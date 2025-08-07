ترمپ و پوتین به زودی با هم دیدار خواهند کرد

یوری اوشاکوف، مشاور سیاست خارجی پوتین، روز پنجشنبه ۷ اگست گفت که آمادگیها برای این دیدار آغاز شده و دو طرف بهصورت اصولی درباره محل برگزاری دیدار به توافق رسیدهاند.
اوشاکوف که رسانههای دولتی روسیه از او نقل قول کردهاند، گفته است که به پیشنهاد طرف امریکایی، توافق اصولی برای برگزاری یک نشست دوجانبه در روزهای آینده حاصل شده است.
اگر این دیدار انجام شود، نخستین نشست میان رؤسایجمهور امریکا و روسیه از زمان دیدار پوتین و جو بایدن در جون ۲۰۲۱ در ژنیو خواهد بود
روابط میان مسکو و واشنگتن پس از آن به شدت تیره شد که روسیه در فبروری ۲۰۲۲ تهاجم تمامعیار خود به اوکراین را آغاز کرد.
اظهارات اوشاکوف پس از آن مطرح شد که ترمپ یک روز پیشتر گفت دیدار میان ستیف ویتکوف فرستاده ویژه امریکا، و پوتین «پیشرفت زیادی» داشته و افزود که ممکن است بهزودی با پوتین دیدار کند.
به گزارش مرکز خبر رادیواروپای آزاد / رادیوآزادی، احتمال زیادی وجود دارد که این دیدار خیلی زود انجام شود.
کارولین لویت، سخنگوی قصر سفید در بیانیهای گفته بود که روسها تمایل خود را برای دیدار با رئیسجمهور ترمپ ابراز کردهاند و رئیسجمهور آماده است با هر دو رئیسجمهور، پوتین و زلنسکی دیدار کند.
یک منبع دیپلماتیک از میان مقامات اتحادیه اروپا به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفته است که به نظر میرسد دیدار شخصی میان ترمپ و پوتین در حال شکلگیری است.
بر اساس گزارش روزنامه نیویارک تایمز و شبکه سیانان که به نقل از منابع آگاه منتشر شده است، ترامپ قصد دارد به زودی، حتی در اوایل هفته آینده، با پوتین دیدار کند و سپس خواهان یک نشست سهجانبه با پوتین و ولودیمیر زلنسکی رئیسجمهور اوکراین است.
در حالی که هنوز اطلاعاتی درباره محل برگزاری این دیدار منتشر نشده، قرار است پوتین به تاریخ ۷ اگست با مقامات امارات متحده عربی دیدار کند؛ برخی رسانهها به نقل از منابعی گزارش دادهاند که این کشور میتواند یکی از گزینههای احتمالی برای میزبانی این نشست باشد.
اوشاکوف، دیدار حدوداً سهساعته میان ستیف ویتکوف و پوتین در کرملین را بسیار مفید و سازنده توصیف کرده است.
اوشاکوف که در این نشست حضور داشت گفته است علاوه بر موضوع جنگ، در این دیدار درباره چشماندازهای توسعه احتمالی همکاریهای راهبردی میان ایالات متحده و روسیه نیز گفتگو شد.