۱۶ ولایت افغانستان پنجشنبه شاهد بارندگی شدید و سیلاب خواهند بود
ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی تحت کنترول طالبان پیشبینی کرده است که پنجشنبه، ۲۴ ماه ثور ۱۶ ولایت افغانستان شاهد بارندگی شدید و سیلاب خواهند بود.
این پیشبینی در ولایتهای بامیان، میدانوردک، هرات، فراه، بادغیس، غور، ارزگان، دایکندی، غزنی، پروان، بغلان، ننگرهار، لوگر، پکتیا، خوست و پکتیکا صورت گرفته است.
این ریاست چهارشنبه در خبرنامهای گفت که میزان بارندگی در بخشهای مختلف این ولایتها بین ۱۰ تا ۲۵ میلیمتر پیشبینی شده است.
این هشدار در حالی داده میشود که در حدود دو ماه گذشته، بارندگیها و سیلابها در بسیاری از مناطق کشور به صدها تن تلفات و خسارات وارد کرده است.
امضای توافقنامۀ بیش از ۴۶ میلیون دالری میان طالبان و شرکت هندی
توافقنامهای به ارزش بیش از ۴۶ میلیون دالر روز چهارشنبه، ۲۳ ماه ثور میان اداره ملی استندرد و کیفیت افغانستان تحت کنترول طالبان و شرکت هندی «TCRC» امضا شد.
بر اساس این توافقنامه مجتمعهای پیشرفته لابراتواری در کابل و ۹ بندر مهم مرزی افغانستان ساخته و تجهیز خواهد شد.
فیضالله تمیم، رئیس این اداره گفته است که در این پروژه لابراتوارهای ویژه برای آزمایش مواد ساختمانی، وسایل برقی، منسوجات، محصولات چرمی و کاغذی شامل خواهد بود.
تیم کریکت بست قهرمان رقابتهای جام ملی ۲۰آوره زیر نام «امید وطن» شد
تیم کریکت بست قهرمان رقابتهای جام ملی ۲۰آوره زیر نام «امید وطن» شد.
این تیم در دیدار نهایی این مسابقات در شهر قندز، تیم کریکت مسعینک را شکست داد.
در این دیدار، بست ۲۱۲ دوش هدف را با از دست دادن پنج بازیکن تکمیل کرد.
در رقابتهای جام ملی تیمهای منطقهای از سراسر افغانستان اشتراک کرده بودند.
تیم ملی فوتبال زیر ۲۰ سال افغانستان پس از دومین شکست به مصاف تاجیکستان میرود
تیم ملی فوتبال زیر ۲۰ سال افغانستان به روز جمعه، ۲۵ ماه ثور در برابر تیم میزبان، تاجیکستان به میدان میرود.
این سومین بازی افغانستان در سلسلۀ مسابقات قهرمانی آسیایمیانه «کافا ۲۰۲۶» خواهد بود.
افغانستان پیش از این در هر دو دیدارش با ازبیکستان و ترکمنستان شکست خورد.
مسابقۀ نهایی افغانستان در این سلسلۀ مسابقات به روز یکشنبه، ۲۷ ماه ثور در برابر قیرغزستان برگزار خواهد شد.
در این مسابقات از ۱۲ تا ۱۷ ماه می، افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان، اوزبیکستان و قرغیزستان بازی میکنند.
نماینده ویژه چین برای افغانستان گفته که حکومت طالبان و پاکستان آمادهاند برای صلح و ثبات منطقهای کار کنند
یو شیاویونگ، نماینده ویژه چین برای افغانستان میگوید که حکومت طالبان و پاکستان آمادهاند برای صلح و ثبات منطقهای بهگونه مشترک کار کنند.
او این موضوع را روز چهارشنبه، ۲۳ ماه ثور پس از پایان گفتگوهای ارومچی با حمایت چین، در صفحه ایکس خود مطرح کرد.
یونگ گفته است که هر دو طرف، روند گفتوگوهای ارومچی را مثبت ارزیابی کرده و آمادگی خود را برای گسترش همکاریهای امنیتی و اقتصادی نشان دادهاند.
چین نقش میانجی را میان حکومت طالبان و پاکستان ایفا کرده و تلاش دارد تنشها میان آنها را کاهش دهد.
چند هفته پیش نمایندگان پاکستان و طالبان در شهر ارومچی چین برای جلوگیری از درگیریها گفتوگو کرده بودند.
پاکستان همچنان ادعا میکند که افراد مسلح مستقر در افغانستان در ایالت خیبرپختونخوا و بلوچستان حملات انجام میدهند، اما حکومت طالبان این اتهامات را رد میکند.
ادعای مقام پاکستان؛ بیش از ۷ هزار فرد مسلح در افغانستان برای حملات در پاکستان آموزش داده میشوند
رانا ثناءالله، مشاور سیاسی صدراعظم پاکستان، ادعا کرده که بیش از ۷ هزار فرد مسلح در افغانستان برای انجام حملات در پاکستان آموزش داده میشوند.
ثناءالله روز چهارشنبه، ۲۳ ماه ثور در مجلس سنای پاکستان مدعی شد که این افراد مسلح از سوی هند و اسرائیل حمایت مالی میشوند.
براساس گزارش رسانههای پاکستان، او گفته است که پاکستان عملیات خود را علیه مراکز آموزشی و پناهگاههای افراد مسلح در افغانستان ادامه خواهد داد.
رانا ثناءالله افزود: «پاکستان در راستای از بین بردن تروریزم هیچگونه سازش نخواهد کرد.»
او همچنان گفت که صدراعظم شهباز شریف به طالبان واضح ساخته است که باید میان روابط با پاکستان و حمایت از گروههای مسلح، یکی را انتخاب کنند.
