحت‌های روشن و قناعت‌بخش به مردم افغانستان ارائه کنند.