جهان
دونالد ترمپ رئیسجمهور امریکا، به پیکنگ رسید و با استقبال باشکوه روبهرو شد
دونالد ترمپ رئیسجمهور ایالات متحدۀ امریکا و هیئت همراهش، روز چهارشنبه(۲۳ ثور) با استقبال باشکوه در پیکنگ روبهرو شدند.
هنگامی که رئیسجمهور ترمپ شامگاه چهارشنبه از طیارۀ «ایر فورس وان» پیاده شد، مقامهای چینی، صف منظم گارد احترام نظامی و دهها دانشآموز چینی که بیرقهای امریکا و چین را تکان میدادند، از او استقبال کردند.
جیسن هوانگ و الیون ماسک رؤسای شرکتهای نیویدیا(NVIDIA) و تسلا(Tesla)، تیم کوک رئیس شرکت اپل و شماری از رؤسای اجرایی سایر شرکتهای بزرگ، نیز در این سفر رئیسجمهور ترمپ را همراهی میکنند.
مدیران اجرایی که ترمپ را همراهی میکنند، عمدتاً از شرکتهایی هستند که میخواهند مشکلات تجارتی خود را با چین حل کنند.
براساس خبرگزاری رویترز، ترمپ در تلاش است تا در نخستین سفر یک رئیسجمهور امریکا به چین در حدود یک دهه، دستاوردهای اقتصادی و آتشبس شکنندهٔ تجارتی را حفظ کند؛ آتشبسی که برای تقویت میزان محبوبیت عمومی او که بهخاطر جنگ با ایران آسیب دیده، اهمیت دارد.
اسرائیل: موج تازهای از حملات در سراسر جنوب لبنان آغاز شد
اردوی اسرائیل می گوید که امروز(چهارشنبه۲۳ ثور) موج تازهای از حملات را در سراسر جنوب لبنان آغاز کرده و زیربناهای حزبالله را هدف قرار داده است؛
این در حالیست که با حکومت لبنان برای توقف درگیری با حزبالله، آتشبس برقرار شده بود.
حزب الله گروهی مورد حمایت ایران در لبنان که از سوی اسرائیل و امریکا به حیث یک سازمان تروریستی قلمداد میشود. اما اتحادیۀ اروپا تنها شاخۀ نظامی آن را در لیست سیاه شامل ساخته، نه بخش سیاسی آن را. نمایندگان شاخۀ سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان حضور دارند.
اردوی اسرائیل امروز اعلام کرد که «نیروهای دفاعی این کشور حمله بر زیربناهای تروریستی را در چندین منطقه در جنوب لبنان آغاز کردهاند.» این اظهارات چند ساعت پس از آن مطرح شد که اردوی اسرائیل هشدارهای تازهای برای تخلیه شماری از قریهها در جنوب لبنان صادر کرد.
ترمپ، امیدوار است که با همتای چینیاش در مورد ایران «گفتگوهای طولانی» داشته باشد
دونالد ترمپ رئیسجمهور ایالات متحدۀ امریکا، روز چهارشنبه(۲۳ ثور) در آغاز سفر به چین گفت که از شی جین پینگ رئیسجمهور چین، خواهد خواست تا کشورش را به روی شرکتهای امریکایی باز کند.
انتظار میرود که در این نشست مهم، در مورد جنگ ایران نیز گفتگو شود.
رئیسجمهور ترمپ پس از ترک واشنگتن در شبکههای اجتماعی نوشت: «من از رئیسجمهور شی، که رهبر بسیار برجسته است، خواهم خواست که چین را باز کند تا این افراد بااستعداد بتوانند تواناییهای خود را به کار گیرند و جمهوری خلق چین را به سطحی بالاتر برسانند!»
شماری از رؤسای اجرایی سایر شرکتهای بزرگ، از جمله تیم کوک رئیس شرکت اپل ، نیز برای این سفر به پیکنگ میروند. این نخستین سفر یک رئیسجمهور امریکا به چین در حدود ده سال گذشته است.
ترمپ هنگام ترک قصر سفید گفت، امیدوار است با همتای چینی خود در مورد ایران «گفتگوهای طولانی» داشته باشد، زیرا ایران بیشتر نفتی را که تحت تحریمهای امریکا قرار دارد، به چین میفروشد.
