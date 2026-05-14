دور تازه کمپاین واکسین پولیو برای کودکان در افغانستان هفته آینده آغاز میشود
قرار است کمپاین تازه واکسین پولیو از روز دوشنبه، ۱۸ می، در شماری از مناطق افغانستان آغاز شود.
بنیاد «افغانستان عاری از پولیو» روز پنجشنبه با نشر پیامی در صفحۀ ایکس خود اعلام کرد که این دور جدید واکسین برای محافظت از کودکان زیر پنج سال در برابر بیماری فلج کودکان اجرا خواهد شد.
در این اعلامیه جزئیاتی درباره ولایتهای تحت پوشش این کمپاین ارایه نشده است.
آغاز این برنامه در حالی صورت میگیرد که افغانستان همچنان با خطر افزایش موارد مثبت پولیو روبهرو است.
پیش از این نیز در ۱۳ اپریل سال جاری، کمپاین واکسین پولیو در ۱۸ ولایت افغانستان برگزار شده بود و در جریان آن میلیونها کودک واکسین دریافت کردند.
در سال جاری میلادی هیچ مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت نشده است؛ اما در سال ۲۰۲۵، از ثبت دستکم ۹ مورد مثبت پولیو در این کشور گزارش شده بود.
در پاکستان در همسایگی افغانستان امسال یک واقعۀ مثبت فلج کودکان ثبت شده. سال گذشته در آن کشور ، ۳۱ مورد این بیماری ثبت شده بود.
پولیو یک بیماری ویروسی و ساری است که تنها از طریق واکسین میتوان از آن پیشگیری کرد.
امضای توافقنامۀ بیش از ۴۶ میلیون دالری میان طالبان و شرکت هندی
توافقنامهای به ارزش بیش از ۴۶ میلیون دالر روز چهارشنبه، ۲۳ ماه ثور میان اداره ملی استندرد و کیفیت افغانستان تحت کنترول طالبان و شرکت هندی «TCRC» امضا شد.
بر اساس این توافقنامه مجتمعهای پیشرفته لابراتواری در کابل و ۹ بندر مهم مرزی افغانستان ساخته و تجهیز خواهد شد.
فیضالله تمیم، رئیس این اداره گفته است که در این پروژه لابراتوارهای ویژه برای آزمایش مواد ساختمانی، وسایل برقی، منسوجات، محصولات چرمی و کاغذی شامل خواهد بود.
تیم کریکت بست قهرمان رقابتهای جام ملی ۲۰آوره زیر نام «امید وطن» شد
این تیم در دیدار نهایی این مسابقات در شهر قندز، تیم کریکت مسعینک را شکست داد.
در این دیدار، بست ۲۱۲ دوش هدف را با از دست دادن پنج بازیکن تکمیل کرد.
در رقابتهای جام ملی تیمهای منطقهای از سراسر افغانستان اشتراک کرده بودند.
۱۶ ولایت افغانستان پنجشنبه شاهد بارندگی شدید و سیلاب خواهند بود
ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی تحت کنترول طالبان پیشبینی کرده است که پنجشنبه، ۲۴ ماه ثور ۱۶ ولایت افغانستان شاهد بارندگی شدید و سیلاب خواهند بود.
این پیشبینی در ولایتهای بامیان، میدانوردک، هرات، فراه، بادغیس، غور، ارزگان، دایکندی، غزنی، پروان، بغلان، ننگرهار، لوگر، پکتیا، خوست و پکتیکا صورت گرفته است.
این ریاست چهارشنبه در خبرنامهای گفت که میزان بارندگی در بخشهای مختلف این ولایتها بین ۱۰ تا ۲۵ میلیمتر پیشبینی شده است.
این هشدار در حالی داده میشود که در حدود دو ماه گذشته، بارندگیها و سیلابها در بسیاری از مناطق کشور به صدها تن تلفات و خسارات وارد کرده است.
نماینده ویژه چین برای افغانستان گفته که حکومت طالبان و پاکستان آمادهاند برای صلح و ثبات منطقهای کار کنند
یو شیاویونگ، نماینده ویژه چین برای افغانستان میگوید که حکومت طالبان و پاکستان آمادهاند برای صلح و ثبات منطقهای بهگونه مشترک کار کنند.
