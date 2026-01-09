خبر ها
وزارت دفاع سوریه از برقراری آتشبس در چندین محله شهر حلب خبر داد
وزارت دفاع سوریه پس از چند روز درگیریهای مرگبار با جنگجویان کُرد، روز جمعه از برقراری آتشبس در چندین محله شهر حلب خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، در بیانیه این وزارت آمده است: « برای جلوگیری از هرگونه تشدید درگیری نظامی در داخل محلههای مسکونی، وزارت دفاع اعلام میکند که از ساعت ۳:۰۰ بامداد، آتشبس در اطراف محلههای شیخ مقصود، الاشرفیه و بنیزید شهر حلب برقرار میشود.»
نیروهای حکومت سوریه در حلب با نیروهای دموکراتیک روسیه به رهبری کردها درگیر بودهاند؛ درگیریهایی که طی چند روز گذشته دستکم ۲۱ کشته بر جا گذاشته است.
دو طرف یکدیگر را مسئول آغاز درگیریهای روز سهشنبه میدانند؛ در حالی که اجرای توافق برای ادغام اداره و نیروهای نظامی کُردها در ساختار حکومت با بنبست روبهرو شده است.
مبادلۀ زندانیان میان مسکو و پاریس
مسکو و پاریس زندانیان را مبادله کردند.
روسیه روز پنجشنبه (۱۸ جدی) لاورنت ویناتیر، پژوهشگر فرانسهای را آزاد کرد و فرانسه نیز در مقابل، بسکتبالر روسی دانیل کساتکین را رها ساخت.
ویناتیر که مشاور یکی از مراکز گفتوگوهای بشردوستانه در ژینو است، در سال ۲۰۲۴ از سوی یک محکمه در مسکو به اتهام جاسوسی و فعالیت بهعنوان عامل خارجی، به سه سال زندان محکوم شده بود.
فرانسه در آن زمان اتهام جاسوسی علیه این شهروند خود را رد کرد.
دانیل کساتکین، از سوی ایالات متحده به داشتن ارتباط با یک گروه هکرها متهم شده بود. او سال گذشته در ماه جون در میدان هوایی پاریس به درخواست امریکا بازداشت شد. کساتکین نیز اتهامات واردشده بر خود را رد کرده است.
موج سرما در اروپا؛ مکاتب در برخی شهرهای جرمنی تعطیل شدند
ادارۀ هواشناسی جرمنی پیشبینی کرده که در دو روز آینده طوفانهای شدید و برفباری، بهویژه در شرق، مرکز و شمال جرمنی رخ خواهد داد.
به دنبال این پیشبینیها، حزب حاکم جرمنی نشست مهم سالانۀ خود را لغو کرده است.
همچنین شماری از مکاتب در شهرهای هامبورگ، برمن و بخشهایی از ایالت نیدرزاکسن روز جمعه تعطیل خواهند بود و آموزش از راه دور جایگزین شده است.
این درحالی است که اروپا موج سرما روبروست و بارش برف و وزش باد باعث تأخیر و لغو برخی پروازها در میدان هوایی فرانکفورت شده و شرکت راهآهن جرمنی نیز از مسافران خواسته است خود را برای تأخیر در حرکت قطارها آماده کنند.
مقامها از مردم خواستهاند در صورت امکان از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.
ادارۀ هواشناسی گفته است که شدت توفان روز جمعه به اوج میرسد و سپس بهتدریج کاهش خواهد یافت.
اتحادیۀ اروپا و نهاد «اکسیپت» نشستی را برای بررسی بحران آب و تغییرات اقلیمی در افغانستان را برگزار میکنند
اتحادیۀ اروپا و نهاد تحقیقی «اکسیپت» قرار است یک نشست آنلاین را برای بررسی بحران آب، تغییرات اقلیمی و تأثیر آن بر معیشت مردم افغانستان برگزار کنند.
این اتحادیه روزپنجشنبه، ۱۸ جدی در صفحه ایکس خود نوشته که این وبینار به تاریخ ۲۱ جنوری برگزار میشود.
همچنان در این نشست نهاد تحقیقی «اکسیپت» در وبسایت خود نوشته که در این نشست کاهش سطح آبهای زیرزمینی در کابل و گسترش بحران آب به مناطق روستایی، بهویژه در حوزۀ رود هلمند بررسی خواهد شد.
