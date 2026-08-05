پولیس پاکستان، بار دیگر دستگیری و اخراج مهاجران افغان را شدت بخشیده است

افغان‌ها را بازداشت می‌کنند. از آنان پول گرفته می‌شود، اگر پول ندهند، فوری دیپورت می‌شوند

بازار بورد شهر پیشاور که به «کوچنی کابل» نیز مشهور است، یکی از پرجمعیت‌ترین بازارهای افغان‌ها در این شهر است.

در ویدیویی که یک دکاندار افغان از بازار بورد برای رادیو آزادی فرستاده، دیده می‌شود که پولیس در تعقیب افغان‌ها می‌دود، آنان را بازداشت می‌کند و به موترها انتقال می‌دهد.

این دکاندار افغان در بازار بورد می‌گوید که آمدن پولیس و دویدن مردم از ترس آنان، اکنون به بخشی از زندگی روزانه‌شان تبدیل شده است.

او که نخواست نامش در گزارش نشر شود، به رادیو آزادی گفت که زندگی افغان‌های باشنده این منطقه نسبت به هر زمان دیگر دشوارتر شده است. او گفت:

«در مقایسه با روزهای گذشته، روند بازداشت مهاجران افغان بیشتر شده است. در هر جا ایست‌های بازرسی ساخته شده و در هر محل افغان‌ها را بازداشت می‌کنند. از آنان پول گرفته می‌شود، اگر پول ندهند، فوری دیپورت می‌شوند. از ترس نمی‌توانیم از خانه بیرون شویم، دکان‌های ما بسته شده و کاروبارها متوقف شده است.»

نورمحمد، یک مهاجر افغان دیگر که در منطقه گلبهار پیشاور زندگی می‌کند، نیز سخنان مشابهی دارد. او به رادیو آزادی گفت:

«وضعیت برای افغان‌ها بسیار خراب است. کاروبارها ختم شده است. افغان‌ها از ترس نمی‌توانند از خانه‌های‌شان بیرون شوند؛ اگر بیرون شوند، فوری بازداشت و دیپورت می‌شوند.»

در همین حال، شورای عالی مشترک مهاجران افغان در خیبر پشتونخوا می‌گوید که اگرچه با مسئولان (یو ان اچ سی آر) و مقام‌های پاکستانی در مورد دادن فرصت بیشتر به مهاجران افغان نشست‌های مختلف داشته‌اند، اما تا اکنون نتیجه‌ای در پی نداشته است.

کاروبارها ختم شده، افغان‌ها از ترس نمی‌توانند از خانه‌های‌شان بیرون شوند

بریالی میاخیل، مسئول این شورا، به رادیو آزادی گفت که شمار زیادی از دکانداران افغان یا دکان‌های خود را بسته‌اند و یا در آن‌ها شاگردان پاکستانی را گماشتده اند.

او گفت بزرگ‌ترین مشکل مهاجران افغان داشتن جایداد و کاروبار است؛ زیرا اکنون حتی جایدادهای آنان به نصف قیمت هم فروخته نمی‌شود. او افزود:

«پس از بازداشت، آنان را فوری دیپورت می‌کنند. بیشترین مشکلات را افغان‌های کاروباری دارند. از ترس نمی‌توانند به دکان‌های‌شان بروند. بیشتر آنان در دکان‌های خود افراد دیگر را گماشته اند تا اگر پولیس آمد، آنان پیش‌رو باشند و پولیس دنبال آنان برود. برای همه افغان‌ها مشکلات شدید روحی پیدا شده است؛ زیرا خانه دارند، جایداد دارند و دکان دارند. مردم مال ده روپیه‌ای را از آنان به دو روپیه می‌خواهند، که این کاملاً ظلم است. این هم یکی از مجبوریت‌های افغان‌ها است که به دلیل آن خود را در این وضعیت سخت قرار داده‌اند.»