او این موضوع را روز چهارشنبه، ۲۳ ماه ثور پس از پایان گفتگوهای ارومچی با حمایت چین، در صفحه ایکس خود مطرح کرد.
یونگ گفته است که هر دو طرف، روند گفتوگوهای ارومچی را مثبت ارزیابی کرده و آمادگی خود را برای گسترش همکاریهای امنیتی و اقتصادی نشان دادهاند.
چین نقش میانجی را میان حکومت طالبان و پاکستان ایفا کرده و تلاش دارد تنشها میان آنها را کاهش دهد.
چند هفته پیش نمایندگان پاکستان و طالبان در شهر ارومچی چین برای جلوگیری از درگیریها گفتوگو کرده بودند.
پاکستان همچنان ادعا میکند که افراد مسلح مستقر در افغانستان در ایالت خیبرپختونخوا و بلوچستان حملات انجام میدهند، اما حکومت طالبان این اتهامات را رد میکند.
ادعای مقام پاکستان؛ بیش از ۷ هزار فرد مسلح در افغانستان برای حملات در پاکستان آموزش داده میشوند
رانا ثناءالله، مشاور سیاسی صدراعظم پاکستان، ادعا کرده که بیش از ۷ هزار فرد مسلح در افغانستان برای انجام حملات در پاکستان آموزش داده میشوند.
ثناءالله روز چهارشنبه، ۲۳ ماه ثور در مجلس سنای پاکستان مدعی شد که این افراد مسلح از سوی هند و اسرائیل حمایت مالی میشوند.
براساس گزارش رسانههای پاکستان، او گفته است که پاکستان عملیات خود را علیه مراکز آموزشی و پناهگاههای افراد مسلح در افغانستان ادامه خواهد داد.
رانا ثناءالله افزود: «پاکستان در راستای از بین بردن تروریزم هیچگونه سازش نخواهد کرد.»
او همچنان گفت که صدراعظم شهباز شریف به طالبان واضح ساخته است که باید میان روابط با پاکستان و حمایت از گروههای مسلح، یکی را انتخاب کنند.
مقامهای حکومت طالبان تا اکنون در مورد این سخنان رانا ثناءالله چیزی نگفتهاند.
این پس از آنست که نماینده ویژه چین روز چهارشنبه گفت طالبان افغانستان و مقامهای پاکستان، نتایج گفتوگوهای ارومچی را مثبت دانست و هر دو طرف آماده همکاری مشترک برای صلح و ثبات منطقه هستند.
یو ان اچ سی آر: در یک هفتهٔ گذشته بیش از ۱۱۵۰۰ تن به افغانستان بازگشتهاند
کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که در هفتهٔ گذشته (از ۳ تا ۹ ماه می جاری) بیش از ۱۱۵۰۰ تن از پاکستان، ایران، تاجیکستان و سایر کشورها به افغانستان بازگشتهاند.
به گفتۀ این اداره، ۵۵ درصد بازگشتکنندگان را زنان و ۴۵ درصد آن را مردان تشکیل میدهند و ۵۶ درصد آنان افراد زیر سن هژده سال هستند.
براساس گزارش، ۴۱ درصد خانوادههای بازگشته، خانوادههاییاند که سرپرستی آنها را زنان بر عهده دارند.
ادارۀ بینالمللی مهاجرت سازمان ملل متحد نیز اخیراً اعلام کرد که در سال ۲۰۲۵ میلادی، سه میلیون و سهصد هزار افغان از کشورهای همسایه به افغانستان بازگشتهاند.
نگرانی نهادهای حامی رسانهها از بازداشت دو خبرنگار طلوعنیوز توسط طالبان
کمیته حفاظت از خبرنگاران خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط دو خبرنگار شده طلوع نیوز شده و تأکید کرده که رسانهها باید بدون مداخله به کار خود ادامه دهند.
این کمیته روز سهشنبه ۲۲ ثور با نشر اعلامیهای در صفحه ایکس خود نگرانیاش را از بازداشت این خبرنگاران ابراز کرد.
همزمان سازمان حمایت از رسانههای افغانستان نیز با ابراز نگرانی گفته است که نبود اطلاعات روشن درباره دلایل بازداشت و محل نگهداری این دو خبرنگار، نگرانیها درباره امنیت خبرنگاران را بیشتر کرده است.
