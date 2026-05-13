دونالد ترمپ رئیس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکا و هیئت همراهش، روز چهارشنبه(۲۳ ثور) با استقبال باشکوه در ‌پیکنگ روبه‌رو شدند.

هنگامی که رئیس‌جمهور ترمپ شامگاه چهارشنبه از طیارۀ «ایر فورس وان» پیاده شد، مقام‌های چینی، صف منظم گارد احترام نظامی و ده‌ها دانش‌آموز چینی که بیرق‌های امریکا و چین را تکان می‌دادند، از او استقبال کردند.

جیسن هوانگ و الیون ماسک رؤسای شرکت‌های نیویدیا(NVIDIA) و تسلا(Tesla)، تیم کوک رئیس شرکت اپل و شماری از رؤسای اجرایی سایر شرکت‌های بزرگ، نیز در این سفر رئیس‌جمهور ترمپ را همراهی می‌کنند.

مدیران اجرایی که ترمپ را همراهی می‌کنند، عمدتاً از شرکت‌هایی هستند که می‌خواهند مشکلات تجارتی خود را با چین حل کنند.

براساس خبرگزاری رویترز، ترمپ در تلاش است تا در نخستین سفر یک رئیس‌جمهور امریکا به چین در حدود یک دهه، دستاوردهای اقتصادی و آتش‌بس شکنندهٔ تجارتی را حفظ کند؛ آتش‌بسی که برای تقویت میزان محبوبیت عمومی او که به‌خاطر جنگ با ایران آسیب دیده، اهمیت دارد.