او از نهادهای حامی مهاجران، به‌شمول سازمان ملل متحد، خواست تا به وضعیت آن‌دسته از شهروندان افغان مقیم پاکستان که سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های گستردهٔ تجارتی دارند، توجه کرده و زمینهٔ ادامهٔ اقامت آنان را در آن کشور فراهم کنند.

بر بنیاد گزارش‌های رسانه‌های پاکستانی، تنها در شهر پشاور نزدیک به یک‌هزار و ۳۰۰ کارخانهٔ مربوط به مهاجران افغان فعالیت دارد که بیش از ۴۰ هزار تن در آن‌ها مصروف کار هستند.

همچنان، در بخش‌های مختلف شهر پشاور، به‌ویژه در صدر، خیبر بازار، نوتیه، بورد بازار و کارخانو، هزاران دکان متعلق به مهاجران افغان وجود دارد که اکنون به دلیل هراس از یورش‌های پولیس، شمار زیادی از آن‌ها ساعت‌ها بسته می‌مانند.

بیشترین مشکلات را افغان‌های کاروباری دارند. از ترس نمی‌توانند به دکان‌های‌شان بروند

این در حالی است که حکومت پاکستان، پس از بسته‌شدن کمپ‌های مهاجران، روند اخراج اجباری شهروندان افغان را به شهرها نیز گسترش داده است.

مهاجران افغان مقیم شهرها پیش از این گفته بودند که به دلیل هراس از بازداشت توسط پولیس، حتا از دسترسی به خدمات صحی نیز محروم شده‌اند.

هفتهٔ گذشته، سازمان داکتران بدون مرز (MSF) در گزارشی گفت که مهاجران افغان در پاکستان با هراس دوامدار از بازداشت، از دست دادن کار و منبع درآمد، و بازگردانده‌شدن به افغانستان زندگی می‌کنند.

این سازمان افزوده است که برنامهٔ حکومت پاکستان برای بازگرداندن مهاجران افغان، تأثیر نگران‌کننده‌ای بر دسترسی آنان به خدمات صحی گذاشته است؛ زیرا بسیاری از مهاجران از بیم بازداشت، معاینات طبی و تداوی خود را به تعویق می‌اندازند یا به‌گونهٔ کامل از آن صرف‌نظر می‌کنند.

برای همه افغان‌ها مشکلات شدید روحی پیدا شده است

اسلام‌آباد در دهم ماه جولای، مرحلهٔ تازه‌ای از روند تسریع بازگرداندن مهاجران افغان را آغاز کرد و به پولیس دستور داده شد تا شهروندان افغانی را که ویزهٔ معتبر اقامت در پاکستان ندارند، فوراً بازداشت و اخراج کنند.

مقام‌های محلی گفته‌اند که عملیات علیه اتباع خارجی فاقد اسناد قانونی، بر بنیاد پالیسی حکومت، ادامه خواهد یافت.

پاکستان در ماه سپتمبر سال ۲۰۲۳ روند اخراج اجباری مهاجران افغان فاقد اسناد را آغاز کرد و از آن زمان تاکنون، بیش از دو و نیم میلیون شهروند افغان به کشورشان بازگردانده شده‌اند. با این حال، این روند پس از درگیری‌های ماه اکتوبر سال گذشته میان پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان، شدت بیشتری گرفته است.

پاکستان، کابل را متهم می‌کند که به گروه‌های مسلحی که از خاک افغانستان بر پاکستان حمله می‌کنند، پناه داده است؛ اما حکومت طالبان این اتهام را رد کرده و می‌گوید فعالیت گروه‌های مسلح در پاکستان، یک موضوع داخلی آن کشور است و اسلام‌آباد نباید مسئولیت ناکامی‌های امنیتی خود را بر دوش افغانستان بگذارد.

سازمان ملل متحد نیز در تازه‌ترین گزارش خود گفته است که پاکستان تاکنون شواهد معتبر و قناعت‌بخشی ارائه نکرده است که ثابت کند حمله‌های مسلحانه در آن کشور، به هدایت طالبان افغانستان انجام می‌شود.