ایران، احسان افرشته را به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل اعدام کرد
ایران یک زندانی دیگر به نام احسان افرشته را به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل اعدام کرد.
براساس رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی،"میزاننیوز" نشریۀ رسمی قوه قضائیه ایران می گوید، افراشته که «در نیپال از سوی موساد آموزش دیده بود و اطلاعات حساس ایران را به اسرائیل میفروخت»، صبح امروز(چهارشنبه ۲۳ ثور) اعدام شد.
در گزارش بدون اشاره به جزئیات گفته شده که او «به حیث کارشناس سایبری در یک شرکت وابسته نهاد نظامی کار می کرد».
اما در گزارش مفصلی که "میزاننیوز" نشریۀ رسمی قوه قضائیه ایران در مورد این زندانی منتشر کرده، مشخص نیست که او چه وقت دستگیر و محاکمه شده و در مورد جزئیات محاکمهٔ او نیز معلومات ارائه نشده است.
سازمان ملل متحد اخیراً گفته از آغاز جنگ، حکومت ایران حداقل ۲۱ تن را اعدام و بیش از ۴۰۰۰ تن دیگر را دستگیر کرده است. به گفتۀ نهادهای حقوق بشر از جمله عفو بینالملل، ایران پس از چین بیشترین تعداد اعدام ها را در جهان دارد.
ترامپ میگوید «۱۰۰ درصد» مطمئن است که ایران یورانیوم خود را به امریکا تحویل خواهد داد
دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا، روز سهشنبه گفت که «۱۰۰ درصد» اطمینان دارد که ایران غنیسازی یورانیوم را متوقف خواهد کرد و ذخیره یورانیوم خود را به امریکا تحویل خواهد داد.
او در گفتوگو با برنامه رادیویی سید رازنبرگ اعلام کرد که ایرانیها متعهد شدهاند غنیسازی یورانیوم را متوقف کنند: «آنها قرار است متوقف شوند، و به من گفتند که «غبار» را به ما خواهند داد.»
«غبار» اصطلاحی است که ترمپ به دفعات برای اشاره به یورانیوم غنیشده بعد از حملات امریکا در اول تیر ماه سال گذشته به تأسیسات هستهای ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه به کار میبرد.
رئیسجمهور امریکا در بخش دیگری از این گفتوگوی رادیویی گفت: «ما لازم نیست برای هیچچیز عجله کنیم. ما یک محاصره داریم که هیچ پولی برای آنها باقی نمیگذارد. مسئله خیلی ساده است: ما نمیتوانیم اجازه دهیم آنها سلاح هستهای داشته باشند، چون از آن استفاده خواهند کرد.»
آقای ترمپ شام دوشنبه نیز تأکید کرده بود فشار بر جمهوری اسلامی ایران را تا زمان دستیابی به توافق ادامه خواهد داد و از ادامهٔ جنگ فرسایشی خسته نخواهد شد.
او همچنین پاسخ ایران به طرح پیشنهادی امریکا برای رسیدن به توافق پایان جنگ را «فوقالعاده ضعیف» و «کاملا غیر قابل قبول» خوانده است.
قرار است تیم ملی فوتبال زیر ۲۰ سال افغانستان در برابر تیم ملی ازبکستان به میدان برود
قرار است روز چهارشنبه ۲۳ ثور تیم ملی فوتبال زیر ۲۰ سال افغانستان در برابر تیم ملی ازبکستان به میدان برود.
این مسابقه دومین دیدار افغانستان در چارچوب رقابتهای ۲۰۲۶ آسیای مرکزی (کافا) است. تیم افغانستان در نخستین بازی خود روز سهشنبه با نتیجه ۳ بر ۱ مقابل ترکمنستان شکست خورد.
مسابقات کافا به میزبانی تاجیکستان از ۱۲ تا ۱۷ می برگزار میشود و تیمهای افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان در آن شرکت دارند.
حکومت طالبان ادعای پاکستان درباره حمله اخیر بنو را رد کرد
حکومت طالبان ادعای پاکستان را مبنی بر اینکه گویا حمله مرگبار اخیر در بنوی خیبرپختونخوا در افغانستان طراحی شده بود، رد کرد.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، امروز سهشنبه ۲۲ ثور، در صفحه ایکس خود این ادعای پاکستان را «بیاساس» خوانده است.
