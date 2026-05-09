لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
شنبه ۱۹ ثور ۱۴۰۵ کابل ۰۴:۱۳

افغانستان

چهار افغان، به‌شمول سه زن، در انتخابات شوراهای محلی بریتانیا پیروز شده‌اند

BRITAIN-ECONOMY/PAY
BRITAIN-ECONOMY/PAY

پیمانه اسد، رابعه نسیمی و شهیره کریمی، اعضای حزب کارگر، در انتخابات شورای محلی لندن و عبدل بوستانی در انتخابات شورای محلی گلاسگو موفق به کسب پیروزی شدند.

انتخابات شورای محلی لندن روز پنجشنبه ۱۷ ثور برگزار شد.

بر اساس نتایج رسمی، حزب کارگر توانست هر سه کرسی شورای محلی را در غرب لندن به‌دست آورد.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

نژند به مصاف حریف ارجنتاینی‌اش خواهد رفت

واحدالله نژند با حریفش از جمهوری چک در جریان مسابقات سازمان اکتاگون
واحدالله نژند با حریفش از جمهوری چک در جریان مسابقات سازمان اکتاگون

واحدالله نژند، ورزشکار مبارزات آزاد افغان روز شنبه، ۱۹ ثور به مصاف لوریانو استاروپولی، حریف ارجنتاینی‌اش خواهد رفت.

مسابقۀ نژند و حریف ارجنتاینی‌اش در وزن ۷۷ کیلوگرام در کرواسی برگزار خواهد شد.

نژند ۱۰ برد و ۲ باخت در کارنامۀ ورزشی خود دارد، اما حریفش ۱۳ برد و ۷ باخت در کارنامه‌اش دارد.

ادامه خبر ...

پنج افغان که به گونۀ دزدی می‌خواستند به حج بروند، بازداشت شدند

مراسم حج (تصویر آرشیف)
مراسم حج (تصویر آرشیف)

پنج افغان در عربستان سعودی به اتهام تلاش مخفیانه برای شرکت در مراسم حج امسال بازداشت شده‌اند.

رسانه‌های سعودی گزارش دادند که این افراد سعی داشتند پیاده از راه دشت به مکه بروند.

دولت عربستان سعودی هر سال برای شرکت مسلمانان در مراسم حج، سهمیۀ مشخصی را برای کشورها تعیین می‌کند.

بر اساس این سهمیه، در مراسم حج امسال ۳۰ هزار نفر از افغانستان شرکت می‌کنند.

مراسم اصلی حج از اواخر ماه مه آغاز می‌شود.

ادامه خبر ...

عرفات جمال: بازگشت میلیون‌ها مهاجر به افغانستان می‌تواند منجر به بی‌ثباتی در

گروهی از مهاجرین افغان در انتظار برگشت به افغانستان از طریق گذرگاه چمن در کندهار
گروهی از مهاجرین افغان در انتظار برگشت به افغانستان از طریق گذرگاه چمن در کندهار

عرفات جمال، کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) هشدار داده است که بازگشت میلیون‌ها مهاجر به افغانستان می‌تواند منجر به بی‌ثباتی در این کشور شود.

او گفته که بی‌ثباتی در افغانستان به نفع هیچ‌کس در منطقه نیست و اگر چنین اتفاقی بیفتد، می‌تواند برای کل منطقه خطرناک باشد.

عرفات جمال روز جمعه در گفت‌وگو با شبکۀ الجزیره گفت که از سوی دیگر بازگشت بسیاری از مهاجرین به افغانستان می‌تواند منجر به رشد اقتصادی در این کشور نیز شود، چیزی که ملل متحد خواستار آن است.

طبق آمار ملل متحد، سال گذشته ۲.۸ میلیون افغان از پاکستان و ایران به کشور خود بازگشتند و روند بازگشت مهاجرین تاکنون در مقایسه با سال گذشته تسریع شده است.

ادامه خبر ...

در چپه شدن یک بس مسافربری در ادرسکن دو تن کشته و بیش از ۵۰ تن زخمی شدند

نمایی از شاهراه کابل–قندهار–هرات(آرشیف)
نمایی از شاهراه کابل–قندهار–هرات(آرشیف)

در نتیجۀ چپه شدن یک بس مسافربری در ولسوالی ادرسکن ولایت هرات، حداقل دو تن کشته و بیش از ۵۰ تن دیگر زخمی شده‌اند.

