سه شنبه ۲۹ ثور ۱۴۰۵ کابل ۰۰:۵۸

جهان

معافیت روسیه از تحریم‌های نفتی امریکا یک ماه دیگر تمدید شد

یکی از نفتکش‌های روسی در بندر ماتانزاس در شمال غربی کوبا

وزیر مالیۀ امریکا روز دوشنبه، ۲۸ ثور، اعلام کرد که امریکا به مدت ۳۰ روز دیگر فروش نفت روی آبِ روسیه از تحریم‌های ایالات متحده را تمدید کرده است.

این اقدام همزمان با عدم موفقیت تهران و واشنگتن در رسیدن به توافق برای پایان جنگ و ادامه افزایش قیمت سوخت در سراسر دنیا انجام می‌شود.

این دومین بار است که در پی حمله مشترک امریکا و اسرائیل به خاک ایران معافیت روسیه از فروش نفت در دنیا تمدید می‌شود.

بار اول، همزمان با ادامه بسته ماندن تنگه هرمز و افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی، دولت امریکا روز جمعه، ۲۸ حمل، معافیتی را که پیشتر برای امکان موقت فروش نفت روسیه قائل شده بود، تمدید کرد.

ترمپ می‌گوید به درخواست سران عرب خلیج فارس حمله به ایران را عقب می‌اندازد

دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده

دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا، روز دوشنبه در شبکه اجتماعی خود خبر داد که حمله‌ای تازه به ایران را که برای روز سه‌شنبه برنامه‌ریزی شده بود، فعلاً عقب می‌اندازد.

او توضیح داده است که این حمله را به درخواست "امیر قطر، ولیعهد عربستان سعودی و رئیس جمهور امارات متحده عربی" فعلاً انجام نمی‌دهد.

ساعتی پیشتر، دونالد ترمپ در واکنش به پاسخ تازه تهران به پیشنهادات امریکا گفته بود که قرار نیست امتیازی به ایران بدهد.

او در ادامه تهدید کرده بود که ایران می‌داند که "خیلی زود چه اتفاقی خواهد افتاد."

ایران روز دوشنبه ۲۸ ثور اعلام کرد که به پیشنهاد جدید امریکا با هدف پایان دادن به جنگ پاسخ داده است و افزود که تبادل نظر میان طرفین همچنان ادامه دارد.

حالا ترمپ در پیام تازه خود نوشته است "از آنجا که مذاکراتی جدی در جریان است و از نظر رهبران و متحدان بزرگ ما توافقی حاصل خواهد شد که برای امریکا هم بسیار قابل قبول خواهد بود"، او حمله نظامی را که برای روز سه‌شنبه برنامه‌ریزی شده بود به تعویق می‌اندازد.

رئیس جمهور ایالات متحده در ادامه نوشته است: "به دلیل احترامی که برای رهبرانی که در بالا نام بردم قائل هستم، به وزیر جنگ و رئیس ستاد مشترک ارتش و نیروهای نظامی ایالات متحده دستور داده‌ام که حمله فردا را انجام نخواهیم داد، اما به آنها گفته‌ام که کاملا و در لحظه آماده باشند تا در صورتی که توافقی قابل قبول حاصل نشد، حمله‌ای کامل و گسترده را اجرا کنند."

۳ تن بشمول یک بزرگ قومی سرشناس در شهر وانۀ پاکستان کشته شدند

افغانستان - وزیرستان جنوبی (عکس آرشیف)

در پی انفجار یک بمب کنار جاده‌ در شهر وانۀ پاکستان دست‌کم سه نفر بشمول یک بزرگ قومی سرشناس صبح روز دوشنبه کشته و چهار نفر دیگر نیز زخمی شدند.

به گزارش روزنامۀ دان، ملک طارق وزیر، رئیس قبیله احمدزی وزیر، به عنوان یکی از چهره‌های بانفوذ قبیله‌ای در وزیرستان جنوبی سفلی شناخته می‌شد.

محمد طاهر شاه وزیر، افسر پولیس محلی، این انفجار در نزدیکی گلشن پلازا رخ داد؛ زمانی که موتر حامل طارق از بازار عبور می‌کرد.

پولیس گفت که افراد مسلح ناشناس ظاهراً مواد انفجاری را شب‌هنگام در نزدیکی گلشن پلازا جاسازی کرده بودند و صبح آن را منفجر کردند.

به گزارش روزنامۀ دان، طارق نقش مهمی در حل‌وفصل اختلافات قبیله‌ای و شرکت در جرگه‌هایی داشت که با هدف حفظ صلح در منطقه برگزار می‌شد.

او در دسمبر ۲۰۲۴ از سوی افراد مسلح ربوده شده بود، اما پس از تلاش بزرگان قومی و میانجی‌گران محلی آزاد شد.

ادامۀ افزایش نرخ نفت در بازارهای جهان

به دلیل افزایش تنش‌های جیوپولیتیکی در خلیج فارس و ادامه نگرانی‌ها درباره فشارهای انفلاسیون، قیمت نفت در بازارهای جهان افزایش یافته است.