در حمله موتر بمب و تهاجم گروهی در بنو که شام شنبه گذشته رخ داد، دستکم ۱۵ پولیس کشته شدند و مسئولیت آن را گروهی مسلح به نام «اتحاد المجاهدین» بر عهده گرفت.
پاکستان در واکنش به این حمله، روز دوشنبه شارژدافیر حکومت طالبان در اسلامآباد را احضار کرده و اعتراض خود را به او سپرده است.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت، پاکستان همواره ادعا کرده که حملات تروریستی در آن کشور از خاک افغانستان طراحی میشود، اما مقامهای طالبان این اتهامها را رد کرده و ناامنی در پاکستان را یک مسئله داخلی آن کشور میدانند.
اسلامآباد ادعای انتقال طیارههای نظامی ایران را تکذیب کرد
پاکستان گزارشها مبنی بر اینکه گویا به ایران اجازه داده است تا طیارههای نظامی خود را در پایگاه هوایی نورخان اسلامآباد جابهجا کند، رد کرده است.
شبکه امریکایی سیبیاس گزارش داده بود که ایران پس از اعلام آتشبس، چند طیاره نظامی خود را در این پایگاه جابهجا کرده است.
اما پاکستان در یک اعلامیه رسمی سه شنبه ۲۲ ثور، این گزارشها را «گمراهکننده» خوانده و گفته است که طیارههای ایرانی پس از دور نخست گفتگوهای ایران و امریکا، برای انتقال تیمهای دیپلوماتیک، امنیتی و اداری وارد پاکستان شده بودند.
اسلامآباد افزوده است که شماری از طیارهها و پرسونل حمایوی بهگونه موقت در پاکستان باقی ماندهاند تا برای گفتگوهای احتمالی آینده آماده باشند.
در انفجار در منطقه لکی مروت ایالت خیبرپختونخوا، چندین تن کشته و زخمی شدند
در یک انفجار در بازار مزدحم در ایالت خیبرپختونخوا، امروز سهشنبه، ۲۲ ثور، ۹ نفر کشته و دهها تن دیگر زخمی شدند.
این انفجار در بازار نورنگ منطقه لکی مروت رخ داده است.
بر اساس گزارش رویترز، در تصاویر منتشرشده از محل رویداد دیده میشود که شماری از دکانها آسیب دیده و یک موتر نیز بهشدت تخریب شده است.
این حمله پس از آن صورت گرفته که روز شنبه در نتیجه یک حمله موتر بمب و سپس تیراندازی بر یک پوسته پولیس در منطقه بنو خیبرپختونخوا، ۱۵ پولیس کشته شدند.
مسئولیت آن حمله را گروهی به نام «اتحاد المجاهدین» بر عهده گرفته بود، اما مسئولیت انفجار امروز را تاکنون کسی یا گروهی بدوش نگرفته است.
اتحادیۀ اروپا با نقشآفرینی صدراعظم سابق جرمنی در مذاکرات احتمالی با روسیه مخالفت کرد
اعضای اتحادیۀ اروپا روز دوشنبه، ۲۱ ثور، ایدۀ ولادیمیر پوتین برای معرفی گرهارد شرودر صدراعظم پیشین جرمنیبه عنوان نمایندۀ این اتحادیه در مذاکرات امنیتی احتمالی آینده با مسکو را رد کردند.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در گفتوگو با خبرنگاران گفت: "سپردن انتخاب مذاکرهکنندۀ اتحادیۀ اروپا به روسیه، کار عاقلانهای نخواهد بود."
او افزود: "گرهارد شرودر همچنان لابیگر ارشد شرکتهای دولتی روسیه است. بنابراین واضح است که چرا پوتین او را به عنوان مذاکرهکننده میخواهد، زیرا او اساساً میخواهد در هر دو طرف میز حضور داشته باشد."
پوتین روز شنبه در پاسخ به این سوال که چه کسی را برای از سرگیری مذاکرات با اروپا مناسب میداند، گفت که "شخصاً" شرودر را ترجیح میدهد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، گرهارد شرودر ۸۲ ساله روابط نزدیکی با کرملین داشته و از زمان حمله روسیه به اوکراین، علیه بسیاری از رهبران غربی موضع گرفته و هرگز حملۀ روسیه را به صراحت محکوم نکرده است.