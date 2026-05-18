۳ تن بشمول یک بزرگ قومی سرشناس در شهر وانۀ پاکستان کشته شدند
در پی انفجار یک بمب کنار جاده در شهر وانۀ پاکستان دستکم سه نفر بشمول یک بزرگ قومی سرشناس صبح روز دوشنبه کشته و چهار نفر دیگر نیز زخمی شدند.
به گزارش روزنامۀ دان، ملک طارق وزیر، رئیس قبیله احمدزی وزیر، به عنوان یکی از چهرههای بانفوذ قبیلهای در وزیرستان جنوبی سفلی شناخته میشد.
محمد طاهر شاه وزیر، افسر پولیس محلی، این انفجار در نزدیکی گلشن پلازا رخ داد؛ زمانی که موتر حامل طارق از بازار عبور میکرد.
پولیس گفت که افراد مسلح ناشناس ظاهراً مواد انفجاری را شبهنگام در نزدیکی گلشن پلازا جاسازی کرده بودند و صبح آن را منفجر کردند.
به گزارش روزنامۀ دان، طارق نقش مهمی در حلوفصل اختلافات قبیلهای و شرکت در جرگههایی داشت که با هدف حفظ صلح در منطقه برگزار میشد.
او در دسمبر ۲۰۲۴ از سوی افراد مسلح ربوده شده بود، اما پس از تلاش بزرگان قومی و میانجیگران محلی آزاد شد.
ادامۀ افزایش نرخ نفت در بازارهای جهان
به دلیل افزایش تنشهای جیوپولیتیکی در خلیج فارس و ادامه نگرانیها درباره فشارهای انفلاسیون، قیمت نفت در بازارهای جهان افزایش یافته است.
بهای هر بشکه نفت برنت روز دوشنبه با افزایش ۱.۲ درصدی از ۱۱۱ دالر امریکایی فراتر رفت.
قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت امریکا نیز ۱ درصد افزایش یافت و هر بشکه به بیش از ۱۰۸ دالر رسید.
کارشناسان هشدار میدهند که به دلیل اختلال در تنگه هرمز که یکی از مسیرهای استراتیژیک انتقال نفت به بازارهای جهانی به شمار میرود، عرضه نفت به بازارهای جهانی ممکن است محدود بماند.
آنها پیشبینی میکنند که اگر محدودیتها در تنگه هرمز ادامه پیدا کند، ممکن است قیمت نفت بیش از این هم افزایش یابد؛ موضوعی که میتواند نرخ تورم در اروپا را به نزدیک ۱۰ درصد برساند.
حدود ۲۰ درصد تجارت جهانی نفت از مسیر تنگۀ هرمز انجام میشود.
عفو بین الملل: بیش از ۲۷۰۰ تن در سال ۲۰۲۵ در جهان اعدام شدهاند
در گزارش سالانهٔ سازمان عفو بین الملل آمده است که شمار اعدامها در سال ۲۰۲۵ به بالاترین رقم ثبتشده از سوی این سازمان از سال ۱۹۸۱ تاکنون رسیده است.
در این گزارش درباره استفاده جهانی از مجازات اعدام که به روز دوشنبه، ۲۸ ماه ثور منتشر شد، گفته شده است که در مجموع ۲۷۰۷ تن پارسال در ۱۷ کشور اعدام شدهاند.
در گزارش آمده است که این آمار نسبت به ارقام ثبتشدۀ اعدام در سال ۲۰۲۴ بیش از دو سوم افزایش را نشان میدهد.
بر اساس گزارش، این افزایش چشمگیر عمدتاً ناشی از اعدامها در ایران است، جایی که با دستکم ۲۱۵۹ اعدام، بالاترین شمار اعدامها در این کشور در چند دهه اخیر را ثبت کرده است.
این سازمان افزود که آمار جهانی سال ۲۰۲۵، شامل اعدامها در عربستان سعودی، کویت، مصر، یمن، سنگاپور و ایالات متحده نیز میشود.