بهای هر بشکه نفت برنت روز دوشنبه با افزایش ۱.۲ درصدی از ۱۱۱ دالر امریکایی فراتر رفت.

قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت امریکا نیز ۱ درصد افزایش یافت و هر بشکه به بیش از ۱۰۸ دالر رسید.

کارشناسان هشدار می‌دهند که به دلیل اختلال در تنگه هرمز که یکی از مسیرهای استراتیژیک انتقال نفت به بازارهای جهانی به شمار می‌رود، عرضه نفت به بازارهای جهانی ممکن است محدود بماند.

آن‌ها پیش‌بینی می‌کنند که اگر محدودیت‌ها در تنگه هرمز ادامه پیدا کند، ممکن است قیمت نفت بیش از این هم افزایش یابد؛ موضوعی که می‌تواند نرخ تورم در اروپا را به نزدیک ۱۰ درصد برساند.

حدود ۲۰ درصد تجارت جهانی نفت از مسیر تنگۀ هرمز انجام می‌شود.

عفو بین الملل: بیش از ۲۷۰۰ تن در سال ۲۰۲۵ در جهان اعدام شده‌اند

افزایش اعدام‌ها در ایران

در گزارش سالانهٔ سازمان عفو بین الملل آمده است که شمار اعدام‌ها در سال ۲۰۲۵ به بالاترین رقم ثبت‌شده از سوی این سازمان از سال ۱۹۸۱ تاکنون رسیده است.

در این گزارش درباره استفاده جهانی از مجازات اعدام که به روز دوشنبه، ۲۸ ماه ثور منتشر شد، گفته شده است که در مجموع ۲۷۰۷ تن پارسال در ۱۷ کشور اعدام شده‌اند.

در گزارش آمده است که این آمار نسبت به ارقام ثبت‌شدۀ اعدام در سال ۲۰۲۴ بیش از دو سوم افزایش را نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش، این افزایش چشم‌گیر عمدتاً ناشی از اعدام‌ها در ایران است، جایی که با دستکم ۲۱۵۹ اعدام، بالاترین شمار اعدام‌ها در این کشور در چند دهه اخیر را ثبت کرده است.

این سازمان افزود که آمار جهانی سال ۲۰۲۵، شامل اعدام‌ها در عربستان سعودی، کویت، مصر، یمن، سنگاپور و ایالات متحده نیز می‌شود.

به گزارش رادیو فردا، به‌دلیل دشواری در دستیابی به معلومات دقیق، گروه‌های دیگر آمارهای متفاوتی از تعداد اعدام‌ها در ایران ارائه کرده‌اند.

سازمان «حقوق بشر ایران» مستقر در ناروی اوایل امسال اعلام کرد که بیش از یک هزار و ششصد تن در سال گذشته در ایران اعدام شده‌اند.

واکنش تند اسلام‌آباد به تهدید لوی درستیز هند

جنرال اوپندرا دویویدی، رئیس اردوی هند

تهدید لوی درستیز هند مبنی بر اینکه آنان پاکستان را «از جغرافیا حذف خواهند کرد» واکنش تند اسلام‌آباد را برانگیخته است.

بخش مطبوعاتی اردوی پاکستان، آی‌اس‌پی‌آر، این سخنان را «دیوانگی و جنگ‌طلبی» خوانده و گفته است که حذف از جغرافیا اقدامی دوطرفه خواهد بود و پیامدهای گسترده‌ای در پی خواهد داشت.

جنرال اوپندرا دویویدی، رئیس اردوی هند، روز شنبه در یک نشست و در پاسخ به پرسشی درباره اینکه اگر پاکستان اقدامی انجام دهد که هند را بار دیگر به اجرای عملیات «سندور» وادار کند، چه واکنشی نشان خواهد داد، گفت: «پاکستان را از جغرافیا حذف خواهیم کرد.»

جنرال اوپندرا همچنان گفت: «اگر پاکستان به حمایت از تروریزم ادامه دهد و از فعالیت‌های ضد هند دست نکشد، باید تصمیم بگیرد که می‌خواهد در جغرافیا و تاریخ بماند یا نه.»

هند و پاکستان چند بار جنگ‌های بزرگ و مرگبار را تجربه کرده‌اند.

هند در ماه مه سال گذشته حملات راکتی بر پاکستان انجام داد.

هند نام این حملات را عملیات «سِندور» گذاشت.

اردوی هند اعلام کرد که این عملیات را در واکنش به کشته شدن ۲۶ شهروند هندی در منطقه پهلگام در جمو و کشمیر انجام داده است.

گروه لشکر طیبه مسئولیت حمله بر منطقه پهلگام را پذیرفته بود، گروهی که هند آن را سازمان تروریستی مورد حمایت پاکستان می‌داند.

خبرگزاری فارس: محمدباقر قالیباف نماینده ویژه ایران در امور چین شد

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی (پارلمان) ایران

خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، روز یک‌شنبه ۲۷ ثور، خبر داده که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی (پارلمان) ایران و عضو سابق سپاه، به عنوان نماینده ویژه ایران در امور چین تعیین شده است.

