۳ تن بشمول یک بزرگ قومی سرشناس در شهر وانۀ پاکستان کشته شدند

در گزارش سالانهٔ سازمان عفو بین الملل آمده است که شمار اعدام‌ها در سال ۲۰۲۵ به بالاترین رقم ثبت‌شده از سوی این سازمان از سال ۱۹۸۱ تاکنون رسیده است.

در این گزارش درباره استفاده جهانی از مجازات اعدام که به روز دوشنبه، ۲۸ ماه ثور منتشر شد، گفته شده است که در مجموع ۲۷۰۷ تن پارسال در ۱۷ کشور اعدام شده‌اند.

در گزارش آمده است که این آمار نسبت به ارقام ثبت‌شدۀ اعدام در سال ۲۰۲۴ بیش از دو سوم افزایش را نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش، این افزایش چشم‌گیر عمدتاً ناشی از اعدام‌ها در ایران است، جایی که با دستکم ۲۱۵۹ اعدام، بالاترین شمار اعدام‌ها در این کشور در چند دهه اخیر را ثبت کرده است.

این سازمان افزود که آمار جهانی سال ۲۰۲۵، شامل اعدام‌ها در عربستان سعودی، کویت، مصر، یمن، سنگاپور و ایالات متحده نیز می‌شود.

به گزارش رادیو فردا، به‌دلیل دشواری در دستیابی به معلومات دقیق، گروه‌های دیگر آمارهای متفاوتی از تعداد اعدام‌ها در ایران ارائه کرده‌اند.

سازمان «حقوق بشر ایران» مستقر در ناروی اوایل امسال اعلام کرد که بیش از یک هزار و ششصد تن در سال گذشته در ایران اعدام شده‌اند.