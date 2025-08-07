همزمان یک مقام کاخ سفید گفت که واشنگتن خود را برای اعمال تحریم‌های ثانوی در روز جمعه آماده می‌کند.

دونالد ترامپ روز چهارشنبه در پستی در «تروث سوشیال»، شبکه اجتماعی خود، نوشت که برخی از متحدان اروپایی را در جریان دیدار ویتکاف با پوتین قرار داده است، دیداری که بر پایان دادن به جنگ ۳.۵ ساله روسیه با اوکراین متمرکز بود.

پیشتر یک مقام کاخ سفید گفته بود که این دیدار به خوبی پیش رفته است، ولی افزود که واشنگتن همچنان قصد دارد تحریم‌های ثانوی را در روز جمعه اجرا کند.

ویتکاف در یک ماموریت لحظه آخری برای دستیابی به پیشرفتی در جنگ بیش از سه ساله اوکراین که با تهاجم تمام عیار روسیه به این کشور آغاز شد، حدود سه ساعت با پوتین دیدار کرد.

دیدار ویتکاف با پوتین؛ ترامپ در آستانه اعمال تحریم‌های ثانوی، به‌دنبال پایان جنگ اوکراین.

ترامپ تهدید کرده است که اگر اقدامی برای پایان دادن به جنگ در اوکراین انجام نشود، مسکو را تحریم خواهد کرد.

این دیدار تنها دو روز پیش از ضرب‌الاجل واشنگتن به روسیه برای دستیابی به توافق صلح با اوکراین انجام شد؛ مهلتی که در صورت عدم تحقق، به گفته کاخ سفید، با تحریم‌های شدید اقتصادی از جمله علیه کشورهای خریدار نفت روسیه همراه خواهد بود.

دونالد ترامپ هشدار داده که در صورت تداوم حملات روسیه به مناطق غیرنظامی اوکراین، اقدامات سختگیرانه‌تری را در پیش خواهد گرفت.

رئیس‌جمهور امریکا روسیه را تهدید به اعمال تعرفه‌های تجاری و تحریم‌های ثانوی علیه کشورهایی کرده است که همچنان نفت روسیه را می‌خرند. با این حال انتظار نمی‌رود رئیس‌جمهور روسیه به جنگی که در اوکراین آغاز کرد، پایان دهد.

تحریم‌های ثانوی عمدتاً چین و هند را هدف خواهد گرفت که دو خریدار اصلی نفت روسیه هستند.

آقای ترامپ در همین زمینه یک فرمان اجرایی را امضا کرد که تعرفهٔ اضافی ۲۵ درصدی علیه هند را به دلیل خرید نفت از روسیه اعمال خواهد کرد.

در همین حال، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، اعلام کرد که «ما با روسیه گفت‌وگو کرده‌ایم و پیشنهاد داده‌ایم سکوتی در آسمان برقرار شود؛ بدون حملهٔ موشکی و پهپادی، و به‌ویژه بدون حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی و بخش انرژی».

تحریم‌هایی وضع خواهد شد، اما به‌نظر می‌رسد که آن‌ها در دور زدن تحریم‌ها بسیار مهارت دارند

آقای ترامپ که به‌طور فزاینده از پوتین ابراز ناامیدی کرده، هفتهٔ گذشته هشدار داد: «تحریم‌هایی وضع خواهد شد، اما به‌نظر می‌رسد که آن‌ها در دور زدن تحریم‌ها بسیار مهارت دارند».

او افزود: «آن‌ها آدم‌هایی زیرک هستند و در دور زدن تحریم‌ها مهارت دارند، پس باید ببینیم چه می‌شود».

ترامپ سه روز پیش در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که پیام ویتکاف به مسکو چه خواهد بود و آیا روسیه می‌تواند از تحریم‌ها بگریزد، گفت: «بله، با رسیدن به توافقی که در آن کشتار متوقف شود».

دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز ۱۳ مرداد به خبرنگاران گفت: «ما همیشه از دیدار آقای ویتکاف در مسکو خوشحال می‌شویم… ما این نوع تماس‌ها را مهم، جدی و مفید می‌دانیم».

پسکوف بامداد چهارشنبه به خبرگزاری تاس گفت که بهبود روابط روسیه و ایالات متحده نیازمند زمان است.

او با اشاره به فقدان طولانی‌مدت دیدار میان پوتین و ترامپ افزود: «بازگرداندن روابط دوجانبه به مسیر عادی زمان‌بر است».

ترامپ مدتی است پوتین را برای پذیرش آتش‌بس و پایان دادن به جنگ، که اکنون وارد چهارمین سال خود شده، تحت فشار گذاشته است.