این خبرگزاری امنیتی بدون هیچ توضیح دیگری تنها نوشته است:‌ "پیشتر علی لاریجانی و عبدالرضا رحمانی‌ فضلی چنین مسئولیتی را برعهده داشتند."

در این خبر توضیح داده نشده که چه کسی یا چه نهادی قالیباف را به این سمت منصوب کرده است.

اعلام تعیین قالیباف به عنوان نماینده ویژه ایران در امور چین دو روز پس از دیدار رسمی رئیس جمهور امریکا از کشور چین رخ می‌دهد که در آن یکی از موضوعات گفت‌وگو ایران و تنگه هرمز بود.

امریکا معافیت تحریم نفت روسیه را تمدید نکرد

یکی از پالایشگاه‌های نفت روسیه

دولت ترمپ روز شنبه ۲۶ ثور معافیت تحریم نفت روی دریای روسیه را که پیش‌تر به کشورهایی از جمله هند امکان می‌داد آن را خریداری کنند، تمدید نکرد و اجازه داد که منقضی شود.

این معافیت پس از یک تمدید یک‌ماهه با هدف کاهش کمبود عرضه نفت و مهار افزایش قیمت‌ها در پی جنگ با ایران و بسته شدن تنگه هرمز، برقرار مانده بود.

وزیر مالیۀ امریکا، پیش‌تر گفته بود که مجوز عمومی مربوط به خرید نفت روسیه ذخیره‌شده در نفتکش‌ها را تمدید نخواهد کرد.

حملات متقابل اسرائیل و حزب‌الله در جنوب لبنان ادامه دارد

حمله هوایی اسرائیل به روستایی در جنوب لبنان در ۲۶ ثور

تنها یک روز پس از تمدید آتش‌بس، حملات متقابل اسرائیل و حزب‌الله لبنان در روز شنبه هم ادامه یافت.

ابتدا ارتش اسرائیل روز شنبه، ۲۶ ثور، به چندین روستا در جنوب لبنان حمله هوایی کرد، حملاتی که با اخطار تخلیه برای ساکنان آغاز شد، گرچه اسرائیل می‌گوید اهداف متعلق به گروه حزب‌الله هدف گرفته است.

به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، در روز شنبه بیش از ۲۰ روستا در جنوب این کشور هدف گرفته شده، از جمله روستایی که حدود ۵۰ کیلومتر از مرز فاصله دارد.

ساعاتی بعد، گروه حزب‌الله لبنان که تحت حمایت جمهوری اسلامی قرار دارد اعلام کرد که به "هدف نظامی" در شمال اسرائیل با پهپاد (درون) حمله کرده است.

این حملات در حالی رخ داد که روز جمعه گذشته لبنان و اسرائیل اعلام کردند که آتش‌بسی را که یک ماه پیش آغاز شده بود تا ۴۵ روز دیگر تمدید می‌کنند.

حزب‌الله لبنان، گروه تحت حمایت ایران است که از سوی ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود. اتحادیه اروپا اما تنها شاخۀ نظامی آن را تروریستی می‌داند. شاخۀ سیاسی این گروه در پارلمان و دولت لبنان نمایندگانی دارد.

آوازخوان بلغاریایی در هفتادمین دور مسابقه یوروویژن به مقام اول رسید

دارا، آوازخوان زن بلغاریایی پس از رسیدن به مقام نخست یوروویژن

دارا، آوازخوان زن بلغاریایی، با ترانه شاد "بانگارانگا" روز شنبه، ۲۶ ثور، به عنوان برنده در هفتادمین دوره از مسابقه یوروویژن انتخاب شد.

در این دوره از مسابقه یوروویژن، اسرائیل که با حضورش سایه جنگ غزه را بر سر رقابت‌ها انداخته و باعث جنجال بسیار شده بود در مراسم یک‌شنبه شب به مقام دوم رسید.

رومانی هم به مقام سوم رسید.

این مسابقه که معمولاً جشنی شاد و پر زرق‌ و برق برای موسیقی پاپ و تنوع فرهنگی اروپا محسوب می‌شود، به‌دلیل جنگ غزه با تنش و نوعی بحران مواجه شد، و در نهایت شبکه‌های ملی پخش پنج کشور اسپانیا، ایرلند، هالند، ایسلند و اسلوونی در اعتراض به حضور اسرائیل، از رقابت‌های امسال کناره‌گیری کردند.

این موضوع باعث شد که تعداد شرکت‌کنندگان این دوره به ۳۵ کشور برسد و یوروویژن امسال کوچک‌ترین دوره از سال ۲۰۰۳ تاکنون باشد.

بلغاریا که از سه دوره گذشته یوروویژن غایب بود این بار در شهر وین، پایتخت اتریش، با دارینا یوتووا، معروف به دارا، ۲۷ ساله، در مسابقات حاضر شد و به مقام اول رسید.

