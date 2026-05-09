دفتر هماهنگی امور بشردوستانهٔ ملل متحد (اوچا) می‌گوید که سیلاب‌های دوامدار در چندین ولایت افغانستان، ۶۱ مرکز صحی و بیش از ۱۲۰ مکتب را به گونهٔ قسمی تخریب کرده و خدمات اساسی را برای هزاران تن مختل ساخته است.

اوچا در گزارشی که روز پنجشنبه(۱۷ ثور) در ویب‌سایت ریلیف ویب منتشر شد، گفته که بارندگی‌های شدید و سیلاب‌ها در ولایات افغانستان از جمله بغلان، بدخشان و تخار حدود ۷۳ هزار و ۳۰۰ تن را متأثر ساخته و حدود ۵۶ هزار و ۹۰۰ تن آنها به کمک‌های عاجل بشری نیاز دارند.

به گفتۀ اوچا، در اثر این سیلاب‌ها همچنین تا ۷ هزار و ۵۰۰ خانه تخریب شده، یا آسیب‌دیده اند و خسارات گسترده‌ای به سرک‌ها، پل‌ها و زمین‌های زراعتی شده است.

سازمان‌ها و نهادهای بشردوستانه می‌گویند که با وجود دشواری‌های موجود در زمینهٔ دسترسی، تا اکنون برای بیش از ۳۱ هزار تن مواد غذایی، سرپناه، خدمات صحی و سایر کمک‌ها فراهم کرده‌اند.