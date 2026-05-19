ایران شروط تهران برای پایان جنگ با امریکا را اعلام کرد

معاون وزیر خارجه ایران می‌گوید تهران در پیشنهادهای اخیر خود به امریکا برای پایان جنگ میان دو کشور، خواستار برخورداری از حق غنی‌سازی، خاتمه جنگ در تمام جبهه‌ها از جمله لبنان و خروج نیروهای امریکایی از محیط پیرامونی ایران شده است.

کاظم غریب‌آبادی که روز سه‌شنبه ۲۹ ثور برای ارائه گزارشی در مورد روند مذاکرات میان تهران و واشنگتن، در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران حاضر شده بود گفت که شروط دیگر ایران رفع محاصرهٔ دریایی امریکا، آزادسازی اموال و دارایی‌های ایران، تأمین خسارات وارد شده در جنگ توسط ایالات متحده جهت بازسازی و خاتمه تمامی تحریم‌های یکجانبه و قطعنامه‌های شورای امنیت است.

ایران و ایالات متحده از زمان آتش‌بس شکننده میان دو کشور در ۱۹ حمل امسال، درگیر یک دور مذاکره مستقیم و همچنین تبادل پیام‌هایی از طریق پاکستان بوده‌اند تا به توافقی برای پایان جنگ دست یابند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، پیشتر پیشنهادهای ایران را مزخرف خوانده و تهدید کرده بود که اگر توافقی حاصل نشود، بار دیگر به ایران حمله نظامی خواهد کرد.

ترمپ روز دوشنبه ۲۸ ثور در شبکه اجتماعی خود خبر داد که حمله‌ای تازه به ایران را که برای روز سه‌شنبه ۲۹ ثور برنامه‌ریزی شده بود، فعلاً عقب می‌اندازد.

او توضیح داده که این حمله را به درخواست امیر قطر، ولیعهد عربستان سعودی و رئیس جمهور امارات متحده عربی فعلاً انجام نمی‌دهد.