اتحادیۀ اروپا و نهاد تحقیقی «اکسیپت» برگزارکنندگان این نشست میگویند که این بحران معیشت بیش از ۳.۵ میلیون نفر را تهدید میکند.
این در حالی است که افغانستان از جمله کشورهایی است که بهشدت از تغییرات اقلیمی آسیب دیده و در سال جاری با کمبود بارندگی و آب روبهرو است.
طالبان در ارزگان تصویربرداری و نشر تصاویر زندهجان را ممنوع کردند
مرکز خبرنگاران افغانستان ممنوعیت تصویربرداری و نشر تصاویر زندهجان در ولایت ارزگان از سوی طالبان را محکوم کرده و آن را خلاف اصول آزادی بیان و رسانههای آزاد خوانده است.
این نهاد روز پنجشنبه، ۱۸ جدی با نشر اعلامیهای گفت که ادارۀ امر به معروف و نهی از منکر ارزگان دستور منع فیلمبرداری و نشر تصاویر زندهجان را در این ولایت صادر کرده است.
بر بنیاد این دستور، تلویزیون ملی در ارزگان به رادیو تبدیل شده و خبرنگاران محلی نیز از گرفتن و نشر تصویر منع شدهاند.
در اعلامیه آمده است که ریاست اطلاعات و فرهنگ ارزگان روز ۱۷ جدی در یک مکتوب اعلام کرده که این دستور بر اساس مادۀ ۱۷ قانون امر به معروف صادر شده و رسانهها باید از تصویربرداری خودداری کنند.
مرکز خبرنگاران افغانستان از طالبان خواسته است در این تصمیم تجدیدنظر کرده و این دستور را لغو کنند.
بر اساس معلومات این مرکز، ارزگان بیستوچهارمین ولایتی است که ممنوعیت نشر تصاویر زندهجان بهگونه رسمی در آن اعلام میشود.
پیش از این نیز این دستور در ۲۳ ولایت دیگر اعلام شده است.
تغییر در کابینۀ طالبان؛ وزیران انرژی و آب و احیا و انکشاف دهات جابهجا شدند
رهبر طالبان در یک فرمان تازه، ملا عبداللطیف منصور، وزیر آب و انرژی را بهعنوان وزیر احیا و انکشاف دهات تعیین کرده است
در این فرمان همچنان آمده که ملا محمد یونس آخندزاده، وزیر این وزارت را بهعنوان وزیر آب و انرژی گماشته است.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز پنجشنبه ۱۸ جدی در صفحۀ ایکس خود نوشت که در چارچوب این تعیینات، داکتر عبدالباری عمر، رئیس عمومی شرکت برق افغانستان، نیز بهعنوان رئیس تشریفات وزارت امور خارجه منصوب شده است.
با وجود اینکه تغییرات در کابینۀ حکومت طالبان امری معمول است، اعلام این تغییر در وزارت مهم آب و انرژی در حالی صورت میگیرد که افغانستان با کمبود آب و برق مواجه است.
سازمان ملل متحد نیز در گزارشی هشدار داده میزان برف و باران در زمستان جاری در افغانستان پایین بوده و این وضعیت در ماههای آینده تأثیرات جدی بر منابع آب، زراعت و امنیت غذایی کشور خواهد گذاشت.
ایجاد یک اتاق حمایتی برای زنان و دختران افغان در وزارت خارجه اسپانیا
وزارت خارجه اسپانیا در چارچوب این وزارت اتاق حمایتی برای زنان و دختران افغان ایجاد کرده است.
ایجاد این اتاق امروز پنجشنبه ۸ جنوری، در نشستی که پیترو سانچز، صدراعظم و دیپلماتهای اسپانیایی و همچنان شماری از فعالان زن افغان حضور داشتند، اعلام شد.
نهادی به نام «زنان برای افغانستان» در صفحه ایکس خود نوشته است که این ابتکار نتیجه تلاشهای پیگیر فعالان زن افغان بوده است.
این نهاد اما جزئیات نداده که این اتاق در کدام بخش ها فعالیت خواهد داشت.