"رادیو پولیس" رسانۀ وابسته به وزارت امور داخلۀ طالبان، امروز با نشر این خبر گفت که شب گذشته یک بس مسافربری نوع ۴۰۴ در شاهراه نزدیک ولسوالی ادرسکن چپه شد، به مسافران تلفات وارد شده و زخمی‌ها به شفاخانه‌های نزدیک منتقل شده‌اند.

شاهراه‌های افغانستان، به‌ویژه شاهراه کابل–قندهار–هرات، همواره شاهد رویدادهای خونین ترافیکی بوده‌ که در اثر آن سالانه صدها تن کشته و زخمی می‌شوند.

به رادیو آزادی، به این شماره پیام صوتی بگذارید 447832353931+

ادامه خبر ...

جنازۀ لیلما مفتون، در شهر اشکاشم به خاک سپرده شد

تصویری از لیلما که در شبکه های اجتماعی منتشر شده است
تصویری از لیلما که در شبکه های اجتماعی منتشر شده است

جنازۀ لیلما مفتون، همسر عبدالسلام مفتون، یکی از آوازخوانان بدخشان، روز پنج‌شنبه(۱۷ ثور) در شهر اشکاشم به خاک سپرده شد.

لیلما مفتون که در بازار اشکاشم کارگاه خیاطی و رستورانت زنانه داشت، چهارشنبۀ گذشته هنگام رفتن به محل کارش در منطقه‌ای موسم به زرگران، در نتیجۀ تیراندازی کشته شد.

مقام‌های محلی طالبان روز پنج‌شنبه(۱۷ ثور) اعلام کردند که دو تن را به اتهام قتل خانم مفتون دستگیر کرده‌اند و تحقیقات در مورد ادامه دارد.

به رادیو آزادی، به این شماره پیام صوتی بگذارید 447832353931+

ادامه خبر ...

اوچا: در اثر سیلاب‌ها در افغانستان، ۶۱ مرکز صحی و بیش از ۱۲۰ مکتب، قسمی تخریب شده است

آرشیف
آرشیف

دفتر هماهنگی امور بشردوستانهٔ ملل متحد (اوچا) می‌گوید که سیلاب‌های دوامدار در چندین ولایت افغانستان، ۶۱ مرکز صحی و بیش از ۱۲۰ مکتب را به گونهٔ قسمی تخریب کرده و خدمات اساسی را برای هزاران تن مختل ساخته است.

اوچا در گزارشی که روز پنجشنبه(۱۷ ثور) در ویب‌سایت ریلیف ویب منتشر شد، گفته که بارندگی‌های شدید و سیلاب‌ها در ولایات افغانستان از جمله بغلان، بدخشان و تخار حدود ۷۳ هزار و ۳۰۰ تن را متأثر ساخته و حدود ۵۶ هزار و ۹۰۰ تن آنها به کمک‌های عاجل بشری نیاز دارند.

به گفتۀ اوچا، در اثر این سیلاب‌ها همچنین تا ۷ هزار و ۵۰۰ خانه تخریب شده، یا آسیب‌دیده اند و خسارات گسترده‌ای به سرک‌ها، پل‌ها و زمین‌های زراعتی شده است.

سازمان‌ها و نهادهای بشردوستانه می‌گویند که با وجود دشواری‌های موجود در زمینهٔ دسترسی، تا اکنون برای بیش از ۳۱ هزار تن مواد غذایی، سرپناه، خدمات صحی و سایر کمک‌ها فراهم کرده‌اند.

ادامه خبر ...

تأکید نماینده ویژه بریتانیا بر نقش مردان در حمایت از آموزش زنان در افغانستان

آرشیف:
آرشیف:

ریچارد لیندسی، نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان، می‌گوید که ایستادگی مردان در حمایت از حق آموزش زنان و دختران، نقش حیاتی در پیشرفت همه شهروندان افغانستان دارد.

آقای لیندسی روز پنجشنبه ۱۷ ثور، به مناسبت برنده شدن مطیع‌الله ویسا، فعال آموزش و رئیس نهاد «راه قلم»، برای دریافت جایزه آزادی ۲۰۲۶، در شبکه ایکس خود نوشت که این موفقیت یادآور آن است که مردان افغانستان در کنار زنان و دختران ایستاده‌اند.