به گزارش رادیو فردا، بهدلیل دشواری در دستیابی به معلومات دقیق، گروههای دیگر آمارهای متفاوتی از تعداد اعدامها در ایران ارائه کردهاند.
سازمان «حقوق بشر ایران» مستقر در ناروی اوایل امسال اعلام کرد که بیش از یک هزار و ششصد تن در سال گذشته در ایران اعدام شدهاند.
مسابقات قهرمانی آسیایمیانه «کافا ۲۰۲۶» افغانستان با قرغیزستان مساوی کرد
تیم ملی فوتبال زیر ۲۰ سال افغانستان در چهارمین بازیاش در سلسلۀ مسابقات قهرمانی آسیایمیانه «کافا ۲۰۲۶» با قرغیزستان مساوی کرد.
این بازی به روز یک شنبه ۲۷ ماه ثور در تاجیکستان با نتیجۀ صفر مقابل صفر به پایان رسید.
افغانستان پیش از این در برابر ازبیکستان، ترکمنستان و تاجیکستان شکست خورد.
این مسابقات از ۱۲ ماه می میان افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان، اوزبیکستان و قرغیزستان آغاز شد.
علی بلال نایب قهرمان مسابقات پتسبورگ پرو در امریکا شد
علی بلال، ورزشکار پرورشاندام افغانستان نایب قهرمان مسابقات پتسبورگ پرو در امریکا شد.
آقای بلال به روز یک شنبه ۲۷ ماه ثور در پیام تصویری در فیس بوک خود گفت که این مقام را در بخش فیزیک آزاد مردان کسب کرده است.
او نزدیک دو هفته پیش حریف برازیلی خود را شکست داد و لقب قهرمان رقابتهای «نیویارک پرو» و مدال طلا را از آن خود کرد.
علی بلال به عنوان یکی از موفقترین ورزشکاران بینالمللی افغانستان در رشته پرورش اندام شناخته میشود.
او پیش از این نیز در رقابتهای «آرنولد کلاسیک» سال ۲۰۲۴ شده بود.
آقای بلالی همچنان در مسابقات «مستر المپیا» در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ بهگونه پیهم مقام دوم را کسب کرده بود.
دور تازۀ کارزار واکسین ضد پولیو دوشنبه در حدود ۲۰ ولایت آغاز میشود
انتظار میرود که دور تازۀ کارزار واکسین ضد پولیو یا فلج کودکان روز دوشنبه در حدود ۲۰ ولایت آغاز شود.
نهاد «افغانستان عاری از پولیو» یکشنبه اعلام کرده که این کارزار در بادغیس، کندز، هلمند، کندهار، ارزگان، دایکندی، زابل، غزنی، پکتیکا، بامیان، پکتیا، خوست، ننگرهار، لغمان، نورستان و کنر آغاز خواهد شد.
در ولایتهای جنوبشرقی، این کمپاین با یک روز تأخیر آغاز میشود.
خانوادههای کودکان مبتلا به پولیو از مردم میخواهند که حتماً کودکان خود را واکسین کنند.
افغانستان و افغانستان تنها دو کشور جهان هستند که هنوز بیماری پولیو در آنها ریشهکن نشده است.
تا کنون در سال جاری هیچ مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت نشده، اما سازمان جهانی صحت گفته است که در سال ۲۰۲۵ دستکم ۹ مورد مثبت ثبت شده بود.
واکنش تند اسلامآباد به تهدید لوی درستیز هند
تهدید لوی درستیز هند مبنی بر اینکه آنان پاکستان را «از جغرافیا حذف خواهند کرد» واکنش تند اسلامآباد را برانگیخته است.