اسپانیا در سال ۲۰۲۵ میزبان حداقل دو نشست در مورد زنان افغان بود که خواستار تامین حقوق زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان شد.
فعالان زن افغان از جامعه جهانی میخواهند که حکومت طالبان را در قبال نقض حقوق اساسی دختران و زنان پاسخگو قرار دهد.
هرچند طالبان ادعا میکنند که حقوق دختران و زنان را در چارچوب اسلام تضمین کردهاند، اما بسیاری از افغانها، سازمان همکاری اسلامی و نهادهای حقوق بشری با آنها موافق نیستند.
یک عضور پارلمان اروپا از معترضان در ایران حمایت کرد
هانا نویمن، عضو پارلمان اروپا، حمایت خود را از معترضان در ایران اعلام کرده است.
اعتراضات گسترده در ایران امروز پنجشنبه، ۱۸ جدی، وارد دوازدهمین روز خود شد.
خانم نویمن امروز در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) نوشته است: "امروز مردم در سراسر ایران بار دیگر به جادهها آمدهاند. آنان میدانند که ممکن است با گلوله مواجه شوند، اما برای بسیاری، سکوت خطرناکتر از شجاعت شده است."
وی افزوده است که رژیم ایران، به گفته او، آخرین ذرههای مشروعیت خود را نیز از دست داده است.
پیش از این نیز شماری از اعضای پارلمان اروپا حمایت خود را از معترضان در ایران اعلام کرده بودند.
اعتراضات در ایران در پی کاهش ارزش پول (تومان) در برابر اسعار خارجی در شهر تهران آغاز شد و سپس به سایر شهرها گسترش یافت.
توقیف یک نفتکش با پرچم روسیه از سوی امریکا
ایالات متحده امریکا یک نفتکش با پرچم روسیه را در اقیانوس اطلس شمالی توقیف کرده است.
فرماندهی اروپایی اردوی امریکا (یوروکام) روز چهارشنبه، ۷ جنوری، در یک بیانیه اعلام کرد که این نفتکش، موسوم به «مارینرا»، در اقیانوس اطلس شمالی میان ایسلند و بریتانیا توقیف شده است.
در بیانیه آمده است که این اقدام به دستور یک محکمه فدرال ایالات متحده انجام شده است.
این نفتکش از تابستان سال ۲۰۲۴ میلادی تحت تحریمهای امریکا قرار داشت.
این اقدام تازهترین تحرک واشنگتن در راستای مقابله با کشتیهای مرتبط با تجارت غیرقانونی نفت ونزویلا به شمار میرود.
این اقدام چند روز پس از آن صورت میگیرد که نیروهای امریکایی در یک عملیات ویژه، نیکلاس مادورو، رهبر برکنارشده ونزویلا، و همسرش را بازداشت و به امریکا منتقل کردند.
ایالات متحده در هفتههای اخیر، در چارچوب کمپاین خود علیه ونزویلا، دو کشتی دیگر را نیز توقیف کرده بود.
یک جوان افغان به اتهام بهخطر انداختن جان پناهجویان در محکمه بریتانیا حاضر شد
یک جوان ۱۸ ساله افغان روز چهارشنبه، ۷ جنوری، در یک محکمه بریتانیا اتهامات واردشده علیه خود مبنی بر بهخطر انداختن جان دهها پناهجو را رد کرد.
این جوان که امان ناصر نام دارد، به هدایت یک قایق حامل ۴۶ پناهجوی غیرقانونی از فرانسه به بریتانیا متهم شده است.
وی به محکمه گفته است که مجبور شده بود این قایق را از فرانسه به سوی بریتانیا هدایت کند.
دومین جلسه محاکمه این جوان افغان قرار است در ماه فبروری سال جاری برگزار شود.
این نخستین گروه پناهجویان است که در اوایل سال ۲۰۲۶ میلادی از طریق کانال مانش به بریتانیا رسیدهاند.
حکومت بریتانیا قوانین جدیدی را وضع کرده است که بر اساس آن، افرادی که به پناهجویان در عبورهای خطرناک کمک میکنند، مجرم شناخته میشوند.
بر اساس آمارها، در سال ۲۰۲۵ میلادی، ۲۹ پناهجو در هنگام عبور از کانال مانش جان باختهاند.