مقامهای حکومت طالبان تا اکنون در مورد این سخنان رانا ثناءالله چیزی نگفتهاند.
این پس از آنست که نماینده ویژه چین روز چهارشنبه گفت طالبان افغانستان و مقامهای پاکستان، نتایج گفتوگوهای ارومچی را مثبت دانست و هر دو طرف آماده همکاری مشترک برای صلح و ثبات منطقه هستند.
دونالد ترمپ رئیسجمهور امریکا، به پیکنگ رسید و با استقبال باشکوه روبهرو شد
دونالد ترمپ رئیسجمهور ایالات متحدۀ امریکا و هیئت همراهش، روز چهارشنبه(۲۳ ثور) با استقبال باشکوه در پیکنگ روبهرو شدند.
هنگامی که رئیسجمهور ترمپ شامگاه چهارشنبه از طیارۀ «ایر فورس وان» پیاده شد، مقامهای چینی، صف منظم گارد احترام نظامی و دهها دانشآموز چینی که بیرقهای امریکا و چین را تکان میدادند، از او استقبال کردند.
جیسن هوانگ و الیون ماسک رؤسای شرکتهای نیویدیا(NVIDIA) و تسلا(Tesla)، تیم کوک رئیس شرکت اپل و شماری از رؤسای اجرایی سایر شرکتهای بزرگ، نیز در این سفر رئیسجمهور ترمپ را همراهی میکنند.
مدیران اجرایی که ترمپ را همراهی میکنند، عمدتاً از شرکتهایی هستند که میخواهند مشکلات تجارتی خود را با چین حل کنند.
براساس خبرگزاری رویترز، ترمپ در تلاش است تا در نخستین سفر یک رئیسجمهور امریکا به چین در حدود یک دهه، دستاوردهای اقتصادی و آتشبس شکنندهٔ تجارتی را حفظ کند؛ آتشبسی که برای تقویت میزان محبوبیت عمومی او که بهخاطر جنگ با ایران آسیب دیده، اهمیت دارد.
کریکت بورد افغانستان: اعمار مجتمع جهانی کریکت در کابل آغاز شد
کریکت بورد افغانستان میگوید که کار اعمار مجتمع کمپلکس جهانی کریکت را در کابل آغاز کرده است.
این مجتمع که گنجایش ۴۰ هزار تماشاچی را خواهد داشت، به مصرف ۴۵ میلیون دالر امریکایی در ساحۀ به مساحت ۸۶ جریب در ناحیهٔ شانزدهم شهر کابل ساخته میشود.
در خبر گفته شده که این مجتمع بزرگ شامل یک استدیوم عمومی، دو میدان فرعی، مهمانخانهٔ بزرگ، یک مسجد بزرگ و سایر تسهیلات مورد نیاز خواهد بود.
به گفتهٔ مقامهای کریکت بورد افغانستان، کار اعمار این مجتمع طی شش سال تکمیل خواهد شد.
اسرائیل: موج تازهای از حملات در سراسر جنوب لبنان آغاز شد
اردوی اسرائیل می گوید که امروز(چهارشنبه۲۳ ثور) موج تازهای از حملات را در سراسر جنوب لبنان آغاز کرده و زیربناهای حزبالله را هدف قرار داده است؛
این در حالیست که با حکومت لبنان برای توقف درگیری با حزبالله، آتشبس برقرار شده بود.
حزب الله گروهی مورد حمایت ایران در لبنان که از سوی اسرائیل و امریکا به حیث یک سازمان تروریستی قلمداد میشود. اما اتحادیۀ اروپا تنها شاخۀ نظامی آن را در لیست سیاه شامل ساخته، نه بخش سیاسی آن را. نمایندگان شاخۀ سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان حضور دارند.
اردوی اسرائیل امروز اعلام کرد که «نیروهای دفاعی این کشور حمله بر زیربناهای تروریستی را در چندین منطقه در جنوب لبنان آغاز کردهاند.» این اظهارات چند ساعت پس از آن مطرح شد که اردوی اسرائیل هشدارهای تازهای برای تخلیه شماری از قریهها در جنوب لبنان صادر کرد.
ترمپ، امیدوار است که با همتای چینیاش در مورد ایران «گفتگوهای طولانی» داشته باشد
دونالد ترمپ رئیسجمهور ایالات متحدۀ امریکا، روز چهارشنبه(۲۳ ثور) در آغاز سفر به چین گفت که از شی جین پینگ رئیسجمهور چین، خواهد خواست تا کشورش را به روی شرکتهای امریکایی باز کند.
انتظار میرود که در این نشست مهم، در مورد جنگ ایران نیز گفتگو شود.
جیسن هوانگ و الیون ماسک رؤسای شرکتهای نویدیا(NVIDIA) و تسلا(Tesla)، ، نیز در این سفر رئیسجمهور ترمپ را همراهی میکنند.
رئیسجمهور ترمپ پس از ترک واشنگتن در شبکههای اجتماعی نوشت: «من از رئیسجمهور شی، که رهبر بسیار برجسته است، خواهم خواست که چین را باز کند تا این افراد بااستعداد بتوانند تواناییهای خود را به کار گیرند و جمهوری خلق چین را به سطحی بالاتر برسانند!»
شماری از رؤسای اجرایی سایر شرکتهای بزرگ، از جمله تیم کوک رئیس شرکت اپل ، نیز برای این سفر به پیکنگ میروند. این نخستین سفر یک رئیسجمهور امریکا به چین در حدود ده سال گذشته است.
ترمپ هنگام ترک قصر سفید گفت، امیدوار است با همتای چینی خود در مورد ایران «گفتگوهای طولانی» داشته باشد، زیرا ایران بیشتر نفتی را که تحت تحریمهای امریکا قرار دارد، به چین میفروشد.