مطیع‌الله ویسا روز چهارشنبه، با رأی نزدیک به ۱۹ هزار جوان از ۷۵ کشور جهان، برنده این جایزه اعلام شد.

این جایزه از سوی منطقه نرماندی فرانسه و «مؤسسه بین‌المللی حقوق بشر و صلح» به افرادی اعطا می‌شود که برای آزادی و حقوق بشر ایستادگی کرده‌اند.

طالبان پس از برگشت به قدرت در نزدیک به پنج سال گذشته، دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم را به روی دختران بستند و چندی پس از آن دختران و زنان افغان را از رفتن به پوهنتون ها و انتستیتوت های طبی نیز منع کردند.

ادامه خبر ...

همسر یک آوازخوان محلی در بدخشان در تیراندازی کشته شد

تصویری از لیلما که در شبکه های اجتماعی منتشر شده
تصویری از لیلما که در شبکه های اجتماعی منتشر شده

یک منبع اگاه با ارسال ویدیویی از مراسم خاکسپاری یک زن ادعا می‌کند که این پیکر «لیلما»، یک زن کارآفرین و همسر سلام مفتون، آوازخوان محلی است که صبح پنجشنبه ۱۷ ثور از سوی یک مرد مسلح کشته شده است.

در ویدیوی مراسم خاکسپاری، سلام مفتون آواز خوان محلی بدخشان نیز در صف اول و در میان جمعی از مردم دیده می‌شود.

این منبع که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که لیلما همراه با کودک خردسالش به سوی بازار ویژه زنان در اشکاشم بدخشان در حرکت بود که هدف قرار گرفت و پس از انتقال به شفاخانه جان باخت، اما کودک او از این حمله جان به سلامت برده است.

به گفته این منبع، لیلما در این بازار مدیر یک رستورانت و مسئول یک کارگاه خیاطی بود که از سوی دفتر آقاخان ایجاد شده بود.

تا اکنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است.

این رویداد در حالی رخ داده است که گزارش‌های سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد خشونت علیه زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به‌گونه قابل توجهی افزایش یافته است.

بر اساس گزارش هیئت معاونت سازمان ملل در کابل (یوناما) که به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان در نومبر ۲۰۲۵ نشر شده، خشونت علیه زنان و دختران در افغانستان ۴۰ درصد افزایش یافته است.

ادامه خبر ...

امریکا در استراتیژی جدید ضدتروریزم، افغانستان را تهدید مستقیم نخواند

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا
دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا

در استراتیژی ضدتروریزم ایالات متحده امریکا برای سال ۲۰۲۶ که روز چهارشنبه ۱۶ ثور از سوی قصر سفید نشر شده، از افغانستان تحت حاکمیت طالبان به‌عنوان تهدید مستقیم برای امریکا یاد نشده است.

در این گزارش ۱۶ صفحه‌ای، به نقل از دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا آمده است که تنها ۴۳ روز پس از بازگشت او به قدرت، عامل حمله آگست ۲۰۲۱ در میدان هوایی کابل که در آن ۱۳ نظامی امریکایی کشته شدند، بازداشت شده است؛ موضوعی که به گفته این گزارش نشان‌دهنده تعهد اداره ترمپ به مبارزه با تروریزم است.

در این حمله که گروه داعش مسئولیت آن را به عهده گرفته بود، ده ها شهروند افغانستان نیز کشته شده بودند.

در استراتیژی ضدتروریزم ایالات متحده امریکا برای ۲۰۲۶، به‌گونه مشخص در مورد مبارزه با فعالیت‌های تروریستی در افغانستان یا روابط واشنگتن با حکومت طالبان چیزی گفته نشده است.

اما از حضور گروه‌هایی مانند القاعده و شاخه خراسان گروه داعش در آسیا نام برده شده و بر شناسایی و نابودی این گروه‌ها تأکید شده است.

این در حالی است که در گزارش گروه نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد که در جنوری ۲۰۲۵ نشر شد، آمده است که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی از جمله داعش خراسان و القاعده همچنان یک نگرانی جدی باقی مانده است.

پیش از این، سبرینا سینگ، معاون پیشین سخنگوی پنتاگون، در اکتوبر ۲۰۲۴ گفته بود که واشنگتن تهدیدات القاعده در منطقه و افغانستان را جدی می‌گیرد.

ادامه خبر ...

بیشتر "لود" شود

XS
SM
MD
LG