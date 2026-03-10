سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد میگوید که کمکهای بینالمللی به افغانستان باید مورد بازنگری قرار گیرد.
مایک والتز، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، روز دوشنبه ۱۸ در نشست شورای امنیت درباره افغانستان گفت که بودجه مأموریت کمکرسانی سازمان ملل در افغانستان (یوناما) بزرگترین بودجه در میان تمام مأموریتهای ویژه سازمان ملل در جهان است.
ای درحالی است که قرار است هفته آینده مأموریت یوناما در افغانستان در شورای امنیت تمدید شود.
والتز گفت که سیاستهای طالبان باعث ایجاد دشواریهای پایدار برای مردم افغانستان شده و دسترسی آنان به خدمات و حقوق اساسی را محدود کرده است. به گفته او، نقض حقوق بشر نیز همچنان ادامه دارد.
او افزود:
«این شورا باید با دقت درباره پولی که به طور مشترک برای بودجۀ این مأموریت فراهم میکنیم فکر کند، در حالی که کارمندان زن ملی این مأموریت حتی اجازه ندارند به دفتر بروند و کار کنند.»
در همین حال، جورجت گانیون، سرپرست هئیت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در جریان ارائۀ گزارش خود به شورای امنیت گفت که ادامه محدودیتها بر کارمندان زن سازمان ملل در افغانستان بر وضعیت بشردوستانه و اقتصادی این کشور تأثیر منفی میگذارد.
او همچنین از مقامهای طالبان انتقاد کرد و گفت که آنان در برخی موارد ایدئولوژی خود را بر رفاه مردم افغانستان ترجیح میدهند.
"امسال بحران بشری به دلیل کاهش قابل توجه بودجهها، افزایش نیازها، بازگشت گستردۀ مهاجران و سیاستهای مقامات حاکم که سختگیری ایدئولوژیک را بر رفاه مردم افغانستان ترجیح میدهند تشدید شده است."
گانیون افزود که نهادهای بشردوستانه قصد دارند در سال ۲۰۲۶ به بیش از ۱۷ میلیون افغان کمک کنند، اما در حال حاضر تنها حدود ۱۰ درصد این بودجه تأمین شده است.
حکومت طالبان تا اکنون در این باره واکنش نشان نداده اند.
با توجه به سیاستهای سختگیرانۀ طالبان و تأثیر درگیریهای منطقهای بر اقتصاد افغانستان، این پرسش مطرح میشود که آیا بازنگری کشورها در کمکهای بینالمللی به افغانستان میتواند به کاهش این کمکها منجر شود؟
بدون شک کشورهای کمککننده خواهان تغییر در وضعیت موجود، بهویژه در سیاستهای حاکمیت کنونی افغانستان هستند. احتمال دارد در شیوه مدیریت و توزیع این کمکها بازنگری شود.
ابوالاحرار رامزپور، کارمند پیشین سازمان ملل در افغانستان و کارشناس امور بشردوستانه، در این باره به رادیو آزادی گفت:
«بدون شک کشورهای کمککننده خواهان تغییر در وضعیت موجود، بهویژه در سیاستهای حاکمیت کنونی افغانستان هستند. احتمال دارد در شیوه مدیریت و توزیع این کمکها بازنگری شود، زیرا بسیاری از کشورها در شرایطی که بحرانهای جهانی اقتصاد خودشان را نیز تحت تأثیر قرار داده، تمایل ندارند کمکها را به همان شکل گذشته ادامه دهند.»
این در حالی است که بر اساس گزارش برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد (WFP)، بیش از ۱۷ میلیون افغان ــ حدود یکسوم جمعیت کشور ــ با کمبود شدید مواد غذایی روبهرو هستند و از این میان ۴٫۷ میلیون نفر در سطح اضطراری گرسنگی قرار دارند.
پیش از این نیز سازمانهای بینالمللی اعلام کرده بودند که با کاهش کمکهای جهانی، در بسیاری از مناطق افغانستان علاوه بر کاهش خدمات بشردوستانه، شماری از مراکز صحی نیز بسته شدهاند.