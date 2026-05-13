ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی تحت کنترول طالبان پیش‌بینی کرده است که پنج‌شنبه، ۲۴ ماه ثور ۱۶ ولایت افغانستان شاهد بارندگی شدید و سیلاب خواهند بود.

این پیش‌بینی در ولایت‌های بامیان، میدان‌وردک، هرات، فراه، بادغیس، غور، ارزگان، دایکندی، غزنی، پروان، بغلان، ننگرهار، لوگر، پکتیا، خوست و پکتیکا صورت گرفته است.

این ریاست چهارشنبه در خبرنامه‌ای گفت که میزان بارندگی در بخش‌های مختلف این ولایت‌ها بین ۱۰ تا ۲۵ میلی‌متر پیش‌بینی شده است.

این هشدار در حالی داده می‌شود که در حدود دو ماه گذشته، بارندگی‌ها و سیلاب‌ها در بسیاری از مناطق کشور به صدها تن تلفات و خسارات وارد کرده است.