این سازمان افزوده که علاوه بر این دو نفر، شش خبرنگار دیگر نیز در بازداشت طالبان قرار دارند.
وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان روز سهشنبه بازداشت عمران دانش و منصور نیازی، دو خبرنگار طلوعنیوز را تأیید کرد.
خبیب غفران، سخنگوی این وزارت گفته است که پرونده آنان زیر بررسی است و تاکنون محکمه حکمی صادر نکرده، اما دلیل بازداشت آنان را توضیح نداده است.
طلوعنیوز نیز پیشتر از بازداشت این دو خبرنگار در کابل خبر داده بود.
افغانستان در شاخص جهانی آزادی مطبوعات سازمان گزارشگران بدون مرز، در میان ۱۸۰ کشور، در رتبه ۱۷۵ قرار دارد.
یوناما: در سه ماه نخست سال میلادی، ۳۷۲ غیرنظامی در درگیریهای مرزی طالبان و پاکستان کشته شدند
نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) میگوید که از اول جنوری تا پایان ماه مارچ سال جاری میلادی، ۳۷۲ غیرنظامی در درگیریهای مرزی میان حکومت طالبان و پاکستان کشته و ۳۹۲ تن دیگر زخمی شدهاند.
یوناما روز سهشنبه ۲۲ ثور، در گزارش سهماهه خود گفته است که حملات هوایی پاکستان عامل ۶۴ درصد تلفات غیرنظامیان بوده و ۳۵ درصد دیگر ناشی از شلیکهای غیرمستقیم در امتداد مرز بوده است.
مرگبارترین رویداد در این مدت، حمله هوایی نیروهای پاکستانی بر مرکز تداوی معتادین «امید» در کابل در ماه مارچ عنوان شده است.
یوناما گفته که دستکم ۲۶۹ نفر در این حمله کشته و ۱۲۲ تن دیگر زخمی شدهاند که بیشتر آنان مردان معتاد بودهاند.
حکومت طالبان شمار کشتهشدگان این رویداد را بیش از ۴۰۰ نفر اعلام کرده است.
دیدبان حقوق بشر گفته بود که حمله بر مرکز ترک اعتیار احتمالاً مصداق جنایت جنگی است و خواهان تحقیق در این مورد شده بود.
پاکستان با رد هدف قرار دادن غیرنظامیان، ادعا کرده که حملاتش علیه «زیرساختهای تروریستی» از جمله تحریک طالبان پاکستان انجام شده و اتهام بمباران مرکز تداوی معتادین را بخشی از «کارزار اطلاعات نادرست» طالبان برای پنهانکردن پناهگاههای تروریستی دانسته است.
در مقابل، حکومت طالبان همواره تأکید کرده که به هیچ گروه شورشی اجازه نمیدهد از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کند.
وزیر خارجه طالبان با نماینده ویژه چین برای افغانستان درباره پیشرفت روند گفتگوهای ارومچی گفتگو کرد
امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان، در دیدار با یو شیاویونگ، نماینده ویژه چین برای افغانستان در کابل، درباره امنیت منطقهای و پیشرفت روند گفتگوهای ارومچی گفتگو کرده است.
گفتگوهای ارومچی از اول تا هفتم ماه اپریل سال جاری، به میانجیگری چین و در تلاش برای پایان دادن به تنشها میان حکومت طالبان و پاکستان برگزار شد.
عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت امور خارجه، روز دوشنبه ۲۱ ثور، در اعلامیهای در صفحه ایکس خود گفته است که در دیدار دو مقام همچنان درباره تقویت بیشتر روابط دوجانبه، امنیت منطقهای و گسترش روابط دو طرف، بحثهای همهجانبه صورت گرفته است.
بر اساس این اعلامیه، نماینده ویژه چین بر ادامه و مؤثریت روند گفتگوهای ارومچی تأکید کرده و آن را یک چارچوب مهم برای ثبات و هماهنگی منطقهای دانسته است.
با آنکه حکومت طالبان و پاکستان گفتگوهای ارومچی را سازنده خواندند اما به یک توافق نهایی در آن نرسیدند.