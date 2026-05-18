دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا، روز دوشنبه در شبکه اجتماعی خود خبر داد که حمله‌ای تازه به ایران را که برای روز سه‌شنبه برنامه‌ریزی شده بود، فعلاً عقب می‌اندازد.

او توضیح داده است که این حمله را به درخواست "امیر قطر، ولیعهد عربستان سعودی و رئیس جمهور امارات متحده عربی" فعلاً انجام نمی‌دهد.

ساعتی پیشتر، دونالد ترمپ در واکنش به پاسخ تازه تهران به پیشنهادات امریکا گفته بود که قرار نیست امتیازی به ایران بدهد.

او در ادامه تهدید کرده بود که ایران می‌داند که "خیلی زود چه اتفاقی خواهد افتاد."

ایران روز دوشنبه ۲۸ ثور اعلام کرد که به پیشنهاد جدید امریکا با هدف پایان دادن به جنگ پاسخ داده است و افزود که تبادل نظر میان طرفین همچنان ادامه دارد.

حالا ترمپ در پیام تازه خود نوشته است "از آنجا که مذاکراتی جدی در جریان است و از نظر رهبران و متحدان بزرگ ما توافقی حاصل خواهد شد که برای امریکا هم بسیار قابل قبول خواهد بود"، او حمله نظامی را که برای روز سه‌شنبه برنامه‌ریزی شده بود به تعویق می‌اندازد.

رئیس جمهور ایالات متحده در ادامه نوشته است: "به دلیل احترامی که برای رهبرانی که در بالا نام بردم قائل هستم، به وزیر جنگ و رئیس ستاد مشترک ارتش و نیروهای نظامی ایالات متحده دستور داده‌ام که حمله فردا را انجام نخواهیم داد، اما به آنها گفته‌ام که کاملا و در لحظه آماده باشند تا در صورتی که توافقی قابل قبول حاصل نشد، حمله‌ای کامل و گسترده را اجرا کنند."