بخش مطبوعاتی اردوی پاکستان، آیاسپیآر، این سخنان را «دیوانگی و جنگطلبی» خوانده و گفته است که حذف از جغرافیا اقدامی دوطرفه خواهد بود و پیامدهای گستردهای در پی خواهد داشت.
جنرال اوپندرا دویویدی، رئیس اردوی هند، روز شنبه در یک نشست و در پاسخ به پرسشی درباره اینکه اگر پاکستان اقدامی انجام دهد که هند را بار دیگر به اجرای عملیات «سندور» وادار کند، چه واکنشی نشان خواهد داد، گفت: «پاکستان را از جغرافیا حذف خواهیم کرد.»
جنرال اوپندرا همچنان گفت: «اگر پاکستان به حمایت از تروریزم ادامه دهد و از فعالیتهای ضد هند دست نکشد، باید تصمیم بگیرد که میخواهد در جغرافیا و تاریخ بماند یا نه.»
هند و پاکستان چند بار جنگهای بزرگ و مرگبار را تجربه کردهاند.
هند در ماه مه سال گذشته حملات راکتی بر پاکستان انجام داد.
هند نام این حملات را عملیات «سِندور» گذاشت.
اردوی هند اعلام کرد که این عملیات را در واکنش به کشته شدن ۲۶ شهروند هندی در منطقه پهلگام در جمو و کشمیر انجام داده است.
گروه لشکر طیبه مسئولیت حمله بر منطقه پهلگام را پذیرفته بود، گروهی که هند آن را سازمان تروریستی مورد حمایت پاکستان میداند.
خبرگزاری فارس: محمدباقر قالیباف نماینده ویژه ایران در امور چین شد
خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، روز یکشنبه ۲۷ ثور، خبر داده که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی (پارلمان) ایران و عضو سابق سپاه، به عنوان نماینده ویژه ایران در امور چین تعیین شده است.
این خبرگزاری امنیتی بدون هیچ توضیح دیگری تنها نوشته است: "پیشتر علی لاریجانی و عبدالرضا رحمانی فضلی چنین مسئولیتی را برعهده داشتند."
در این خبر توضیح داده نشده که چه کسی یا چه نهادی قالیباف را به این سمت منصوب کرده است.
اعلام تعیین قالیباف به عنوان نماینده ویژه ایران در امور چین دو روز پس از دیدار رسمی رئیس جمهور امریکا از کشور چین رخ میدهد که در آن یکی از موضوعات گفتوگو ایران و تنگه هرمز بود.
در یک رویداد ترافیکی در شاهراه کابل–کندهار ۵ نفر جان باختند.
در این رویداد که ناوقت روز شنبه ۲۶ ثور رخ داد، ۵ نفر کشته شدند و یک نفر دیگر زخمی شده است.
این رویداد در نتیجۀ تصادم دو موتر در مناطق مربوط به ولایت میدان وردک رخ داده است.
مقامهای طالبان در گفتوگو با رسانههای داخلی علت این رویداد را بیاحتیاطی یکی از رانندگان این دو موتر دانستند.
خرابی جادهها، عدم رعایت قوانین ترافیکی و بیاحتیاطی رانندگان از عوامل اصلی رویدادهای ترافیکی در افغانستان دانسته میشوند.
امریکا معافیت تحریم نفت روسیه را تمدید نکرد
دولت ترمپ روز شنبه ۲۶ ثور معافیت تحریم نفت روی دریای روسیه را که پیشتر به کشورهایی از جمله هند امکان میداد آن را خریداری کنند، تمدید نکرد و اجازه داد که منقضی شود.
این معافیت پس از یک تمدید یکماهه با هدف کاهش کمبود عرضه نفت و مهار افزایش قیمتها در پی جنگ با ایران و بسته شدن تنگه هرمز، برقرار مانده بود.
وزیر مالیۀ امریکا، پیشتر گفته بود که مجوز عمومی مربوط به خرید نفت روسیه ذخیرهشده در نفتکشها را تمدید نخواهد کرد.